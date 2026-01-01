1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Druid डिप्लॉय करें।
रियल-टाइम एनालिटिक्स डेटाबेस जो बड़े पैमाने पर स्ट्रीमिंग और ऐतिहासिक इवेंट डेटा पर तेज़ स्लाइस-एंड-डाइस क्वेरीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Druid के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Druid एक उच्च-प्रदर्शन वाला, रीयल-टाइम एनालिटिक्स डेटाबेस है जिसे इवेंट-ड्रिवन डेटा पर सब-सेकंड OLAP क्वेरीज़ के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। मूल रूप से Metamarkets में विकसित किया गया और अब एक Apache टॉप-लेवल प्रोजेक्ट है, Druid Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft, और Walmart जैसी कंपनियों में उपयोगकर्ता-उन्मुख एनालिटिक्स, नेटवर्क टेलीमेट्री, एप्लिकेशन परफॉरमेंस मॉनिटरिंग, और क्लिकस्ट्रीम डैशबोर्ड को शक्ति प्रदान करता है।
अपने VPS पर Druid को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक कॉलम-ओरिएंटेड क्वेरी इंजन देता है जो Kafka और Kinesis से स्ट्रीमिंग इनजेशन, टाइम-सीरीज़ फ़िल्टरिंग, और उच्च-समवर्ती एग्रीगेशन के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है — प्रति-क्वेरी क्लाउड शुल्क या वेंडर लॉक-इन के बिना। बिल्ट-इन वेब कंसोल एक सिंगल ब्राउज़र टैब से SQL एक्सप्लोरेशन, इनजेशन स्पेक्स, डेटासोर्स मैनेजमेंट, और क्लस्टर हेल्थ को संभालता है।
Apache Druid की मुख्य विशेषताएं
बिल्ट-इन वेब कंसोल
किसी अलग क्लाइंट के बिना SQL क्वेरीज़, इनजेशन स्पेसिफिकेशन्स, डेटासोर्स प्रबंधन और क्लस्टर स्वास्थ्य निगरानी के लिए ब्राउज़र-आधारित UI।
रियल-टाइम इनजेशन
Kafka, Kinesis, या HTTP से इवेंट्स को कुछ ही सेकंड में क्वेरी करने योग्य डेटा स्रोतों में स्ट्रीम करें, जिसमें ठीक एक बार डिलीवरी की गारंटी हो।
कॉलमनर टाइम-सीरीज़ स्टोर
कॉलम-ओरिएंटेड स्टोरेज, बिटमैप इंडेक्स और समय-आधारित विभाजन के साथ, अरबों पंक्तियों पर सब-सेकंड फ़िल्टर और एग्रीगेशन उपलब्ध कराता है।
लैम्ब्डा आर्किटेक्चर
स्ट्रीमिंग और बैच डेटा स्रोतों पर एकीकृत क्वेरी लेयर डैशबोर्ड को रीयल-टाइम इवेंट्स को ऐतिहासिक संदर्भ के साथ पारदर्शिता से मर्ज करने देता है।
SQL और नेटिव क्वेरीज़
स्टैंडर्ड एएनएसआई एसक्यूएल और एक JSON-आधारित नेटिव क्वेरी एपीआई विश्लेषकों और एप्लिकेशनों को उन्हीं डेटासोर्स तक लचीली पहुँच प्रदान करते हैं।
आपको Apache Druid को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।