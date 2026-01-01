AList एक ओपन-सोर्स फाइल लिस्ट प्रोग्राम है जो लोकल स्टोरेज और क्लाउड ड्राइव्स को एक वेब इंटरफेस के तहत एक साथ लाता है। यह 30 से अधिक स्टोरेज बैकएंड को सपोर्ट करता है — जिनमें OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV और कई क्षेत्रीय प्रोवाइडर शामिल हैं — जिससे आप ऐप्स स्विच किए बिना या बार-बार साइन इन किए बिना उन सभी से फाइल्स को ब्राउज़, प्रीव्यू और डाउनलोड कर सकते हैं।

अपने खुद के VPS पर AList को सेल्फ-होस्ट करना स्टोरेज क्रेडेंशियल और एक्सेस पॉलिसी को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि आपकी फाइल्स को एक तेज़ वेब UI और पूरी तरह से कंप्लायंट WebDAV एंडपॉइंट के माध्यम से एक्सपोज़ करता है। यह बिखरे हुए क्लाउड अकाउंट्स और शेयर्ड ड्राइव्स को एक सिंगल प्राइवेट गेटवे में समेकित करने का एक व्यावहारिक तरीका है।