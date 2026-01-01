1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ArchiveBox डिप्लॉय करें।
स्थायी पहुँच के लिए कई फॉर्मेट में वेब पेजों, वीडियो और दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने वाला सेल्फ-होस्टेड इंटरनेट आर्काइविंग प्लेटफॉर्म।
ArchiveBox के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ArchiveBox के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ArchiveBox अग्रणी ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड वेब आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइटों को HTML, PDF, स्क्रीनशॉट, WARC फाइलों और एक्सट्रैक्टेड मीडिया के रूप में कैप्चर करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल स्रोत गायब होने के बहुत बाद भी सामग्री सुलभ बनी रहे। 18,000 से अधिक GitHub स्टार्स और 2017 से सक्रिय विकास के साथ, यह आपके काम के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के लिए इंटरनेट आर्काइव पर निर्भर रहने का एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करता है।
ArchiveBox को सेल्फ-होस्ट करना आपको संग्रहीत सामग्री पर पूर्ण डेटा संप्रभुता देता है — यह कानूनी, अनुपालन और पत्रकारिता वर्कफ़्लो के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ कस्टडी की श्रृंखला मायने रखती है। आप रिटेंशन नीतियों, बैकअप रणनीतियों और एक्सेस अनुमतियों को नियंत्रित करते हैं, जबकि एकीकृत Sonic फुल-टेक्स्ट सर्च इंजन बड़े आर्काइव में सामग्री को तेजी से और सटीक रूप से खोजने में मदद करता है।
ArchiveBox की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-फॉर्मेट आर्काइविंग
हर पेज को एक साथ HTML, PDF, स्क्रीनशॉट, WARC, और एक्सट्रेक्टेड मीडिया के रूप में कैप्चर करें, ताकि सामग्री कई स्वतंत्र फॉर्मेट्स में सुरक्षित रहे, भले ही भविष्य में कोई एक अपठनीय हो जाए।
फुल-टेक्स्ट सर्च
एकीकृत सोनिक सर्च इंजन का उपयोग करके, आप अपने पूरे संग्रह में किसी भी शब्द या वाक्यांश को तुरंत ढूंढ सकते हैं, बिना मैन्युअल रूप से फ़ोल्डरों को ब्राउज़ किए या गलत फ़ाइलनाम मिलान पर निर्भर हुए।
ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग
RSS फ़ीड्स, बुकमार्क सूचियों और URL संग्रहों के दैनिक संग्रह की व्यवस्था करें ताकि महत्वपूर्ण सामग्री प्रत्येक नई वस्तु के लिए मैन्युअल ट्रिगरिंग की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से संरक्षित हो जाए।
व्यापक आयात समर्थन
ब्राउज़र बुकमार्क, Pocket, Pinboard, Instapaper और अन्य सेवाओं से सीधे इंपोर्ट करें, जिससे मौजूदा रीडिंग लिस्ट को अपने स्थायी आर्काइव में माइग्रेट करना आसान हो जाता है।
JavaScript रेंडरिंग
बंडल किए गए NoVNC ब्राउज़र वातावरण का उपयोग करके गतिशील रूप से प्रस्तुत किए गए पृष्ठों और सिंगल-पेज एप्लिकेशन को संग्रहीत करें, ऐसी सामग्री को कैप्चर करते हुए जिसे साधारण HTML फेचर पूरी तरह से चूक जाते हैं।
आपको ArchiveBox को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।