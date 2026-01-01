MariaDB दुनिया के सबसे व्यापक रूप से डिप्लॉय किए गए रिलेशनल डेटाबेस में से एक है, जिसे MySQL के मूल डेवलपर्स द्वारा स्थायी रूप से ओपन सोर्स बने रहने के लिए बनाया गया है। यह पूर्ण ACID कंप्लायंस, MySQL कम्पैटिबिलिटी, मल्टीपल स्टोरेज इंजन और उच्च उपलब्धता के लिए Galera Cluster जैसी एंटरप्राइज़ सुविधाएँ प्रदान करता है — जो इसे वेब ऐप्लिकेशंस, SaaS प्लेटफॉर्म और किसी भी आकार के डेटा वर्कलोड के लिए एक ठोस आधार बनाता है।

अपने स्वयं के VPS पर MariaDB चलाने से आपको डेडिकेटेड डेटाबेस रिसोर्स, कॉन्फ़िगरेशन और ट्यूनिंग पर सीधा नियंत्रण, और आपके सभी ऐप्लिकेशंस के लिए सुलभ एक साझा डेटाबेस सर्वर मिलता है — मैनेज्ड डेटाबेस सेवाओं के ओवरहेड और प्रति-संसाधन मूल्य निर्धारण के बिना।