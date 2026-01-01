Agenta एक एंड-टू-एंड LLMOps प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्शन LLM एप्लिकेशन को शिप करने के लिए वर्कफ़्लो को समेकित करता है। टीमें इसका उपयोग साइड-बाय-साइड प्लेग्राउंड में प्रॉम्प्ट्स पर इटरेट करने, कॉन्फ़िगरेशन को वर्ज़न करने, टेस्ट सेट के खिलाफ ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन चलाने, और पूर्ण ऑब्ज़र्वेबिलिटी के साथ लाइव रिक्वेस्ट को ट्रेस करने के लिए करती हैं — यह सब एक ही इंटरफ़ेस से।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग प्रॉम्प्ट्स, इवैल्यूएशन डेटासेट और ट्रेस डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, ट्रेस पर कोई टोकन कोटा नहीं है, और शामिल SDK और प्रॉक्सी सेवाओं के माध्यम से किसी भी LLM प्रोवाइडर को इंटीग्रेट करने की पूरी स्वतंत्रता है।