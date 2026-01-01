1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FreshRSS डिप्लॉय करें।
आपकी सभी पसंदीदा वेबसाइटों और समाचार स्रोतों को एक ही जगह पर प्रबंधित करने के लिए हल्का सेल्फ-होस्टेड RSS फ़ीड एग्रीगेटर।
FreshRSS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FreshRSS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FreshRSS एक मुफ्त, सेल्फ-होस्टेड RSS और Atom फीड एग्रीगेटर है जो आपके सभी सूचना स्रोतों को एक ही, तेज़ रीडिंग इंटरफ़ेस में लाता है। PHP के साथ निर्मित और न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता वाला, यह मल्टी-यूज़र डिप्लॉयमेंट्स, व्यापक कीबोर्ड शॉर्टकट, उन्नत फ़िल्टरिंग और पूर्ण आर्टिकल कॉन्टेंट फेचिंग का समर्थन करता है — ताकि आपको कभी भी प्रत्येक स्रोत पर व्यक्तिगत रूप से विज़िट न करना पड़े। मोबाइल-रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और Reeder और NetNewsWire जैसे थर्ड-पार्टी रीडर्स के साथ API कम्पैटिबिलिटी इसे Google Reader जैसी बंद की गई सेवाओं के लिए एक पूर्ण प्रतिस्थापन बनाती है।
अपने VPS पर FreshRSS को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है आपके स्थानीय इंटरनेट कनेक्शन की परवाह किए बिना 24/7 फीड अपडेट, आपकी पढ़ने की आदतों पर पूर्ण गोपनीयता, और कोई एल्गोरिथम यह तय नहीं करेगा कि आप क्या देखते हैं। आपकी सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई सब्सक्रिप्शन और रीडिंग हिस्ट्री परसिस्टेंट स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं, कंटेनर अपडेट्स के दौरान भी सुरक्षित।
FreshRSS की मुख्य विशेषताएं
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
अलग-अलग सब्सक्रिप्शन और पढ़ने की प्राथमिकताओं के साथ अलग-अलग खाते बनाएँ, जो इसे परिवारों और टीमों के लिए उपयुक्त बनाता है।
उन्नत फ़िल्टरिंग
कीवर्ड्स, लेखकों या कस्टम नियमों के आधार पर लेखों को फ़िल्टर करें और किसी भी सामग्री को तुरंत खोजने के लिए सभी फ़ीड्स में खोजें।
थर्ड-पार्टी रीडर APIs
Fever और Google Reader API के साथ संगत ताकि Reeder और Unread जैसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप आपके इंस्टेंस के साथ सिंक कर सकें।
पूरा लेख प्राप्त करना
उन फ़ीड्स के लिए पूरे लेख की सामग्री प्राप्त करें जो केवल सारांश प्रकाशित करते हैं, ताकि सब कुछ एक ही इंटरफ़ेस के भीतर पठनीय रहे।
OPML इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
अपनी सब्सक्रिप्शन को किसी भी फीड रीडर से मानक OPML फ़ाइलों का उपयोग करके माइग्रेट करें, जिसमें मैन्युअल दोबारा एंट्री की आवश्यकता नहीं है।
आपको FreshRSS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।