1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Cloudreve डिप्लॉय करें।
फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन प्रीव्यू और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, आपके पूर्ण नियंत्रण में।
Cloudreve के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cloudreve के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cloudreve एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसके 27,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जिसे व्यक्तियों और टीमों को एक निजी क्लाउड ड्राइव देने के लिए बनाया गया है जिस पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। यह एक पॉलिश, Google Drive-स्टाइल अनुभव प्रदान करता है — ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड्स, शेयर करने योग्य लिंक्स, ऑनलाइन मीडिया प्रीव्यू और WebDAV डेस्कटॉप इंटीग्रेशन — जबकि हर फाइल को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर करता है।
कमर्शियल क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के विपरीत, Cloudreve कोई प्रति-यूज़र शुल्क, कोई फाइल स्कैनिंग और आपके VPS डिस्क क्षमता से परे कोई स्टोरेज सीमा नहीं लगाता है। यह लोकल डिस्क, S3-कम्पेटिबल सेवाओं, OneDrive और Google Drive सहित कई स्टोरेज बैकएंड को सपोर्ट करता है, जिससे आप विभिन्न स्टोरेज को एक एक्सेस पॉइंट के तहत एकीकृत कर सकते हैं। यह डिप्लॉयमेंट Cloudreve को PostgreSQL और Redis के साथ जोड़ता है ताकि विश्वसनीय मेटाडेटा स्टोरेज और तेज़ फाइल ब्राउज़िंग मिल सके।
Cloudreve की मुख्य विशेषताएं
कई स्टोरेज बैकएंड
स्थानीय डिस्क, S3-संगत बकेट, वनड्राइव, या गूगल ड्राइव कनेक्ट करें और सभी स्टोरेज को एक एकीकृत इंटरफ़ेस से मैनेज करें।
सुरक्षित फाइल शेयरिंग
शेयर लिंक बनाएं, वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा, समाप्ति तिथियों और डाउनलोड सीमाओं के साथ यह नियंत्रित करने के लिए कि कौन क्या एक्सेस करता है।
ऑनलाइन मिडिया पूर्वावलोकन
छवियों, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज़ों और कोड फ़ाइलों का सीधे ब्राउज़र में डाउनलोड किए बिना पूर्वावलोकन करें।
WebDAV डेस्कटॉप पहुँच
Cloudreve को Windows, macOS, या Linux पर एक नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट करें ताकि अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर के बिना नेटिव फ़ाइल सिस्टम इंटीग्रेशन हो सके।
मल्टी-यूज़र कोटा के साथ
परिवारों, टीमों या ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत स्टोरेज कोटा और अनुमति स्तरों के साथ उपयोगकर्ता खाते बनाएँ।
आपको Cloudreve को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।