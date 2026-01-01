1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FeedCraft डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड RSS मिडिलवेयर जो AI का उपयोग करके किसी भी फ़ीड को आपके रीडर तक पहुँचने से पहले अनुवाद, सारांशित, फ़िल्टर और साफ करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FeedCraft के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FeedCraft एक ओपन-सोर्स RSS मिडलवेयर है जो किसी भी स्रोत फ़ीड और आपके रीडर के बीच स्थित होता है, जो क्राफ्ट्स नामक कॉन्फ़िगरेबल प्रोसेसिंग चरणों के माध्यम से प्रत्येक लेख को बदलता है। यह ट्रंकेटेड फ़ीड्स से पूर्ण लेख पाठ निकाल सकता है, OpenAI-संगत LLM के माध्यम से सुर्खियों और मुख्य भागों का अनुवाद कर सकता है, एआई सारांश और परिचय उत्पन्न कर सकता है, प्राकृतिक-भाषा नियमों के साथ प्रचार पोस्ट को फ़िल्टर कर सकता है, और यहां तक कि HTML पेजों, JSON API, या खोज परिणामों को बिल्कुल नए RSS फ़ीड्स में बदल सकता है।
अपने स्वयं के VPS पर FeedCraft को सेल्फ-होस्ट करने से प्रत्येक लेख और प्रत्येक LLM प्रॉम्प्ट आपके नियंत्रण वाले बुनियादी ढाँचे पर रहता है, साझा सार्वजनिक इंस्टेंस को परेशान करने वाली दर सीमाओं और डाउनटाइम को हटाता है, और आपको AI प्रोसेसिंग को उस प्रदाता — OpenAI, Gemini, एक स्थानीय Ollama मॉडल, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट — की ओर इंगित करने देता है जो आपके बजट और भाषा कवरेज के लिए सबसे उपयुक्त है।
FeedCraft की मुख्य विशेषताएं
AI अनुवाद और सारांश
लेख के शीर्षकों और मुख्य भागों का किसी भी लक्ष्य भाषा में अनुवाद करें और क्राफ्ट के अनुसार कस्टम प्रॉम्प्ट के साथ एक OpenAI-संगत LLM के माध्यम से AI-जनित सारांश संलग्न करें।
पूर्ण-पाठ निष्कर्षण
ट्रंकेटेड RSS अंशों को पूर्ण लेख सामग्री से बदलें, जिसमें उन साइटों के लिए ब्राउज़र-रेंडर्ड फुलटेक्स्ट-प्लस मोड भी शामिल है जो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से टेक्स्ट को हाइड्रेट करती हैं।
HTML/JSON/खोज से RSS
बिल्ट-इन विज़ुअल जनरेटर किसी भी वेब पेज, JSON API रिस्पॉन्स (कर्ल-इम्पोर्ट के साथ), और सर्च इंजन परिणामों को स्थिर RSS फ़ीड में बदल देते हैं।
पोर्टेबल और डॉक मोड
किसी भी फ़ीड URL को एक बार के प्रोसेसिंग के लिए प्रीफ़िक्स करें, या एडमिन UI में नामित रेसिपीज़ को परिभाषित करें ताकि आपके पाठक जिन स्थायी रूपांतरित फ़ीड URL को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें पिन किया जा सके।
AtomCraft और FlowCraft
एटॉमिक ऑपरेशंस (प्रॉक्सी, लिमिट, ट्रांसलेट, समराइज़, ब्यूटीफाई, इग्नोर-एडवर्टोरियल) को पुन: प्रयोज्य पाइपलाइन में संयोजित करें जो प्रत्येक स्रोत फ़ीड के अनुरूप हों।
रीडर-निरपेक्ष मिडलवेयर
FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, या किसी भी ऐसे रीडर के साथ काम करता है जो मानक RSS का उपयोग करता है, जिसके लिए किसी प्लगइन या अकाउंट इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको FeedCraft को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।