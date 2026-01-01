1-क्लिक में OpenSign डिप्लॉय करें।
कानूनी रूप से बाध्यकारी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुफ्त ओपन-सोर्स DocuSign विकल्प।
OpenSign के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenSign के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenSign, DocuSign और Adobe Sign का एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे उन संगठनों के लिए बनाया गया है जिन्हें संवेदनशील अनुबंधों को किसी तीसरे पक्ष के SaaS के अंदर बंद किए बिना कानूनी रूप से बाध्यकारी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की आवश्यकता है। यह मल्टी-साइनर वर्कफ़्लो, रियूजेबल टेम्पलेट्स, इन-पर्सन साइनिंग, संपर्क निर्देशिकाओं और आपके अपने PFX सर्टिफिकेट का उपयोग करके PKI-आधारित डिजिटल साइनिंग का समर्थन करता है, यह सब एक स्वच्छ ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस में समाहित है।
अपने VPS पर OpenSign को सेल्फ-होस्ट करने से हर दस्तावेज़, हस्ताक्षर और ऑडिट लॉग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। इसमें प्रति-लिफाफा कोई शुल्क नहीं है, हस्ताक्षरकर्ताओं की कोई सीमा नहीं है, और अनुबंध डेटा के आपके वातावरण से बाहर जाने का कोई जोखिम नहीं है, जिससे यह सख्त अनुपालन आवश्यकताओं वाली कानूनी, HR और खरीद टीमों के लिए उपयुक्त है।
OpenSign की मुख्य विशेषताएं
PKI डिजिटल हस्ताक्षर
PFX या P12 प्रमाणपत्र का उपयोग करके दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करें ताकि प्रत्येक हस्ताक्षर किसी भी PDF रीडर में क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापन योग्य और छेड़छाड़-प्रूफ हो।
पुनः प्रयोज्य टेम्पलेट्स
अक्सर उपयोग किए जाने वाले अनुबंधों को टेम्पलेट्स के रूप में सहेजें, जिनमें पहले से निर्धारित हस्ताक्षरकर्ता भूमिकाएँ और फ़ॉर्म फ़ील्ड्स हों, ताकि आप दोहराए जाने वाले कार्यप्रवाहों को सेकंडों में शुरू कर सकें।
मल्टी-साइनर वर्कफ़्लो
दस्तावेज़ों को कई प्राप्तकर्ताओं को क्रमिक या समानांतर क्रम में भेजें और वास्तविक समय में ट्रैक करें कि किसने देखा है, हस्ताक्षर किए हैं या अस्वीकार किया है।
ऑडिट ट्रेल और प्रमाण पत्र
प्रत्येक कार्रवाई को टाइमस्टैम्प और IP पतों के साथ लॉग किया जाता है, जिससे प्रत्येक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के साथ संलग्न कानूनी रूप से बचाव योग्य पूर्णता प्रमाण पत्र बनता है।
व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर
साझा डिवाइस पर आमने-सामने के वर्कफ़्लो, जैसे ऑनबोर्डिंग, एनडीए और छूट के लिए, बिना ईमेल के आदान-प्रदान के हस्ताक्षर कैप्चर करें।
REST API और वेबहुक्स
डॉक्यूमेंटेड REST API का उपयोग करके मौजूदा ऐप्स में साइनिंग एम्बेड करें और कंप्लीशन वेबहुक्स के साथ डाउनस्ट्रीम सिस्टम को ट्रिगर करें।
आपको OpenSign को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।