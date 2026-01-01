Cloudreve एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसके 27,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जिसे व्यक्तियों और टीमों को एक निजी क्लाउड ड्राइव देने के लिए बनाया गया है जिस पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। यह एक पॉलिश, Google Drive-स्टाइल अनुभव प्रदान करता है — ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड्स, शेयर करने योग्य लिंक्स, ऑनलाइन मीडिया प्रीव्यू और WebDAV डेस्कटॉप इंटीग्रेशन — जबकि हर फाइल को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर करता है।

कमर्शियल क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के विपरीत, Cloudreve कोई प्रति-यूज़र शुल्क, कोई फाइल स्कैनिंग और आपके VPS डिस्क क्षमता से परे कोई स्टोरेज सीमा नहीं लगाता है। यह लोकल डिस्क, S3-कम्पेटिबल सेवाओं, OneDrive और Google Drive सहित कई स्टोरेज बैकएंड को सपोर्ट करता है, जिससे आप विभिन्न स्टोरेज को एक एक्सेस पॉइंट के तहत एकीकृत कर सकते हैं। यह डिप्लॉयमेंट Cloudreve को PostgreSQL और Redis के साथ जोड़ता है ताकि विश्वसनीय मेटाडेटा स्टोरेज और तेज़ फाइल ब्राउज़िंग मिल सके।