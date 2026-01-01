PgHero एक ओपन-सोर्स परफॉरमेंस डैशबोर्ड है जिसे विशेष रूप से PostgreSQL के लिए बनाया गया है। यह एक साफ वेब इंटरफ़ेस में धीमी क्वेरीज़, अप्रयुक्त इंडेक्स, फूली हुई टेबल, डुप्लिकेट इंडेक्स, अमान्य बाधाओं और कनेक्शन काउंट्स को दिखाता है — इसे पढ़ने के लिए किसी डेटाबेस विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मेट्रिक PostgreSQL-विशिष्ट है, इसलिए डैशबोर्ड सीधे उस जानकारी पर केंद्रित होता है जो ट्यूनिंग और समस्या निवारण के लिए महत्वपूर्ण है।

PgHero को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी पैटर्न कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। इसे किसी भी PostgreSQL इंस्टेंस से कनेक्ट करें — उसी VPS पर एक कंटेनर, एक रिमोट मैनेज्ड डेटाबेस, या एक साथ कई डेटाबेस से — और अपने ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करने योग्य एक स्थायी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्राप्त करें।