DSpace दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन-सोर्स रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म है, जो विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अनुसंधान संगठनों में 2,000 से अधिक संस्थागत रिपॉजिटरी को शक्ति प्रदान करता है। यह किसी भी प्रारूप की डिजिटल सामग्री — लेख, थीसिस, डेटासेट, चित्र और ऑडियो — को समृद्ध डब्लिन कोर मेटाडेटा और स्थायी उद्धरण के लिए स्थायी हैंडल आइडेंटिफ़ायर के साथ कैप्चर, व्यवस्थित और संरक्षित करता है।

अपने स्वयं के VPS पर DSpace को सेल्फ-होस्ट करना अकादमिक सामग्री, संरक्षण नीतियों और एक्सेस नियमों का पूर्ण स्वामित्व इन-हाउस बनाए रखता है। बंडल किए गए REST API, एंगुलर इंटरफ़ेस, Solr डिस्कवरी लेयर और OAI-PMH एंडपॉइंट संस्थानों को आवर्ती SaaS शुल्क या वेंडर लॉक-इन के बिना एक पूर्ण रिपॉजिटरी स्टैक प्रदान करते हैं।