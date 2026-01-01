1-क्लिक में Outline डिप्लॉय करें
आधुनिक ओपन-सोर्स ज्ञानाधार और विकी, टीमों के लिए रियल-टाइम कोलैबोरेशन, शक्तिशाली सर्च और सुंदर Markdown एडिटिंग की सुविधा के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Outline के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Outline एक तेज़, कॉलेबोरेटिव ज्ञानाधार है जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सुंदर डिज़ाइन और सहज रियल-टाइम एडिटिंग दोनों को महत्व देती हैं। यह स्लैश कमांड्स, नेस्टेड डॉक्यूमेंट हायरार्की और कलेक्शन-आधारित संगठन के साथ एक मार्कडाउन एडिटर के इर्द-गिर्द बनाया गया है, यह इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस टीमों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक संरचित वर्कस्पेस प्रदान करता है जो कार्यात्मक और देखने में आकर्षक दोनों है। संस्करण हिस्ट्री, सटीक अनुमतियां और कई SSO प्रोवाइडर्स के लिए सपोर्ट इसे किसी भी आकार के संगठनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Outline को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण की कोई बाधा नहीं — एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर असीमित टीम सदस्य। आपका डॉक्यूमेंटेशन और बौद्धिक संपदा बिना किसी थर्ड-पार्टी डेटा एक्सेस के आपके नियंत्रण में रहती है, जबकि PostgreSQL और Redis बाहरी सेवा निर्भरताओं के बिना इष्टतम परफॉर्मेंस के लिए स्थानीय रूप से चलते हैं।
Outline की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई टीम सदस्य इनलाइन टिप्पणियों और सुझावों के साथ एक ही दस्तावेज़ को एक साथ संपादित कर सकते हैं, जिससे दस्तावेज़ीकरण स्प्रिंट और समीक्षा चक्र निर्बाध हो जाते हैं।
शक्तिशाली फुल-टेक्स्ट सर्च
सभी दस्तावेज़ों और संग्रहों में तुरंत खोज करें, जिसमें परिणाम प्रासंगिकता के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं ताकि सही जानकारी मिनटों तक ब्राउज़ करने के बजाय सेकंडों में मिल जाए।
लचीला प्रमाणीकरण
Google, Slack, Azure AD, GitHub, और कस्टम OIDC प्रोवाइडर के साथ एकीकृत होता है, जिससे टीमें अलग-अलग अकाउंट प्रबंधित किए बिना मौजूदा क्रेडेंशियल के साथ साइन इन कर सकती हैं।
संस्करण हिस्ट्री
प्रत्येक दस्तावेज़ परिवर्तन को डिफ व्यूइंग और पूर्ण बहाली के साथ ट्रैक किया जाता है, जिससे टीमों को आकस्मिक संपादनों से बचाव के लिए एक सुरक्षा जाल मिलता है और अनुपालन के लिए एक ऑडिट ट्रेल भी।
संग्रह संगठन
दस्तावेज़ों को नेस्टेड पदानुक्रमों और संग्रहों में व्यवस्थित करें, जिसमें विस्तृत सार्वजनिक, टीम या निजी साझाकरण नियंत्रण हों जो किसी भी टीम संरचना के अनुकूल हों।
आपको Outline को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।