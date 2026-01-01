SkySend एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ फ़ाइलें और नोट्स साझा करने के लिए एक मिनिमालिस्टिक, सेल्फ-होस्ट करने योग्य सेवा है। फ़ाइलें और नोट्स सर्वर तक पहुँचने से पहले AES-256-GCM का उपयोग करके ब्राउज़र में पूरी तरह से एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, इसलिए सर्वर केवल एन्क्रिप्टेड ब्लॉक्स को स्टोर करता है और डिक्रिप्शन कुंजी तक कभी पहुँच नहीं पाता है। इसमें कोई अकाउंट, कोई टेलीमेट्री और कोई एनालिटिक्स नहीं है।

अपने खुद के VPS पर SkySend को सेल्फ-होस्ट करना साझा की गई सामग्री को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है, जबकि ज़ीरो-नॉलेज एन्क्रिप्शन की गोपनीयता की गारंटी को बनाए रखता है। Mozilla Send और PrivateBin से प्रेरित होकर, यह कमर्शियल फ़ाइल शेयरिंग सेवाओं के लिए एक तेज़, सुरक्षित विकल्प प्रदान करने के लिए HKDF-SHA256 कुंजी व्युत्पत्ति और Argon2id पासवर्ड सुरक्षा जैसे आधुनिक सुरक्षा प्रिमिटिव्स का उपयोग करता है।