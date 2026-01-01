1-क्लिक इंस्टॉलेशन में EmonCMS डिप्लॉय करें।
समय के साथ ऊर्जा, तापमान और पर्यावरणीय सेंसर डेटा को लॉग करने और विज़ुअलाइज़ करने के लिए एक ओपन-सोर्स वेब ऐप।
EmonCMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप EmonCMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EmonCMS, OpenEnergyMonitor प्रोजेक्ट का ओपन-सोर्स बैकएंड है, जिसे विशेष रूप से टाइम-सीरीज़ ऊर्जा, तापमान और पर्यावरणीय डेटा के लिए बनाया गया है। सामान्य-उद्देश्य वाले डैशबोर्ड के विपरीत, हर घटक — इनपुट प्रोसेसिंग पाइपलाइन से लेकर PHPFina और PHPTimeSeries स्टोरेज इंजन तक — सामान्य हार्डवेयर पर वर्षों के हाई-रिज़ॉल्यूशन सेंसर डेटा के लिए ट्यून किया गया है।
VPS पर EmonCMS को सेल्फ-होस्ट करना घरेलू, सौर, हीट-पंप और IoT माप को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-फ़ीड सीमा या क्लाउड सब्सक्रिप्शन के। बंडल किया गया MQTT ब्रोकर, MariaDB और Redis स्टैक emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant और किसी भी HTTP या MQTT-सक्षम सेंसर से डेटा स्वीकार करता है।
EmonCMS की मुख्य विशेषताएं
समय-श्रृंखला फ़ीड्स
कस्टम PHPFina और PHPTimeSeries इंजन एक सामान्य SQL डेटाबेस की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से उच्च-रिज़ॉल्यूशन सेंसर रीडिंग के वर्षों को स्टोर करते हैं।
MQTT और HTTP इनपुट
emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, या किसी भी ऐसे डिवाइस से डेटा प्राप्त करें जो MQTT पब्लिश कर सकता है या HTTP API को कॉल कर सकता है।
इनपुट प्रोसेसिंग
यूनिट कन्वर्जन, पावर-टू-एनर्जी एक्यूमुलेटर, रेट लिमिट्स और वर्चुअल फ़ीड्स को बिना कोड या बाहरी स्क्रिप्ट लिखे चेन करें।
डैशबोर्ड और ग्राफ
लाइव और ऐतिहासिक सेंसर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए मल्टी-सीरीज़ ग्राफ़, गेज और बार चार्ट के साथ ड्रैग-एंड-ड्रॉप डैशबोर्ड एडिटर।
ऊर्जा उपयोग के लिए ऐप्स
सौर पीवी, हीट पंप, इलेक्ट्रिक वाहन और घरेलू खपत के लिए प्रीबिल्ट ऐप्स बिना मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के जानकारी प्रदान करते हैं।
REST API और निर्यात
हर फ़ीड को एक दस्तावेज़ीकृत REST API के माध्यम से पढ़ें और लिखें, और ऑफ़लाइन विश्लेषण या बैकअप के लिए रॉ CSV डेटा निर्यात करें।
आपको EmonCMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।