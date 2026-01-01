SQLPage को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
केवल SQL क्वेरीज़ का उपयोग करके इंटरैक्टिव वेबसाइट्स और डेटा डैशबोर्ड्स बनाएं — किसी फ्रंटएंड कोड, फ्रेमवर्क्स या जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है।
SQLPage के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SQLPage के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SQLPage एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन सर्वर है जो SQL क्वेरीज़ से सीधे इंटरैक्टिव वेब पेज रेंडर करता है। डेवलपर्स और एनालिस्ट
.sql फ़ाइलें लिखते हैं जो एक बिल्ट-इन कंपोनेंट लाइब्रेरी — फ़ॉर्म, टेबल, चार्ट, मैप, नेविगेशन, और दर्जनों UI एलिमेंट — से चयन करती हैं, और सर्वर रिजल्ट सेट को HTML, CSS, या JavaScript की एक भी लाइन के बिना पॉलिश्ड HTML में बदल देता है। SQLite, PostgreSQL, MySQL, या Microsoft SQL Server को कनेक्ट करें और एक मौजूदा डेटाबेस को कुछ ही मिनटों में एक वर्किंग एडमिन पैनल, इंटरनल डैशबोर्ड, या प्रोटोटाइप के रूप में प्रस्तुत करें।
अपने खुद के VPS पर SQLPage को सेल्फ-होस्ट करने से क्वेरीज़, स्कीमा, और क्रेडेंशियल आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, न कि किसी थर्ड-पार्टी लो-कोड प्लेटफॉर्म में। इसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं है, कोई रो लिमिट नहीं है, और आपकी
.sql फ़ाइलें किसी भी अन्य कोड की तरह पोर्टेबल और वर्ज़न-कंट्रोलेबल रहती हैं।
SQLPage की मुख्य विशेषताएं
केवल SQL रेंडरिंग
सामान्य SQL फ़ाइलें लिखें जो एक समृद्ध कंपोनेंट लाइब्रेरी से चयन करती हैं और SQLPage सीधे परिणाम सेट से प्रतिक्रियाशील HTML पेज प्रस्तुत करता है।
मल्टी-डेटाबेस समर्थन
SQLite, PostgreSQL, MySQL, या Microsoft SQL Server से कनेक्ट करें और किसी भी मौजूदा डेटाबेस को एक कार्यशील वेब एप्लिकेशन के रूप में उपलब्ध कराएं।
बिल्ट-इन कंपोनेंट्स
फ़ॉर्म, टेबल, चार्ट, मैप, कार्ड, नेविगेशन, फ़ाइल अपलोड, और दर्जनों पॉलिश किए गए UI एलिमेंट्स बाहरी लाइब्रेरीज़ या बिल्ड स्टेप्स के बिना उपलब्ध हैं।
इंस्टेंट हॉट पुनः लोड करें
एक
.sql फ़ाइल संपादित करें और अगला पेज लोड होने पर बदलाव दिखाई देता है — कोई संकलन नहीं, कोई बंडलर नहीं, और कोई रीस्टार्ट नहीं।
नन्हा स्टैटिक बाइनरी
एक अकेला Rust बाइनरी, 20 MB से कम आकार का होते हुए भी, कम मेमोरी उपयोग और मामूली VPS संसाधनों पर तेज़ कोल्ड स्टार्ट के साथ एक पूरी डायनामिक साइट को सेवा प्रदान करता है।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
HTTP बेसिक ऑथ, सेशन मैनेजमेंट, OAuth, और पासवर्ड हैशिंग फ़ंक्शंस SQL फ़ाइलों को बाहरी पहचान सेवा के बिना पेजों तक पहुंच को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं।
आपको SQLPage को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।