SkySend को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड, सेल्फ-होस्टेबल फ़ाइल और नोट शेयरिंग ज़ीरो-नॉलेज सर्वर आर्किटेक्चर के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SkySend के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SkySend एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ फ़ाइलें और नोट्स साझा करने के लिए एक मिनिमालिस्टिक, सेल्फ-होस्ट करने योग्य सेवा है। फ़ाइलें और नोट्स सर्वर तक पहुँचने से पहले AES-256-GCM का उपयोग करके ब्राउज़र में पूरी तरह से एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, इसलिए सर्वर केवल एन्क्रिप्टेड ब्लॉक्स को स्टोर करता है और डिक्रिप्शन कुंजी तक कभी पहुँच नहीं पाता है। इसमें कोई अकाउंट, कोई टेलीमेट्री और कोई एनालिटिक्स नहीं है।
अपने खुद के VPS पर SkySend को सेल्फ-होस्ट करना साझा की गई सामग्री को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, जबकि ज़ीरो-नॉलेज एन्क्रिप्शन की गोपनीयता की गारंटी को बनाए रखता है। Mozilla Send और PrivateBin से प्रेरित होकर, यह कमर्शियल फ़ाइल शेयरिंग सेवाओं के लिए एक तेज़, सुरक्षित विकल्प प्रदान करने के लिए HKDF-SHA256 कुंजी व्युत्पत्ति और Argon2id पासवर्ड सुरक्षा जैसे आधुनिक सुरक्षा प्रिमिटिव्स का उपयोग करता है।
SkySend की मुख्य विशेषताएं
ज़ीरो-नॉलेज एन्क्रिप्शन
AES-256-GCM स्ट्रीमिंग एन्क्रिप्शन पूरी तरह से ब्राउज़र में किया जाता है, जिसमें डिक्रिप्शन कुंजी केवल URL फ़्रैगमेंट में रहती है और कभी सर्वर तक नहीं पहुँचती है।
अकाउंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है।
बिना रजिस्ट्रेशन, टेलीमेट्री या ट्रैकिंग के तुरंत फ़ाइलें अपलोड करें या नोट्स साझा करें — शेयर लिंक किसी भी प्राप्तकर्ता के लिए काम करते हैं, जिसके लिए किसी साइनअप की आवश्यकता नहीं होती है।
एन्क्रिप्टेड नोट्स
पाठ के अंश, पासवर्ड, सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ कोड, मार्कडाउन, या SSH कीज़ साझा करें, जिसमें वैकल्पिक 'पढ़ने के बाद मिटाएं' सुविधा और कॉन्फ़िगर करने योग्य देखने की सीमाएँ शामिल हैं।
पासवर्ड सुरक्षा
साझा सामग्री पर ब्रूट-फोर्स हमलों से बचाव के लिए मेमोरी-हार्ड, जीपीयू-प्रतिरोधी की-डेरिवेशन के साथ वैकल्पिक Argon2id पासवर्ड सुरक्षा।
S3-संगत स्टोरेज
Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner, और Wasabi के लिए वैकल्पिक बैकएंड सपोर्ट, जिसमें सीधे डाउनलोड के लिए प्रीसाइंड यूआरएल शामिल हैं जो समाप्ति और सीमाओं को लागू करते हैं।
कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति
प्रति अपलोड डाउनलोड सीमाएँ और समय-सीमाएँ निर्धारित करें, समाप्त हो चुकी प्रविष्टियों की स्वचालित सफाई और सक्रिय शेयर को ट्रैक करने के लिए एक अंतर्निहित डैशबोर्ड के साथ।
आपको SkySend को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।