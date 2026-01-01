WatchState एक ओपन-सोर्स टूल है जो उन घरों के लिए बनाया गया है जहाँ एक से अधिक मीडिया सर्वर चलते हैं। Trakt या अन्य थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, यह सीधे Plex, Jellyfin और Emby API से बात करता है ताकि प्ले स्टेट्स, रिज्यूम पोजीशन और वॉच हिस्ट्री को आपके द्वारा कनेक्ट किए गए हर बैकएंड पर सुसंगत रखा जा सके।

अपने स्वयं के VPS पर WatchState को सेल्फ-होस्ट करना अकाउंट टोकन, देखने के डेटा और वेबहुक ट्रैफिक को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। कंटेनर बैकएंड जोड़ने के लिए एक वेब UI प्रदान करता है, यह मेनी-टू-मेनी या वन-वे सिंक का समर्थन करता है, और शेड्यूल्ड इम्पोर्ट्स को रियल-टाइम वेबहुक इवेंट्स के साथ जोड़ता है ताकि परिवर्तन कुछ ही सेकंड में फैल जाएँ।