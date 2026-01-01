एक क्लिक में AnonUpload डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित गुमनाम फ़ाइल साझाकरण प्लेटफ़ॉर्म जिसके लिए किसी डेटाबेस, खाते या ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं है।
AnonUpload के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AnonUpload के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AnonUpload एक हल्का PHP फ़ाइल शेयरिंग एप्लिकेशन है जो एक ही सिद्धांत पर आधारित है: बिना कोई निशान छोड़े फ़ाइलें साझा करें। इसे किसी डेटाबेस, किसी यूज़र अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, और यह ऐसा कोई मेटाडेटा संग्रहीत नहीं करता है जिससे यह पहचाना जा सके कि किसी फ़ाइल को किसने अपलोड या डाउनलोड किया है। सीधे फ़ाइलनाम कभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं होते हैं, और वैकल्पिक डाउनलोड देरी सुविधा फ़ाइलों के अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचने से पहले स्वचालित स्क्रैपिंग को रोकती है।
AnonUpload को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी फ़ाइलें कभी भी तीसरे पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं गुजरती हैं जो निगरानी अनुरोधों या डेटा प्रतिधारण आदेशों के अधीन हों। आप नियंत्रित करते हैं कि कौन से फ़ाइल प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, अपलोड कितने बड़े हो सकते हैं, और कौन एडमिन इंटरफ़ेस तक पहुँच सकता है — किसी भी वाणिज्यिक गुमनाम फ़ाइल शेयरिंग सेवा पर निर्भर किए बिना जो गोपनीयता के दावों के बावजूद गतिविधि को लॉग कर सकती है।
AnonUpload की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस की आवश्यकता नहीं
फ़ाइलें सीधे फ़ाइलसिस्टम पर संग्रहीत की जाती हैं, बिना किसी डेटाबेस सेटअप या रखरखाव के, जिससे डिप्लॉयमेंट सरल हो जाता है और डेटा लीक के एक सामान्य स्रोत को समाप्त किया जा सकता है।
छिपे हुए फ़ाइलनाम
मूल फ़ाइल नाम सार्वजनिक रूप से कभी उजागर नहीं होते, इसलिए डाउनलोड करने वाले URL या डायरेक्टरी लिस्टिंग से सामग्री, स्रोत या अपलोड करने वाले की पहचान का अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
डाउनलोड समय विलंब
फ़ाइलों के डाउनलोड करने योग्य बनने से पहले एक प्रतीक्षा अवधि कॉन्फ़िगर करें, जिससे स्वचालित स्क्रैपर उन्हें इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचने से पहले अपलोड को एकत्रित न कर सकें।
कॉन्फ़िगर करने योग्य फाइल प्रकार
स्वीकृत फ़ाइल एक्सटेंशन की एक सटीक श्वेतसूची परिभाषित करें और अपनी विशिष्ट साझाकरण आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए अधिकतम अपलोड आकार सीमा 10 GB तक निर्धारित करें।
एडमिन इंटरफ़ेस
बिल्ट-इन एडमिन पैनल के माध्यम से अपलोड मैनेज करें, स्टोरेज उपयोग की निगरानी करें और सर्वर कमांड लाइन को छुए बिना एप्लिकेशन सेटिंग्स एडजस्ट करें।
आपको AnonUpload को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।