Apache Druid एक उच्च-प्रदर्शन वाला, रीयल-टाइम एनालिटिक्स डेटाबेस है जिसे इवेंट-ड्रिवन डेटा पर सब-सेकंड OLAP क्वेरीज़ के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। मूल रूप से Metamarkets में विकसित किया गया और अब एक Apache टॉप-लेवल प्रोजेक्ट है, Druid Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft, और Walmart जैसी कंपनियों में उपयोगकर्ता-उन्मुख एनालिटिक्स, नेटवर्क टेलीमेट्री, एप्लिकेशन परफॉरमेंस मॉनिटरिंग, और क्लिकस्ट्रीम डैशबोर्ड को शक्ति प्रदान करता है।

अपने VPS पर Druid को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक कॉलम-ओरिएंटेड क्वेरी इंजन देता है जो Kafka और Kinesis से स्ट्रीमिंग इनजेशन, टाइम-सीरीज़ फ़िल्टरिंग, और उच्च-समवर्ती एग्रीगेशन के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है — प्रति-क्वेरी क्लाउड शुल्क या वेंडर लॉक-इन के बिना। बिल्ट-इन वेब कंसोल एक सिंगल ब्राउज़र टैब से SQL एक्सप्लोरेशन, इनजेशन स्पेक्स, डेटासोर्स मैनेजमेंट, और क्लस्टर हेल्थ को संभालता है।