1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PgHero डिप्लॉय करें।
रीयल टाइम में क्वेरीज़, इंडेक्स और डेटाबेस स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए ओपन-सोर्स PostgreSQL परफॉरमेंस डैशबोर्ड।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PgHero के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PgHero एक ओपन-सोर्स परफॉरमेंस डैशबोर्ड है जिसे विशेष रूप से PostgreSQL के लिए बनाया गया है। यह एक साफ वेब इंटरफ़ेस में धीमी क्वेरीज़, अप्रयुक्त इंडेक्स, फूली हुई टेबल, डुप्लिकेट इंडेक्स, अमान्य बाधाओं और कनेक्शन काउंट्स को दिखाता है — इसे पढ़ने के लिए किसी डेटाबेस विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मेट्रिक PostgreSQL-विशिष्ट है, इसलिए डैशबोर्ड सीधे उस जानकारी पर केंद्रित होता है जो ट्यूनिंग और समस्या निवारण के लिए महत्वपूर्ण है।
PgHero को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी पैटर्न कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। इसे किसी भी PostgreSQL इंस्टेंस से कनेक्ट करें — उसी VPS पर एक कंटेनर, एक रिमोट मैनेज्ड डेटाबेस, या एक साथ कई डेटाबेस से — और अपने ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करने योग्य एक स्थायी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्राप्त करें।
PgHero की मुख्य विशेषताएं
धीमी क्वेरी पहचान
PgHero कुल और औसत एग्जीक्यूशन टाइम के आधार पर क्वेरीज़ को रैंक करता है, ताकि आप तुरंत पहचान सकें कि कौन सी क्वेरीज़ एप्लिकेशन परफॉर्मेंस को खराब कर रही हैं।
अनुक्रमणिका विश्लेषण
अप्रयुक्त, डुप्लिकेट और गुम इंडेक्स को सामने लाता है, जिससे आप इंडेक्स ब्लोट को हटा सकते हैं और ऐसे इंडेक्स जोड़ सकते हैं जो वास्तव में आपके कार्यभार को गति देंगे।
जगह और अनावश्यक डेटा की निगरानी
टेबल और इंडेक्स के साइज़ को डेड ट्यूपल काउंट के साथ दिखाता है, ताकि आपको पता चल सके कि जगह एक समस्या बनने से पहले VACUUM या REINDEX की कब ज़रूरत है।
कनेक्शन निगरानी
उपयोगकर्ता, डेटाबेस और स्थिति के आधार पर सक्रिय कनेक्शनों को ट्रैक करता है ताकि आप आउटेज होने से पहले कनेक्शन लीक और पूल की कमी का पता लगा सकें।
ऐतिहासिक प्रश्न आँकड़े
समय के साथ क्वेरी आंकड़े कैप्चर करता है और उन्हें समय सीमा स्लाइडर के साथ प्रदर्शित करता है, जिससे डिप्लॉयमेंट या लोड परिवर्तनों के साथ प्रदर्शन में गिरावट को सहसंबंधित करना आसान हो जाता है।
आपको PgHero को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।