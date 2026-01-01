AnonUpload एक हल्का PHP फ़ाइल शेयरिंग एप्लिकेशन है जो एक ही सिद्धांत पर आधारित है: बिना कोई निशान छोड़े फ़ाइलें साझा करें। इसे किसी डेटाबेस, किसी यूज़र अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, और यह ऐसा कोई मेटाडेटा संग्रहीत नहीं करता है जिससे यह पहचाना जा सके कि किसी फ़ाइल को किसने अपलोड या डाउनलोड किया है। सीधे फ़ाइलनाम कभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं होते हैं, और वैकल्पिक डाउनलोड देरी सुविधा फ़ाइलों के अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचने से पहले स्वचालित स्क्रैपिंग को रोकती है।

AnonUpload को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी फ़ाइलें कभी भी तीसरे पक्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं गुजरती हैं जो निगरानी अनुरोधों या डेटा प्रतिधारण आदेशों के अधीन हों। आप नियंत्रित करते हैं कि कौन से फ़ाइल प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, अपलोड कितने बड़े हो सकते हैं, और कौन एडमिन इंटरफ़ेस तक पहुँच सकता है — किसी भी वाणिज्यिक गुमनाम फ़ाइल शेयरिंग सेवा पर निर्भर किए बिना जो गोपनीयता के दावों के बावजूद गतिविधि को लॉग कर सकती है।