FeedCraft एक ओपन-सोर्स RSS मिडलवेयर है जो किसी भी स्रोत फ़ीड और आपके रीडर के बीच स्थित होता है, जो क्राफ्ट्स नामक कॉन्फ़िगरेबल प्रोसेसिंग चरणों के माध्यम से प्रत्येक लेख को बदलता है। यह ट्रंकेटेड फ़ीड्स से पूर्ण लेख पाठ निकाल सकता है, OpenAI-संगत LLM के माध्यम से सुर्खियों और मुख्य भागों का अनुवाद कर सकता है, एआई सारांश और परिचय उत्पन्न कर सकता है, प्राकृतिक-भाषा नियमों के साथ प्रचार पोस्ट को फ़िल्टर कर सकता है, और यहां तक कि HTML पेजों, JSON API, या खोज परिणामों को बिल्कुल नए RSS फ़ीड्स में बदल सकता है।

अपने स्वयं के VPS पर FeedCraft को सेल्फ-होस्ट करने से प्रत्येक लेख और प्रत्येक LLM प्रॉम्प्ट आपके नियंत्रण वाले बुनियादी ढाँचे पर रहता है, साझा सार्वजनिक इंस्टेंस को परेशान करने वाली दर सीमाओं और डाउनटाइम को हटाता है, और आपको AI प्रोसेसिंग को उस प्रदाता — OpenAI, Gemini, एक स्थानीय Ollama मॉडल, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट — की ओर इंगित करने देता है जो आपके बजट और भाषा कवरेज के लिए सबसे उपयुक्त है।