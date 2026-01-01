एक क्लिक में Strapi डिप्लॉय करें।
अग्रणी ओपन-सोर्स हेडलेस सीएमएस जो आपके कंटेंट मॉडल से REST और GraphQL APIs को एक कस्टमाइज़ेबल एडमिन पैनल के साथ स्वचालित रूप से जनरेट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Strapi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Strapi दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है, जिस पर 800,000 से अधिक डेवलपर्स भरोसा करते हैं। यह एक सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडमिन पैनल, ऑटो-जनरेटेड REST और GraphQL APIs, और एक समृद्ध प्लगइन इकोसिस्टम के साथ एक पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल कंटेंट मैनेजमेंट बैकएंड प्रदान करता है। पारंपरिक CMSs के विपरीत जो कंटेंट को एक निश्चित फ्रंटएंड से जोड़ते हैं, Strapi मानक APIs के माध्यम से किसी भी चैनल — वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, IoT डिवाइसों — तक कंटेंट पहुंचाता है।
अपने VPS पर Strapi को सेल्फ-होस्ट करने से प्रबंधित CMS प्रदाताओं द्वारा लगाई गई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण और API दर सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जबकि यह आपको अपने कंटेंट आर्किटेक्चर, डेटा स्टोरेज और प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। यह टेम्पलेट प्रोडक्शन-रेडी विश्वसनीयता के लिए Strapi को PostgreSQL 16 के साथ जोड़ता है।
Strapi की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित जनरेटेड APIs
जब आप कंटेंट टाइप परिभाषित करते हैं तो Strapi स्वचालित रूप से REST और GraphQL एंडपॉइंट्स बनाता है — इसके लिए किसी मैन्युअल API कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप कंटेंट बिल्डर
कोडबेस को छुए बिना, फ़ील्ड, कंपोनेंट्स और डायनामिक ज़ोन के साथ विज़ुअली जटिल सामग्री मॉडल बनाएं।
भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण
सामग्री प्रकार और उपयोगकर्ता भूमिका के अनुसार बारीक अनुमतियाँ निर्धारित करें ताकि संपादक, प्रबंधक और API उपभोक्ता केवल वही एक्सेस कर सकें जिसकी उन्हें अनुमति है।
मीडिया लाइब्रेरी
ऑटोमैटिक इमेज रीसाइज़िंग और फ़ॉर्मेट कन्वर्ज़न के साथ एक केंद्रीकृत मीडिया लाइब्रेरी में इमेज और फ़ाइलों को अपलोड करें, व्यवस्थित करें और ऑप्टिमाइज़ करें।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
प्रमाणीकरण, SEO, ईमेल, खोज, और बहुत कुछ के लिए मार्केटप्लेस प्लगइन्स के साथ Strapi का विस्तार करें — या अपनी ज़रूरतों के लिए कस्टम प्लगइन्स बनाएं।
बहु-भाषा सामग्री
बिल्ट-इन i18n सपोर्ट के साथ कई भाषाओं में सामग्री प्रबंधित करें, वैश्विक दर्शकों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक लोकैल को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करें।
आपको Strapi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।