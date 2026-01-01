1-क्लिक में bewCloud डिप्लॉय करें।
व्यक्तिगत फ़ाइल सिंक, CalDAV और CardDAV समर्थन के लिए हल्का सेल्फ-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म।
bewCloud के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप bewCloud के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
bewCloud एक हल्का, ओपन-सोर्स क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे TypeScript और Deno का उपयोग करके बनाया गया है। यह आपको डिवाइसों में व्यक्तिगत फाइल स्टोरेज और सिंक की सुविधा देता है, साथ ही कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स के लिए बिल्ट-इन CalDAV और CardDAV कंपैटिबिलिटी भी प्रदान करता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है।
भारी क्लाउड सुइट्स के विपरीत, bewCloud जानबूझकर न्यूनतम है: इसे डिप्लॉय करना तेज़ है, रखरखाव करना आसान है, और यह फाइल ऐक्सेस व व्यक्तिगत डेटा सिंक के मुख्य उपयोग के मामलों पर केंद्रित है। सेल्फ-होस्टिंग आपकी फाइलों, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स को निजी और आपके पूर्ण नियंत्रण में रखती है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क या स्टोरेज सीमाएं नहीं लगाई जाती हैं।
bewCloud की मुख्य विशेषताएं
निजी फाइल स्टोरेज
अपनी फ़ाइलों को किसी भी डिवाइस से एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के ज़रिए स्टोर और एक्सेस करें, बिना तीसरे पक्ष के क्लाउड प्रोवाइडर्स पर निर्भर हुए।
CalDAV/CardDAV सिंक
कैलेंडर और संपर्कों को किसी भी CalDAV या CardDAV क्लाइंट के साथ सिंक करें, जिसमें iOS, Android और डेस्कटॉप ऐप्स शामिल हैं।
यूज़र प्रबंधन
बिल्ट-इन एडमिन कंट्रोल आपको अकाउंट मैनेज करने, साइनअप नीतियों को कॉन्फ़िगर करने और यह कंट्रोल करने देते हैं कि आपके इंस्टेंस को कौन एक्सेस कर सकता है।
मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
पासवर्ड से परे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए TOTP, पासकीज़ या ईमेल-आधारित 2FA से अकाउंट्स को सुरक्षित रखें।
SSO इंटीग्रेशन
वैकल्पिक OIDC सपोर्ट आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंगल साइन-ऑन के लिए मौजूदा आइडेंटिटी प्रोवाइडर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है।
आपको bewCloud को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।