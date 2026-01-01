कोमारी एक हल्का, ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग टूल है जिसे उन सेल्फ-होस्टर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें एंटरप्राइज़ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के ओवरहेड के बिना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल-टाइम विजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक मॉनिटर किए गए सर्वर पर इंस्टॉल किए गए एक छोटे एजेंट का उपयोग करता है ताकि CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मेट्रिक्स एकत्र किए जा सकें, जिन्हें फिर एक साफ वेब डैशबोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है।

क्योंकि कोमारी सेल्फ-होस्टेड है, आपके सभी सर्वर टेलीमेट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं और कोई भी डेटा थर्ड-पार्टी सेवाओं को नहीं भेजा जाता है। SQLite-समर्थित डिज़ाइन का मतलब है शून्य बाहरी डेटाबेस निर्भरताएँ, जिससे इसे डिप्लॉय करना तेज़ और छोटे टीमों और अकेले ऑपरेटर्स के लिए भी बनाए रखना आसान हो जाता है।