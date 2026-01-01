Strapi दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है, जिस पर 800,000 से अधिक डेवलपर्स भरोसा करते हैं। यह एक सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडमिन पैनल, ऑटो-जनरेटेड REST और GraphQL APIs, और एक समृद्ध प्लगइन इकोसिस्टम के साथ एक पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल कंटेंट मैनेजमेंट बैकएंड प्रदान करता है। पारंपरिक CMSs के विपरीत जो कंटेंट को एक निश्चित फ्रंटएंड से जोड़ते हैं, Strapi मानक APIs के माध्यम से किसी भी चैनल — वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, IoT डिवाइसों — तक कंटेंट पहुंचाता है।

अपने VPS पर Strapi को सेल्फ-होस्ट करने से प्रबंधित CMS प्रदाताओं द्वारा लगाई गई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण और API दर सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जबकि यह आपको अपने कंटेंट आर्किटेक्चर, डेटा स्टोरेज और प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। यह टेम्पलेट प्रोडक्शन-रेडी विश्वसनीयता के लिए Strapi को PostgreSQL 16 के साथ जोड़ता है।