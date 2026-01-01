OpenSign, DocuSign और Adobe Sign का एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे उन संगठनों के लिए बनाया गया है जिन्हें संवेदनशील अनुबंधों को किसी तीसरे पक्ष के SaaS के अंदर बंद किए बिना कानूनी रूप से बाध्यकारी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की आवश्यकता है। यह मल्टी-साइनर वर्कफ़्लो, रियूजेबल टेम्पलेट्स, इन-पर्सन साइनिंग, संपर्क निर्देशिकाओं और आपके अपने PFX सर्टिफिकेट का उपयोग करके PKI-आधारित डिजिटल साइनिंग का समर्थन करता है, यह सब एक स्वच्छ ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस में समाहित है।

अपने VPS पर OpenSign को सेल्फ-होस्ट करने से हर दस्तावेज़, हस्ताक्षर और ऑडिट लॉग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। इसमें प्रति-लिफाफा कोई शुल्क नहीं है, हस्ताक्षरकर्ताओं की कोई सीमा नहीं है, और अनुबंध डेटा के आपके वातावरण से बाहर जाने का कोई जोखिम नहीं है, जिससे यह सख्त अनुपालन आवश्यकताओं वाली कानूनी, HR और खरीद टीमों के लिए उपयुक्त है।