1-क्लिक इंस्टॉलेशन में VueTorrent डिप्लॉय करें।
qBittorrent के लिए आधुनिक Vue.js वेब यूआई, एक पॉलिश किए गए मोबाइल-रेडी डिज़ाइन और बेहतरीन टोरेंट प्रबंधन सुविधाओं से युक्त।
VueTorrent के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप VueTorrent के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
VueTorrent qBittorrent के लिए एक ओपन-सोर्स वेब UI रिप्लेसमेंट है, जिसे Vue 3 और Vuetify का उपयोग करके योगदानकर्ताओं के एक सक्रिय समुदाय द्वारा बनाया गया है। यह पुराने डिफ़ॉल्ट qBittorrent इंटरफ़ेस को एक तेज़, रिस्पॉन्सिव सिंगल-पेज ऐप्लिकेशन से बदल देता है जिसे डेस्कटॉप ब्राउज़र और मोबाइल डिवाइस दोनों पर नेटिव महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉलेशन भी शामिल है।
यह डिप्लॉयमेंट VueTorrent को LinuxServer qBittorrent इमेज के साथ एक आधिकारिक तौर पर समर्थित Docker मॉड के माध्यम से बंडल करता है, ताकि एक सिंगल कंटेनर BitTorrent इंजन और आधुनिक इंटरफ़ेस दोनों को शिप कर सके। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग हमेशा-चालू सीडिंग, डेटासेंटर बैंडविड्थ और स्टैंडर्ड qBittorrent WebAPI के माध्यम से arr ऑटोमेशन स्टैक के साथ पूर्ण संगतता प्रदान करती है।
VueTorrent की मुख्य विशेषताएं
Vue 3 वेब UI
Vue 3 और Vuetify पर निर्मित एकल-पृष्ठ इंटरफ़ेस पुराने डिफ़ॉल्ट qBittorrent UI को सहज नेविगेशन और लाइव अपडेट के साथ बदल देता है।
मोबाइल और PWA तैयार
रिस्पॉन्सिव लेआउट फ़ोन और टैबलेट पर काम करता है और इसे नेटिव-फीलिंग अनुभव के लिए प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल किया जा सकता है।
लाइट और डार्क थीम्स
कॉन्फ़िगरेबल डैशबोर्ड कॉलम के साथ बिल्ट-इन लाइट और डार्क थीम्स आपको यह अनुकूलित करने की सुविधा देते हैं कि कौन सी टॉरेंट प्रॉपर्टीज़ एक नज़र में दिखाई देती हैं।
कीबोर्ड शॉर्टकट्स
बेहतरीन कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसमें मल्टी-सेलेक्ट, सर्च फोकस और डायलॉग डिसमिसल शामिल हैं, रोजमर्रा के टॉरेंट प्रबंधन को तेज़ करते हैं।
भरा हुआ qBittorrent API
मानक qBittorrent WebAPI का उपयोग करता है, इसलिए Sonarr, Radarr, Lidarr और अन्य arr टूल्स बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के काम करते हैं।
बंडल्ड बैकएंड
LinuxServer qBittorrent के ऊपर एक डॉकर मॉड के रूप में शिप होता है, इसलिए एक सिंगल कंटेनर टोरेंट इंजन और आधुनिक UI दोनों प्रदान करता है।
आपको VueTorrent को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।