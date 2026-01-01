1-क्लिक इंस्टॉलेशन में WatchState डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड सिंक इंजन जो Plex, Jellyfin, और Emby बैकएंड्स पर देखने के इतिहास को संरेखित रखता है।
WatchState के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WatchState के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WatchState एक ओपन-सोर्स टूल है जो उन घरों के लिए बनाया गया है जहाँ एक से अधिक मीडिया सर्वर चलते हैं। Trakt या अन्य थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, यह सीधे Plex, Jellyfin और Emby API से बात करता है ताकि प्ले स्टेट्स, रिज्यूम पोजीशन और वॉच हिस्ट्री को आपके द्वारा कनेक्ट किए गए हर बैकएंड पर सुसंगत रखा जा सके।
अपने स्वयं के VPS पर WatchState को सेल्फ-होस्ट करना अकाउंट टोकन, देखने के डेटा और वेबहुक ट्रैफिक को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। कंटेनर बैकएंड जोड़ने के लिए एक वेब UI प्रदान करता है, यह मेनी-टू-मेनी या वन-वे सिंक का समर्थन करता है, और शेड्यूल्ड इम्पोर्ट्स को रियल-टाइम वेबहुक इवेंट्स के साथ जोड़ता है ताकि परिवर्तन कुछ ही सेकंड में फैल जाएँ।
WatchState की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-बैकएंड सिंक
एक ही डैशबोर्ड से Plex, Jellyfin, और Emby सर्वर पर वॉच स्टेट को कई-से-कई या एकतरफा सिंक करें।
वेबहुक-संचालित अपडेट्स
प्रत्येक बैकएंड से सीधे प्ले, पॉज़ और स्क्रॉबल इवेंट्स प्राप्त करें, ताकि स्कैन का इंतज़ार करने के बजाय वॉच हिस्ट्री कुछ ही सेकंड में अपडेट हो जाए।
मल्टी-यूज़र पहचानें
विभिन्न सर्वरों पर कई उपयोगकर्ताओं को साझा पहचानों से मैप करें और इतिहासों को आपस में मिलाए बिना परिवार के हर सदस्य को सिंक में रखें।
पोर्टेबल बैकअप
प्रत्येक बैकएंड की पूर्ण कार्य स्थिति को एक पोर्टेबल फॉर्मेट में निर्यात करें जिसे आप बाद में पुनर्स्थापित कर सकते हैं या किसी अन्य सर्वर पर माइग्रेट कर सकते हैं।
लाइब्रेरी पैरिटी जाँचें
बेमेल, असंगत या पुरानी प्रविष्टियों का पता लगाएं और बैकएंड के बीच के अंतरों को उजागर करें ताकि आप सिंक विरोध पैदा होने से पहले मेटाडेटा को ठीक कर सकें।
पाथ मिलान
आइटमों को साझा मीडिया पाथ से मिलाएं जब बाहरी ID गुम या अविश्वसनीय हों, यह उन लाइब्रेरी के लिए आदर्श है जो कई बैकएंड में फैली हुई हैं।
आपको WatchState को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।