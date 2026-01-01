Uptime Kuma एक सेल्फ-होस्टेड मॉनिटरिंग टूल है जिसमें वेबसाइटों, API, TCP पोर्ट्स, DNS रिकॉर्ड्स, डॉकर कंटेनरों और बहुत कुछ की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए एक पॉलिश किया गया, रीयल-टाइम डैशबोर्ड है। यह कॉन्फ़िगर करने योग्य अंतरालों पर लक्ष्यों की जाँच करता है और कुछ भी डाउन होने पर तुरंत अलर्ट भेजता है।

VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको एक स्थायी मॉनिटर देता है जो आपकी लोकल मशीन से स्वतंत्र होकर चौबीसों घंटे चलता है। आप अपनी सेवाओं के लिए सार्वजनिक स्टेटस पेज बना सकते हैं, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, ईमेल और वेबहुक सहित नोटिफिकेशन चैनलों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और समय के साथ ऐतिहासिक अपटाइम प्रतिशत को ट्रैक कर सकते हैं।