Strapi पर 69% तक की छूट

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अग्रणी ओपन-सोर्स हेडलेस सीएमएस जो आपके कंटेंट मॉडल से REST और GraphQL APIs को एक कस्टमाइज़ेबल एडमिन पैनल के साथ स्वचालित रूप से जनरेट करता है।

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64% की छूट
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1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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4 vCPU कोर
16 GB RAM
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16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Strapi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Strapi दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है, जिस पर 800,000 से अधिक डेवलपर्स भरोसा करते हैं। यह एक सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडमिन पैनल, ऑटो-जनरेटेड REST और GraphQL APIs, और एक समृद्ध प्लगइन इकोसिस्टम के साथ एक पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल कंटेंट मैनेजमेंट बैकएंड प्रदान करता है। पारंपरिक CMSs के विपरीत जो कंटेंट को एक निश्चित फ्रंटएंड से जोड़ते हैं, Strapi मानक APIs के माध्यम से किसी भी चैनल — वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, IoT डिवाइसों — तक कंटेंट पहुंचाता है।

अपने VPS पर Strapi को सेल्फ-होस्ट करने से प्रबंधित CMS प्रदाताओं द्वारा लगाई गई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण और API दर सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जबकि यह आपको अपने कंटेंट आर्किटेक्चर, डेटा स्टोरेज और प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। यह टेम्पलेट प्रोडक्शन-रेडी विश्वसनीयता के लिए Strapi को PostgreSQL 16 के साथ जोड़ता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Strapi की मुख्य विशेषताएं

स्वचालित जनरेटेड APIs

जब आप कंटेंट टाइप परिभाषित करते हैं तो Strapi स्वचालित रूप से REST और GraphQL एंडपॉइंट्स बनाता है — इसके लिए किसी मैन्युअल API कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

ड्रैग-एंड-ड्रॉप कंटेंट बिल्डर

कोडबेस को छुए बिना, फ़ील्ड, कंपोनेंट्स और डायनामिक ज़ोन के साथ विज़ुअली जटिल सामग्री मॉडल बनाएं।

भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण

सामग्री प्रकार और उपयोगकर्ता भूमिका के अनुसार बारीक अनुमतियाँ निर्धारित करें ताकि संपादक, प्रबंधक और API उपभोक्ता केवल वही एक्सेस कर सकें जिसकी उन्हें अनुमति है।

मीडिया लाइब्रेरी

ऑटोमैटिक इमेज रीसाइज़िंग और फ़ॉर्मेट कन्वर्ज़न के साथ एक केंद्रीकृत मीडिया लाइब्रेरी में इमेज और फ़ाइलों को अपलोड करें, व्यवस्थित करें और ऑप्टिमाइज़ करें।

प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र

प्रमाणीकरण, SEO, ईमेल, खोज, और बहुत कुछ के लिए मार्केटप्लेस प्लगइन्स के साथ Strapi का विस्तार करें — या अपनी ज़रूरतों के लिए कस्टम प्लगइन्स बनाएं।

बहु-भाषा सामग्री

बिल्ट-इन i18n सपोर्ट के साथ कई भाषाओं में सामग्री प्रबंधित करें, वैश्विक दर्शकों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक लोकैल को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करें।

आपको Strapi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

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Herriman
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