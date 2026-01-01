FreshRSS एक मुफ्त, सेल्फ-होस्टेड RSS और Atom फीड एग्रीगेटर है जो आपके सभी सूचना स्रोतों को एक ही, तेज़ रीडिंग इंटरफ़ेस में लाता है। PHP के साथ निर्मित और न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता वाला, यह मल्टी-यूज़र डिप्लॉयमेंट्स, व्यापक कीबोर्ड शॉर्टकट, उन्नत फ़िल्टरिंग और पूर्ण आर्टिकल कॉन्टेंट फेचिंग का समर्थन करता है — ताकि आपको कभी भी प्रत्येक स्रोत पर व्यक्तिगत रूप से विज़िट न करना पड़े। मोबाइल-रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और Reeder और NetNewsWire जैसे थर्ड-पार्टी रीडर्स के साथ API कम्पैटिबिलिटी इसे Google Reader जैसी बंद की गई सेवाओं के लिए एक पूर्ण प्रतिस्थापन बनाती है।

अपने VPS पर FreshRSS को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है आपके स्थानीय इंटरनेट कनेक्शन की परवाह किए बिना 24/7 फीड अपडेट, आपकी पढ़ने की आदतों पर पूर्ण गोपनीयता, और कोई एल्गोरिथम यह तय नहीं करेगा कि आप क्या देखते हैं। आपकी सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई सब्सक्रिप्शन और रीडिंग हिस्ट्री परसिस्टेंट स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं, कंटेनर अपडेट्स के दौरान भी सुरक्षित।