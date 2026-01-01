1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Alerta डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स अलर्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो किसी भी स्रोत से मॉनिटरिंग अलर्ट्स को एक ही रीयल-टाइम डैशबोर्ड में समेकित करता है।
Alerta के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Alerta के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Alerta एक ओपन-सोर्स अलर्ट मैनेजमेंट और कंसोलिडेशन प्लेटफॉर्म है जो प्रोमेथियस, नागियोस, ग्राफाना, ज़ैबिक्स, सेंसु, क्लाउडवॉच और दर्जनों अन्य मॉनिटरिंग टूल्स से अलर्ट को एक सिंगल रियल-टाइम वेब कंसोल में एक साथ लाता है। इनकमिंग अलर्ट को डुप्लीकेट होने से रोककर और उन्हें सहसंबंधित करके, Alerta अलर्ट स्टॉर्म को खत्म करता है और ऑन-कॉल टीमों को यह स्पष्ट जानकारी देता है कि वास्तव में क्या ट्रिगर हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
VPS पर Alerta को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी ऑपरेशंस टीम को अलर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेंशन पॉलिसी और ऑथेंटिकेशन पर पूरा नियंत्रण मिलता है — मॉनिटरिंग डेटा को किसी थर्ड-पार्टी सर्विस पर भेजे बिना। बिल्ट-इन मल्टी-टेनेंसी का मतलब है कि Alerta का एक इंस्टेंस एक साथ कई टीमों या क्लाइंट एनवायरनमेंट को सेवा दे सकता है।
Alerta की मुख्य विशेषताएं
बहु-स्रोत अंतर्ग्रहण
प्रोमेथियस, नागियोस, ग्राफाना, ज़ैबिक्स, क्लाउडवॉच और अन्य से एक सिंगल REST API के माध्यम से अलर्ट प्राप्त करें, अपने मॉनिटरिंग स्टैक को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना।
अलर्ट डीडुप्लिकेशन
स्वचालित रूप से बार-बार आने वाले अलर्ट्स को डीडुप्लिकेट और कोरिलेट करें ताकि ऑन-कॉल इंजीनियरों को सैकड़ों समान नोटिफिकेशन्स के बजाय एक कार्रवाई योग्य आइटम दिखे।
रखरखाव अवधियाँ
सेवा, वातावरण या टैग के आधार पर ब्लैकआउट अवधियों को परिभाषित करें ताकि नियोजित रखरखाव के दौरान अपेक्षित अलर्ट को मॉनिटर को अक्षम किए बिना दबाया जा सके।
मल्टी-टेनेंसी
एक सिंगल Alerta इंस्टेंस से कई टीमों या क्लाइंट वातावरण को ग्राहक दृश्यों और स्कोप्ड API कीज़ का उपयोग करके सेवा दें।
लचीला प्रमाणीकरण
Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2, या Azure AD से प्रमाणित करें — किसी थर्ड-पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर की आवश्यकता नहीं है।
आपको Alerta को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।