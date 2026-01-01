Alerta एक ओपन-सोर्स अलर्ट मैनेजमेंट और कंसोलिडेशन प्लेटफॉर्म है जो प्रोमेथियस, नागियोस, ग्राफाना, ज़ैबिक्स, सेंसु, क्लाउडवॉच और दर्जनों अन्य मॉनिटरिंग टूल्स से अलर्ट को एक सिंगल रियल-टाइम वेब कंसोल में एक साथ लाता है। इनकमिंग अलर्ट को डुप्लीकेट होने से रोककर और उन्हें सहसंबंधित करके, Alerta अलर्ट स्टॉर्म को खत्म करता है और ऑन-कॉल टीमों को यह स्पष्ट जानकारी देता है कि वास्तव में क्या ट्रिगर हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है।

VPS पर Alerta को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी ऑपरेशंस टीम को अलर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेंशन पॉलिसी और ऑथेंटिकेशन पर पूरा नियंत्रण मिलता है — मॉनिटरिंग डेटा को किसी थर्ड-पार्टी सर्विस पर भेजे बिना। बिल्ट-इन मल्टी-टेनेंसी का मतलब है कि Alerta का एक इंस्टेंस एक साथ कई टीमों या क्लाइंट एनवायरनमेंट को सेवा दे सकता है।