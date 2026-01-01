SQLPage एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन सर्वर है जो SQL क्वेरीज़ से सीधे इंटरैक्टिव वेब पेज रेंडर करता है। डेवलपर्स और एनालिस्ट .sql फ़ाइलें लिखते हैं जो एक बिल्ट-इन कंपोनेंट लाइब्रेरी — फ़ॉर्म, टेबल, चार्ट, मैप, नेविगेशन, और दर्जनों UI एलिमेंट — से चयन करती हैं, और सर्वर रिजल्ट सेट को HTML, CSS, या JavaScript की एक भी लाइन के बिना पॉलिश्ड HTML में बदल देता है। SQLite, PostgreSQL, MySQL, या Microsoft SQL Server को कनेक्ट करें और एक मौजूदा डेटाबेस को कुछ ही मिनटों में एक वर्किंग एडमिन पैनल, इंटरनल डैशबोर्ड, या प्रोटोटाइप के रूप में प्रस्तुत करें।

अपने खुद के VPS पर SQLPage को सेल्फ-होस्ट करने से क्वेरीज़, स्कीमा, और क्रेडेंशियल आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, न कि किसी थर्ड-पार्टी लो-कोड प्लेटफॉर्म में। इसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं है, कोई रो लिमिट नहीं है, और आपकी .sql फ़ाइलें किसी भी अन्य कोड की तरह पोर्टेबल और वर्ज़न-कंट्रोलेबल रहती हैं।