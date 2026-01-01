RetroAssembly को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड रेट्रो गेम लाइब्रेरी और ब्राउज़र-आधारित एमुलेटर जो स्वचालित आर्टवर्क और सेव स्टेट्स के साथ 25+ क्लासिक कंसोल को सपोर्ट करता है।
RetroAssembly के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RetroAssembly के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RetroAssembly एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है जो आपके ब्राउज़र को एक व्यक्तिगत रेट्रो गेम कैबिनेट में बदल देता है। अपना ROM कलेक्शन अपलोड करें और 25 से अधिक क्लासिक प्लेटफॉर्म — जिनमें NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade और Atari शामिल हैं — के टाइटल सीधे ब्राउज़र में खेलें, बिना किसी प्लगइन या डाउनलोड की आवश्यकता के।
यह प्लेटफॉर्म बॉक्स आर्ट और गेम मेटाडेटा स्वचालित रूप से प्राप्त करता है ताकि आपकी लाइब्रेरी एक फ़ाइल लिस्टिंग के बजाय एक उचित कलेक्शन की तरह दिखे। सेव स्टेट्स, गेमप्ले रिवाइंड, रेट्रो-स्टाइल शेडर इफेक्ट्स और ऑन-स्क्रीन मोबाइल कंट्रोलर सभी इसमें निर्मित हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपके ROM कलेक्शन को आपके अपने सर्वर पर निजी और केवल आपके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स के लिए सुलभ रखता है।
RetroAssembly की मुख्य विशेषताएं
25+ कंसोल समर्थन
NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan और कई अन्य प्लेटफॉर्म के गेम ब्राउज़र में खेलें।
स्वचालित कलाकृति पहचान
बॉक्स कवर और गेम मेटाडेटा स्वचालित रूप से फ़ेच किए जाते हैं ताकि आपकी लाइब्रेरी केवल फ़ाइलनामों के बजाय समृद्ध विज़ुअल्स प्रदर्शित करे।
स्टेट्स सेव करें और रिवाइंड करें
समर्थित एमुलेटर पर स्वचालित स्थिति स्नैपशॉट और गेमप्ले रिवाइंड के साथ, किसी भी बिंदु पर प्रगति को सहेजें और पुनर्स्थापित करें।
मोबाइल-फ्रेंडली कंट्रोल्स
एक बिल्ट-इन ऑन-स्क्रीन वर्चुअल कंट्रोलर फ़ोन और टैबलेट पर बिना किसी फ़िजिकल गेमपैड के खेलना आसान बनाता है।
रेट्रो विज़ुअल शेडर्स
वैकल्पिक CRT और अन्य शेडर प्रभाव अधिक प्रामाणिक अनुभव के लिए मूल हार्डवेयर डिस्प्ले के स्वरूप को फिर से बनाते हैं।
आपको RetroAssembly को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।