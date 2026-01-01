Apache HertzBeat एक समुदाय-संचालित, एजेंटलेस ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रोटोकॉल टेम्पलेट्स के माध्यम से सर्वर, डेटाबेस, मिडलवेयर, क्लाउड सेवाओं और कस्टम HTTP और JMX एंडपॉइंट्स को मॉनिटर करता है। हर टारगेट पर कलेक्टर इंस्टॉल करने के बजाय, यह SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP और दर्जनों अन्य प्रोटोकॉल पर एंडपॉइंट्स को पोल करता है, फिर एक एकीकृत इंटरफ़ेस से डैशबोर्ड, अलर्ट और स्टेटस पेज प्रस्तुत करता है।

अपने VPS पर HertzBeat को सेल्फ-होस्ट करने से मॉनिटरिंग डेटा, अलर्ट नियम और टारगेट क्रेडेंशियल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर बने रहते हैं, बिना किसी प्रति-मीट्रिक मूल्य निर्धारण या वेंडर लॉक-इन के। बंडल किया गया PostgreSQL और VictoriaMetrics स्टैक कॉन्फ़िगरेशन और टाइम-सीरीज़ मैट्रिक्स को स्थानीय रूप से स्टोर करता है, जिससे डिप्लॉयमेंट पहले दिन से ही पूरी तरह से सेल्फ-कंटेन्ड हो जाता है।