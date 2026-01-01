1-क्लिक इंस्टॉलेशन में AList डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड फ़ाइल सूची और WebDAV सर्वर जो दर्जनों क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर को एक एकल वेब इंटरफ़ेस के पीछे एकजुट करता है।
AList के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AList के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AList एक ओपन-सोर्स फाइल लिस्ट प्रोग्राम है जो लोकल स्टोरेज और क्लाउड ड्राइव्स को एक वेब इंटरफेस के तहत एक साथ लाता है। यह 30 से अधिक स्टोरेज बैकएंड को सपोर्ट करता है — जिनमें OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV और कई क्षेत्रीय प्रोवाइडर शामिल हैं — जिससे आप ऐप्स स्विच किए बिना या बार-बार साइन इन किए बिना उन सभी से फाइल्स को ब्राउज़, प्रीव्यू और डाउनलोड कर सकते हैं।
अपने खुद के VPS पर AList को सेल्फ-होस्ट करना स्टोरेज क्रेडेंशियल और एक्सेस पॉलिसी को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि आपकी फाइल्स को एक तेज़ वेब UI और पूरी तरह से कंप्लायंट WebDAV एंडपॉइंट के माध्यम से एक्सपोज़ करता है। यह बिखरे हुए क्लाउड अकाउंट्स और शेयर्ड ड्राइव्स को एक सिंगल प्राइवेट गेटवे में समेकित करने का एक व्यावहारिक तरीका है।
AList की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-स्टोरेज बैकएंड्स
30 से अधिक प्रोवाइडर — लोकल डिस्क, वनड्राइव, गूगल ड्राइव, S3, FTP, SFTP, वेबडेव, और भी बहुत कुछ — को एक सिंगल यूनिफ़ाइड फ़ाइल ट्री में माउंट करें।
WebDAV सर्वर
हर कनेक्टेड स्टोरेज को एक सिंगल रीड/राइट WebDAV एंडपॉइंट के रूप में उपलब्ध कराएं जो macOS, Windows, और मोबाइल क्लाइंट्स में आसानी से माउंट हो जाता है।
ब्राउज़र में प्रीव्यू
पहले फ़ाइलें डाउनलोड किए बिना छवियों, वीडियो, ऑडियो, PDF, ऑफिस दस्तावेज़ और कोड को स्ट्रीम और प्रीव्यू करें।
बारीक साझाकरण
पासवर्ड-सुरक्षित शेयर लिंक उत्पन्न करें, जिसमें वैकल्पिक समय-सीमा हो, ताकि बाहरी प्राप्तकर्ता केवल आपके द्वारा चुनी गई फ़ाइलें देख सकें।
ऑफ़लाइन डाउनलोड
aria2 या qBittorrent के साथ इंटीग्रेट करें ताकि URLs और टॉरेंट से फ़ाइलें सीधे किसी भी माउंटेड स्टोरेज बैकएंड में फ़ेच की जा सकें।
आपको AList को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।