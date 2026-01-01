एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में DSpace डिप्लॉय करें।
शैक्षणिक अनुसंधान, शोध प्रबंध और डिजिटल संग्रह को संरक्षित करने और साझा करने के लिए ओपन-सोर्स संस्थागत रिपॉजिटरी।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DSpace के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DSpace दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन-सोर्स रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म है, जो विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अनुसंधान संगठनों में 2,000 से अधिक संस्थागत रिपॉजिटरी को शक्ति प्रदान करता है। यह किसी भी प्रारूप की डिजिटल सामग्री — लेख, थीसिस, डेटासेट, चित्र और ऑडियो — को समृद्ध डब्लिन कोर मेटाडेटा और स्थायी उद्धरण के लिए स्थायी हैंडल आइडेंटिफ़ायर के साथ कैप्चर, व्यवस्थित और संरक्षित करता है।
अपने स्वयं के VPS पर DSpace को सेल्फ-होस्ट करना अकादमिक सामग्री, संरक्षण नीतियों और एक्सेस नियमों का पूर्ण स्वामित्व इन-हाउस बनाए रखता है। बंडल किए गए REST API, एंगुलर इंटरफ़ेस, Solr डिस्कवरी लेयर और OAI-PMH एंडपॉइंट संस्थानों को आवर्ती SaaS शुल्क या वेंडर लॉक-इन के बिना एक पूर्ण रिपॉजिटरी स्टैक प्रदान करते हैं।
DSpace की मुख्य विशेषताएं
वस्तु संस्करण
लेखों, डेटासेट और शोध-प्रबंधों के कई संस्करणों को ट्रैक करें ताकि शोधकर्ता उद्धरण इतिहास खोए बिना अपनी प्रस्तुतियाँ अपडेट कर सकें।
OAI-PMH संग्रहण
अंतर्निहित OAI-PMH एंडपॉइंट Google Scholar, BASE, और अन्य एग्रीगेटर को वैश्विक पहुंच के लिए मेटाडेटा प्रदर्शित करता है।
स्थायी आईडी संभालें
प्रत्येक आइटम को एक स्थायी Handle.net पहचानकर्ता प्राप्त होता है, ताकि URL परिवर्तनों और संस्थागत रीब्रांडिंग के बाद भी लिंक बने रहें।
Solr संचालित सर्च
समर्पित Solr बैकएंड लाखों आइटमों में फेसेटेड ब्राउज़िंग, फुल-टेक्स्ट सर्च और उपयोग के आँकड़े प्रदान करता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य वर्कफ़्लो
संग्रह-वार सबमिशन वर्कफ़्लो, संपादकीय समीक्षा चरणों के साथ, संकाय, पुस्तकालय और विभागीय नीतियों के अनुरूप होते हैं।
COAR सूचना तैयार है।
COAR नोटिफाई प्रोटोकॉल के लिए नेटिव सपोर्ट आपकी रिपॉजिटरी को उभरते हुए ओपन पीयर रिव्यू इकोसिस्टम से जोड़ता है।
आपको DSpace को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।