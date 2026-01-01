bewCloud एक हल्का, ओपन-सोर्स क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे TypeScript और Deno का उपयोग करके बनाया गया है। यह आपको डिवाइसों में व्यक्तिगत फाइल स्टोरेज और सिंक की सुविधा देता है, साथ ही कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स के लिए बिल्ट-इन CalDAV और CardDAV कंपैटिबिलिटी भी प्रदान करता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है।

भारी क्लाउड सुइट्स के विपरीत, bewCloud जानबूझकर न्यूनतम है: इसे डिप्लॉय करना तेज़ है, रखरखाव करना आसान है, और यह फाइल ऐक्सेस व व्यक्तिगत डेटा सिंक के मुख्य उपयोग के मामलों पर केंद्रित है। सेल्फ-होस्टिंग आपकी फाइलों, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स को निजी और आपके पूर्ण नियंत्रण में रखती है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क या स्टोरेज सीमाएं नहीं लगाई जाती हैं।