1-क्लिक में Weblate डिप्लॉय करें।
वेब-आधारित अनुवाद प्रबंधन प्लेटफॉर्म, सहज लोकलाइज़ेशन वर्कफ़्लो के लिए सुदृढ़ वर्ज़न कंट्रोल इंटीग्रेशन के साथ।
Weblate के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Weblate के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Weblate एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स ट्रांसलेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो Git, GitHub, GitLab, और Bitbucket के साथ सीधे इंटीग्रेट होता है ताकि ट्रांसलेशन को आपके कोडबेस के साथ सिंक्रोनाइज़ रखा जा सके। अनुवादक एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से काम करते हैं जबकि परिवर्तन स्वचालित रूप से आपके रिपॉजिटरी में वापस कमिट किए जाते हैं, जिससे मैन्युअल फ़ाइल एक्सचेंज और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं।
50 से अधिक फ़ाइल फॉर्मेट के सपोर्ट के साथ, बिल्ट-इन ट्रांसलेशन मेमोरी, मशीन ट्रांसलेशन सुझावों और क्वालिटी चेक के साथ, Weblate लोकलाइज़ेशन प्रक्रिया के हर कदम को सुव्यवस्थित करता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण सीमाओं को हटा देती है और मालिकाना सोर्स स्ट्रिंग को गोपनीय रखती है।
Weblate की मुख्य विशेषताएं
संस्करण नियंत्रण एकीकरण
मैन्युअल फ़ाइल आदान-प्रदान के बिना Git, GitHub, GitLab, और Bitbucket रिपॉजिटरी के साथ अनुवादों को स्वचालित रूप से सिंक करें।
50+ फ़ाइल फ़ॉर्मेट
PO, XLIFF, JSON, Android रिसोर्स, iOS स्ट्रिंग्स, Java प्रॉपर्टीज़, और दर्जनों अन्य अनुवाद प्रारूपों का समर्थन करें।
अनुवाद स्मृति
विभिन्न परियोजनाओं में पहले से अनुवादित स्ट्रिंग्स का पुनः उपयोग करके निरंतरता बनाए रखें और स्थानीयकरण कार्य को गति दें।
मशीनी अनुवाद
कार्यप्रवाहों को तेज़ करने के लिए DeepL, Google Translate, और LibreTranslate से स्वचालित अनुवाद सुझाव प्राप्त करें।
गुणवत्ता जाँच
अनुवादों के प्रोडक्शन तक पहुँचने से पहले प्लेसहोल्डर त्रुटियों, फ़ॉर्मेटिंग समस्याओं और विसंगतियों को स्वचालित रूप से पहचानें।
कार्यप्रवाहों की समीक्षा
अपनी टीम में अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ अनुमोदन प्रक्रियाओं को कॉन्फ़िगर करें।
आपको Weblate को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।