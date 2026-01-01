बैकरेस्ट रेस्टिक के लिए एक सेल्फ-होस्टेड वेब इंटरफ़ेस है, जो तेज़ और सुरक्षित बैकअप प्रोग्राम है। यह रेस्टिक के शक्तिशाली डी-डुप्लिकेशन और एन्क्रिप्शन को एक स्वच्छ ब्राउज़र-आधारित यूआई में समेटता है, जिससे आप बैकअप प्लान बना सकते हैं, उन्हें क्रॉन के साथ शेड्यूल कर सकते हैं, और कमांड लाइन को कभी छुए बिना व्यक्तिगत फ़ाइलों को रीस्टोर कर सकते हैं।

क्योंकि बैकरेस्ट रेस्टिक के माध्यम से स्नैपशॉट स्टोर करता है, इसलिए बैकअप रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होते हैं और दर्जनों स्टोरेज बैकएंड को सपोर्ट करते हैं — लोकल डिस्क, S3-कंपैटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बैकब्लेज़ B2, गूगल क्लाउड स्टोरेज, एज़्योर, SFTP, और बहुत कुछ। बैकरेस्ट को सेल्फ-होस्ट करना आपकी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन और क्रेडेंशियल को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क या वेंडर लॉक-इन के।