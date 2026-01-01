1-क्लिक इंस्टॉलेशन में GrowthBook डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स फीचर फ्लैगिंग और A/B टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ वेयरहाउस-नेटिव एक्सपेरिमेंट एनालिसिस।
GrowthBook के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GrowthBook के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GrowthBook फीचर फ्लैग्स और A/B टेस्टिंग के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों को उनके एक्सपेरिमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण देता है। यह सीधे आपके मौजूदा डेटा वेयरहाउस — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, या PostgreSQL — से कनेक्ट होता है ताकि प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण वहीं किया जा सके जहाँ आपका डेटा पहले से मौजूद है, किसी थर्ड-पार्टी सर्विस के माध्यम से इवेंट्स को पाइप करने की आवश्यकता के बिना।
अपने VPS पर GrowthBook को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को हटाता है, प्रयोग कॉन्फ़िगरेशन और उपयोगकर्ता डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, और एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर असीमित टीम सदस्यों और प्रयोगों को सक्षम बनाता है — जो विनियमित उद्योगों में टीमों या गोपनीयता-संवेदनशील उत्पादों का निर्माण करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है।
GrowthBook की मुख्य विशेषताएं
एडवांस्ड A/B टेस्टिंग
बायेसियन और फ्रीक्वेंटिस्ट सांख्यिकीय विधियों, CUPED वेरिएंस रिडक्शन, और सीक्वेंशियल टेस्टिंग का उपयोग करके प्रयोग चलाएँ ताकि अधिक सटीकता के साथ तेज़ी से निष्कर्षों तक पहुँचा जा सके।
विशेषता फ्लैग प्रबंधन
यूज़र एट्रिब्यूट्स, प्रतिशत, या पूर्व-आवश्यक फ़्लैग्स के आधार पर फीचर रोलआउट को लक्षित करें, जिससे नए डिप्लॉयमेंट के बिना क्रमिक रिलीज़ और तत्काल रोलबैक संभव हो सकें।
वेयरहाउस-नेटिव विश्लेषण
प्रयोग मेट्रिक्स की गणना सीधे BigQuery, Snowflake, Redshift, या PostgreSQL में की जाती है, जिससे संवेदनशील डेटा आपके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है।
बहु-भाषा SDKs
GrowthBook को React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android और भी बहुत कुछ के लिए आधिकारिक SDKs के साथ किसी भी स्टैक में इंटीग्रेट करें।
विज़ुअल एक्सपेरिमेंट एडिटर
एप्लिकेशन कोडबेस में इंजीनियरिंग बदलावों की आवश्यकता के बिना, विज़ुअल एडिटर का उपयोग करके वेब पेजों पर नो-कोड A/B टेस्ट लॉन्च करें।
आपको GrowthBook को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।