EmonCMS, OpenEnergyMonitor प्रोजेक्ट का ओपन-सोर्स बैकएंड है, जिसे विशेष रूप से टाइम-सीरीज़ ऊर्जा, तापमान और पर्यावरणीय डेटा के लिए बनाया गया है। सामान्य-उद्देश्य वाले डैशबोर्ड के विपरीत, हर घटक — इनपुट प्रोसेसिंग पाइपलाइन से लेकर PHPFina और PHPTimeSeries स्टोरेज इंजन तक — सामान्य हार्डवेयर पर वर्षों के हाई-रिज़ॉल्यूशन सेंसर डेटा के लिए ट्यून किया गया है।

VPS पर EmonCMS को सेल्फ-होस्ट करना घरेलू, सौर, हीट-पंप और IoT माप को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-फ़ीड सीमा या क्लाउड सब्सक्रिप्शन के। बंडल किया गया MQTT ब्रोकर, MariaDB और Redis स्टैक emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant और किसी भी HTTP या MQTT-सक्षम सेंसर से डेटा स्वीकार करता है।