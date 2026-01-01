GrowthBook फीचर फ्लैग्स और A/B टेस्टिंग के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों को उनके एक्सपेरिमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण देता है। यह सीधे आपके मौजूदा डेटा वेयरहाउस — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, या PostgreSQL — से कनेक्ट होता है ताकि प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण वहीं किया जा सके जहाँ आपका डेटा पहले से मौजूद है, किसी थर्ड-पार्टी सर्विस के माध्यम से इवेंट्स को पाइप करने की आवश्यकता के बिना।

अपने VPS पर GrowthBook को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को हटाता है, प्रयोग कॉन्फ़िगरेशन और उपयोगकर्ता डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, और एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर असीमित टीम सदस्यों और प्रयोगों को सक्षम बनाता है — जो विनियमित उद्योगों में टीमों या गोपनीयता-संवेदनशील उत्पादों का निर्माण करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है।