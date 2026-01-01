1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Agenta डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स LLMOps प्लेटफ़ॉर्म जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मूल्यांकन और ऑब्ज़र्वेबिलिटी को एक एकीकृत कार्यक्षेत्र में जोड़ता है।
Agenta के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Agenta के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Agenta एक एंड-टू-एंड LLMOps प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्शन LLM एप्लिकेशन को शिप करने के लिए वर्कफ़्लो को समेकित करता है। टीमें इसका उपयोग साइड-बाय-साइड प्लेग्राउंड में प्रॉम्प्ट्स पर इटरेट करने, कॉन्फ़िगरेशन को वर्ज़न करने, टेस्ट सेट के खिलाफ ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन चलाने, और पूर्ण ऑब्ज़र्वेबिलिटी के साथ लाइव रिक्वेस्ट को ट्रेस करने के लिए करती हैं — यह सब एक ही इंटरफ़ेस से।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग प्रॉम्प्ट्स, इवैल्यूएशन डेटासेट और ट्रेस डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, ट्रेस पर कोई टोकन कोटा नहीं है, और शामिल SDK और प्रॉक्सी सेवाओं के माध्यम से किसी भी LLM प्रोवाइडर को इंटीग्रेट करने की पूरी स्वतंत्रता है।
Agenta की मुख्य विशेषताएं
प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड
एक विज़ुअल प्लेग्राउंड में मॉडलों और पैरामीटर्स में प्रॉम्प्ट्स की साथ-साथ तुलना करें, फिर सफल वेरिएंट्स को वर्ज़न्ड कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ावा दें।
स्वचालित मूल्यांकन
डिप्लॉय करने से पहले, बिल्ट-इन इवैल्यूएटर या कस्टम कोड का उपयोग करके टेस्ट सेट के खिलाफ प्रॉम्प्ट चलाएं ताकि शुद्धता, समानता और रिग्रेशन को स्कोर किया जा सके।
LLM ऑब्जर्वेबिलिटी
किसी भी LLM प्रोवाइडर या फ्रेमवर्क के लिए पूर्ण इनपुट, आउटपुट, लेटेंसी और लागत मेट्रिक्स के साथ नेस्टेड स्पैन के माध्यम से हर अनुरोध को ट्रैक करें।
प्रॉम्प्ट वर्ज़निंग
प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगरेशन को संस्करणित आर्टिफैक्ट के रूप में प्रबंधित करें, जिसमें वातावरण, रोलबैक और एक रजिस्ट्री हो जो प्रॉम्प्ट को एप्लिकेशन कोड से अलग करती है।
फ्रेमवर्क निरपेक्ष
SDKs और OpenTelemetry-संगत ट्रेसिंग LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, और किसी भी अन्य LLM स्टैक के साथ एकीकृत होते हैं।
आपको Agenta को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।