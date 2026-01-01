एक क्लिक इंस्टॉलेशन में MariaDB डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस और ड्रॉप-इन MySQL रिप्लेसमेंट जिस पर दुनिया भर में लाखों डिप्लॉयमेंट द्वारा भरोसा किया जाता है।
MariaDB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MariaDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MariaDB दुनिया के सबसे व्यापक रूप से डिप्लॉय किए गए रिलेशनल डेटाबेस में से एक है, जिसे MySQL के मूल डेवलपर्स द्वारा स्थायी रूप से ओपन सोर्स बने रहने के लिए बनाया गया है। यह पूर्ण ACID कंप्लायंस, MySQL कम्पैटिबिलिटी, मल्टीपल स्टोरेज इंजन और उच्च उपलब्धता के लिए Galera Cluster जैसी एंटरप्राइज़ सुविधाएँ प्रदान करता है — जो इसे वेब ऐप्लिकेशंस, SaaS प्लेटफॉर्म और किसी भी आकार के डेटा वर्कलोड के लिए एक ठोस आधार बनाता है।
अपने स्वयं के VPS पर MariaDB चलाने से आपको डेडिकेटेड डेटाबेस रिसोर्स, कॉन्फ़िगरेशन और ट्यूनिंग पर सीधा नियंत्रण, और आपके सभी ऐप्लिकेशंस के लिए सुलभ एक साझा डेटाबेस सर्वर मिलता है — मैनेज्ड डेटाबेस सेवाओं के ओवरहेड और प्रति-संसाधन मूल्य निर्धारण के बिना।
MariaDB की मुख्य विशेषताएं
माई एसक्यूएल संगतता
MySQL के लिए सीधा प्रतिस्थापन का मतलब है कि मौजूदा एप्लिकेशन, ड्राइवर और टूलिंग बिना कोड बदले काम करते हैं।
ACID ट्रांज़ैक्शन
InnoDB के साथ पूर्ण लेनदेन समर्थन उन एप्लिकेशनों के लिए डेटा अखंडता सुनिश्चित करता है जो असंगत स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
गैलेरा क्लस्टर
उच्च उपलब्धता वाले डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्ट-इन मल्टी-मास्टर रेप्लिकेशन, जिन्हें ज़ीरो-डाउनटाइम डेटाबेस ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।
कई स्टोरेज इंजन
InnoDB, Aria, ColumnStore और अन्य में से चुनें ताकि स्टोरेज इंजन को प्रत्येक वर्कलोड प्रकार के अनुरूप बनाया जा सके।
JSON & स्थानिक डेटा
नेटिव JSON डेटा टाइप और स्पेशियल इंडेक्स पारंपरिक रिलेशनल डेटा के साथ आधुनिक एप्लिकेशन डेटा मॉडल का समर्थन करते हैं।
आपको MariaDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।