RetroAssembly एक सेल्फ-होस्टेड वेब एप्लिकेशन है जो आपके ब्राउज़र को एक व्यक्तिगत रेट्रो गेम कैबिनेट में बदल देता है। अपना ROM कलेक्शन अपलोड करें और 25 से अधिक क्लासिक प्लेटफॉर्म — जिनमें NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade और Atari शामिल हैं — के टाइटल सीधे ब्राउज़र में खेलें, बिना किसी प्लगइन या डाउनलोड की आवश्यकता के।

यह प्लेटफॉर्म बॉक्स आर्ट और गेम मेटाडेटा स्वचालित रूप से प्राप्त करता है ताकि आपकी लाइब्रेरी एक फ़ाइल लिस्टिंग के बजाय एक उचित कलेक्शन की तरह दिखे। सेव स्टेट्स, गेमप्ले रिवाइंड, रेट्रो-स्टाइल शेडर इफेक्ट्स और ऑन-स्क्रीन मोबाइल कंट्रोलर सभी इसमें निर्मित हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपके ROM कलेक्शन को आपके अपने सर्वर पर निजी और केवल आपके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स के लिए सुलभ रखता है।