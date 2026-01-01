1-क्लिक में Apache HertzBeat डिप्लॉय करें।
सर्वर, डेटाबेस और क्लाउड सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए ओपन-सोर्स एजेंटलेस रियल-टाइम ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म।
Apache HertzBeat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache HertzBeat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache HertzBeat एक समुदाय-संचालित, एजेंटलेस ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रोटोकॉल टेम्पलेट्स के माध्यम से सर्वर, डेटाबेस, मिडलवेयर, क्लाउड सेवाओं और कस्टम HTTP और JMX एंडपॉइंट्स को मॉनिटर करता है। हर टारगेट पर कलेक्टर इंस्टॉल करने के बजाय, यह SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP और दर्जनों अन्य प्रोटोकॉल पर एंडपॉइंट्स को पोल करता है, फिर एक एकीकृत इंटरफ़ेस से डैशबोर्ड, अलर्ट और स्टेटस पेज प्रस्तुत करता है।
अपने VPS पर HertzBeat को सेल्फ-होस्ट करने से मॉनिटरिंग डेटा, अलर्ट नियम और टारगेट क्रेडेंशियल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर बने रहते हैं, बिना किसी प्रति-मीट्रिक मूल्य निर्धारण या वेंडर लॉक-इन के। बंडल किया गया PostgreSQL और VictoriaMetrics स्टैक कॉन्फ़िगरेशन और टाइम-सीरीज़ मैट्रिक्स को स्थानीय रूप से स्टोर करता है, जिससे डिप्लॉयमेंट पहले दिन से ही पूरी तरह से सेल्फ-कंटेन्ड हो जाता है।
Apache HertzBeat की मुख्य विशेषताएं
एजेंटलेस मॉनिटरिंग
हर टारगेट मशीन पर कलेक्टर्स इंस्टॉल किए बिना, एसएसएच, एसएनएमपी, जेडीबीसी, जेएमएक्स और एचटीटीपी के माध्यम से सर्वर, डेटाबेस और एपीआई को पोल करें।
सीमा अलर्ट
एक्सप्रेशन-आधारित थ्रेशोल्ड के साथ अलर्ट नियम परिभाषित करें और ईमेल, स्लैक, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, वेबहुक और एसएमएस प्रोवाइडर को सूचनाएं डिलीवर करें।
सार्वजनिक स्टेटस पेज
ग्राहक-उन्मुख स्टेटस पेज प्रकाशित करें जो चुनिंदा मॉनिटर की गई सेवाओं के लिए अपटाइम और घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, आंतरिक डैशबोर्ड को उजागर किए बिना।
कस्टम प्रोटोकॉल
YAML एप्लिकेशन टेम्प्लेट लिखकर नए मॉनिटरिंग प्रकार जोड़ें, ताकि वेंडर इंटीग्रेशन का इंतजार किए बिना विशिष्ट प्रणालियों का अवलोकन किया जा सके।
संयुक्त टाइम-सीरीज़ भंडार
कुशल दीर्घकालिक मीट्रिक स्टोरेज के लिए VictoriaMetrics और कॉन्फ़िगरेशन के लिए PostgreSQL के साथ आता है, जिससे बाहरी डेटाबेस को जोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
आपको Apache HertzBeat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।