Outline एक तेज़, कॉलेबोरेटिव ज्ञानाधार है जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सुंदर डिज़ाइन और सहज रियल-टाइम एडिटिंग दोनों को महत्व देती हैं। यह स्लैश कमांड्स, नेस्टेड डॉक्यूमेंट हायरार्की और कलेक्शन-आधारित संगठन के साथ एक मार्कडाउन एडिटर के इर्द-गिर्द बनाया गया है, यह इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस टीमों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक संरचित वर्कस्पेस प्रदान करता है जो कार्यात्मक और देखने में आकर्षक दोनों है। संस्करण हिस्ट्री, सटीक अनुमतियां और कई SSO प्रोवाइडर्स के लिए सपोर्ट इसे किसी भी आकार के संगठनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Outline को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण की कोई बाधा नहीं — एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर असीमित टीम सदस्य। आपका डॉक्यूमेंटेशन और बौद्धिक संपदा बिना किसी थर्ड-पार्टी डेटा एक्सेस के आपके नियंत्रण में रहती है, जबकि PostgreSQL और Redis बाहरी सेवा निर्भरताओं के बिना इष्टतम परफॉर्मेंस के लिए स्थानीय रूप से चलते हैं।