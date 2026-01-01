Komari को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
एजेंट-आधारित डेटा संग्रह और रीयल-टाइम मेट्रिक्स के साथ हल्का स्व-होस्टेड सर्वर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड।
Komari के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Komari के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
कोमारी एक हल्का, ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग टूल है जिसे उन सेल्फ-होस्टर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें एंटरप्राइज़ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के ओवरहेड के बिना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल-टाइम विजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक मॉनिटर किए गए सर्वर पर इंस्टॉल किए गए एक छोटे एजेंट का उपयोग करता है ताकि CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मेट्रिक्स एकत्र किए जा सकें, जिन्हें फिर एक साफ वेब डैशबोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है।
क्योंकि कोमारी सेल्फ-होस्टेड है, आपके सभी सर्वर टेलीमेट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं और कोई भी डेटा थर्ड-पार्टी सेवाओं को नहीं भेजा जाता है। SQLite-समर्थित डिज़ाइन का मतलब है शून्य बाहरी डेटाबेस निर्भरताएँ, जिससे इसे डिप्लॉय करना तेज़ और छोटे टीमों और अकेले ऑपरेटर्स के लिए भी बनाए रखना आसान हो जाता है।
Komari की मुख्य विशेषताएं
एजेंट-आधारित मॉनिटरिंग
मेट्रिक्स एकत्र करने और उन्हें अपने केंद्रीय डैशबोर्ड पर स्ट्रीम करने के लिए हल्के Komari एजेंट को किसी भी सर्वर पर इंस्टॉल करें।
रियल-टाइम मेट्रिक्स
वेब इंटरफ़ेस में CPU उपयोग, मेमोरी खपत, डिस्क I/O और नेटवर्क थ्रूपुट को लाइव अपडेट होते हुए देखें।
मल्टी-सर्वर डैशबोर्ड
अपने सभी सर्वरों की एक ही जगह से निगरानी करें, जहाँ प्रत्येक एजेंट केंद्रीय होस्ट को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करता है।
शून्य बाहरी निर्भरताएँ
SQLite स्टोरेज का मतलब है कि प्रबंधित करने के लिए कोई अलग डेटाबेस सेवा नहीं — बस कंटेनर और एक स्थायी डेटा वॉल्यूम।
अनुकूलित थीम समर्थन
अपनी प्राथमिकताओं या संगठन की ब्रांडिंग के अनुसार डैशबोर्ड के स्वरूप को कस्टमाइज़ करें।
आपको Komari को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।