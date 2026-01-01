1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Uptime Kuma डिप्लॉय करें।
वेबसाइटों, API और सेवाओं के लिए स्टेटस पेज और मल्टी-चैनल अलर्ट के साथ सुंदर स्व-होस्टेड अपटाइम मॉनिटरिंग।
Uptime Kuma के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Uptime Kuma के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Uptime Kuma एक सेल्फ-होस्टेड मॉनिटरिंग टूल है जिसमें वेबसाइटों, API, TCP पोर्ट्स, DNS रिकॉर्ड्स, डॉकर कंटेनरों और बहुत कुछ की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए एक पॉलिश किया गया, रीयल-टाइम डैशबोर्ड है। यह कॉन्फ़िगर करने योग्य अंतरालों पर लक्ष्यों की जाँच करता है और कुछ भी डाउन होने पर तुरंत अलर्ट भेजता है।
VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको एक स्थायी मॉनिटर देता है जो आपकी लोकल मशीन से स्वतंत्र होकर चौबीसों घंटे चलता है। आप अपनी सेवाओं के लिए सार्वजनिक स्टेटस पेज बना सकते हैं, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, ईमेल और वेबहुक सहित नोटिफिकेशन चैनलों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और समय के साथ ऐतिहासिक अपटाइम प्रतिशत को ट्रैक कर सकते हैं।
Uptime Kuma की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रकार की मॉनिटरिंग
एक ही डैशबोर्ड से HTTP/HTTPS एंडपॉइंट्स, TCP/UDP पोर्ट्स, DNS लुकअप, डॉकर कंटेनर्स और डेटाबेस को मॉनिटर करें।
सार्वजनिक स्टेटस पेज
ब्रांडेड सार्वजनिक स्टेटस पेज बनाएं ताकि आप अपने ग्राहकों को सेवा की स्थिति के बारे में सूचित कर सकें, आंतरिक निगरानी विवरणों को उजागर किए बिना।
उन्नत सूचनाएं
डाउनटाइम अलर्ट टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, ईमेल, पेजड्यूटी, वेबहुक्स और 90+ अन्य सूचना चैनलों के माध्यम से भेजें।
अपटाइम इतिहास
विश्वसनीयता के रुझानों की पहचान करने के लिए अपटाइम प्रतिशत चार्ट और प्रतिक्रिया समय ग्राफ़ के साथ ऐतिहासिक उपलब्धता को ट्रैक करें।
प्रमाणपत्र निगरानी
SSL प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथियों की निगरानी करें और प्रमाणपत्रों के समाप्त होने से पहले अलर्ट प्राप्त करें ताकि अप्रत्याशित HTTPS विफलताओं को रोका जा सके।
आपको Uptime Kuma को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।