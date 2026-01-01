Homer एक हल्का, ओपन-सोर्स डैशबोर्ड है जो आपकी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के संग्रह को एक साफ, व्यवस्थित होमपेज में बदल देता है। यह पूरी तरह से एक सिंगल YAML फ़ाइल के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसे किसी डेटाबेस या बैकएंड की आवश्यकता नहीं होती है — आपके सर्वर पर हर ऐप्लिकेशन के लिए एक शानदार पोर्टल बनाने के लिए बस कुछ ही लाइनों की आवश्यकता होती है। कॉन्फ़िग फ़ाइल में किए गए बदलाव पेज रीफ़्रेश करने पर तुरंत प्रभावी हो जाते हैं, इसलिए अपने डैशबोर्ड को बनाए रखना आसान है।

अपने खुद के VPS पर Homer को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डैशबोर्ड निजी रहता है, स्टैटिक फ़ाइलों से तुरंत लोड होता है, और इसे बिना किसी सीमा के कस्टमाइज़ किया जा सकता है। PWA सपोर्ट के साथ, यह मोबाइल डिवाइस पर एक नेटिव ऐप की तरह इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आपको और आपकी टीम को कहीं से भी अपनी सभी सेवाओं तक तुरंत पहुंच मिलती है।