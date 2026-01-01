एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में होमर डिप्लॉय करें।
एक बेहद आसान स्टैटिक डैशबोर्ड, जो आपकी सभी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं को एक सुंदर होमपेज में व्यवस्थित करता है।
Homer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Homer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Homer एक हल्का, ओपन-सोर्स डैशबोर्ड है जो आपकी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के संग्रह को एक साफ, व्यवस्थित होमपेज में बदल देता है। यह पूरी तरह से एक सिंगल YAML फ़ाइल के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसे किसी डेटाबेस या बैकएंड की आवश्यकता नहीं होती है — आपके सर्वर पर हर ऐप्लिकेशन के लिए एक शानदार पोर्टल बनाने के लिए बस कुछ ही लाइनों की आवश्यकता होती है। कॉन्फ़िग फ़ाइल में किए गए बदलाव पेज रीफ़्रेश करने पर तुरंत प्रभावी हो जाते हैं, इसलिए अपने डैशबोर्ड को बनाए रखना आसान है।
अपने खुद के VPS पर Homer को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डैशबोर्ड निजी रहता है, स्टैटिक फ़ाइलों से तुरंत लोड होता है, और इसे बिना किसी सीमा के कस्टमाइज़ किया जा सकता है। PWA सपोर्ट के साथ, यह मोबाइल डिवाइस पर एक नेटिव ऐप की तरह इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आपको और आपकी टीम को कहीं से भी अपनी सभी सेवाओं तक तुरंत पहुंच मिलती है।
Homer की मुख्य विशेषताएं
YAML कॉन्फ़िगरेशन
अपने पूरे डैशबोर्ड को एक ही config.yml फ़ाइल में परिभाषित करें — कोई डेटाबेस, कोई बैकएंड, और बदलाव देखने के लिए किसी रीस्टार्ट की आवश्यकता नहीं।
स्मार्ट सेवा कार्ड
अपनी सेवाओं के लिए लाइव स्टेटस इंडिकेटर प्रदर्शित करें, जो डैशबोर्ड से सीधे एक नज़र में उनकी पहुंच योग्यता दर्शाते हैं।
फज़ी सर्च
बिल्ट-इन फ़ज़ी सर्च और कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ किसी भी सेवा या लिंक को तेज़ी से ढूंढें, ताकि तेज़, कीबोर्ड-आधारित नेविगेशन हो सके।
PWA सहायता
होमर को किसी भी डिवाइस पर एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि आप अपनी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं तक तुरंत और बुकमार्क-मुक्त पहुँच प्राप्त कर सकें।
थीम कस्टमाइज़ेशन
कैटपुचिन और ड्रैकुला जैसे कम्युनिटी थीम्स में से चुनें, या किसी भी स्टाइल से मेल खाने के लिए अपने खुद के CSS ओवरराइड्स लिखें।
आपको Homer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।