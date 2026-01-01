ArchiveBox अग्रणी ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड वेब आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइटों को HTML, PDF, स्क्रीनशॉट, WARC फाइलों और एक्सट्रैक्टेड मीडिया के रूप में कैप्चर करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल स्रोत गायब होने के बहुत बाद भी सामग्री सुलभ बनी रहे। 18,000 से अधिक GitHub स्टार्स और 2017 से सक्रिय विकास के साथ, यह आपके काम के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के लिए इंटरनेट आर्काइव पर निर्भर रहने का एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करता है।

ArchiveBox को सेल्फ-होस्ट करना आपको संग्रहीत सामग्री पर पूर्ण डेटा संप्रभुता देता है — यह कानूनी, अनुपालन और पत्रकारिता वर्कफ़्लो के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ कस्टडी की श्रृंखला मायने रखती है। आप रिटेंशन नीतियों, बैकअप रणनीतियों और एक्सेस अनुमतियों को नियंत्रित करते हैं, जबकि एकीकृत Sonic फुल-टेक्स्ट सर्च इंजन बड़े आर्काइव में सामग्री को तेजी से और सटीक रूप से खोजने में मदद करता है।