Weblate एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स ट्रांसलेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो Git, GitHub, GitLab, और Bitbucket के साथ सीधे इंटीग्रेट होता है ताकि ट्रांसलेशन को आपके कोडबेस के साथ सिंक्रोनाइज़ रखा जा सके। अनुवादक एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से काम करते हैं जबकि परिवर्तन स्वचालित रूप से आपके रिपॉजिटरी में वापस कमिट किए जाते हैं, जिससे मैन्युअल फ़ाइल एक्सचेंज और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं।

50 से अधिक फ़ाइल फॉर्मेट के सपोर्ट के साथ, बिल्ट-इन ट्रांसलेशन मेमोरी, मशीन ट्रांसलेशन सुझावों और क्वालिटी चेक के साथ, Weblate लोकलाइज़ेशन प्रक्रिया के हर कदम को सुव्यवस्थित करता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण सीमाओं को हटा देती है और मालिकाना सोर्स स्ट्रिंग को गोपनीय रखती है।