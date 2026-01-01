VueTorrent qBittorrent के लिए एक ओपन-सोर्स वेब UI रिप्लेसमेंट है, जिसे Vue 3 और Vuetify का उपयोग करके योगदानकर्ताओं के एक सक्रिय समुदाय द्वारा बनाया गया है। यह पुराने डिफ़ॉल्ट qBittorrent इंटरफ़ेस को एक तेज़, रिस्पॉन्सिव सिंगल-पेज ऐप्लिकेशन से बदल देता है जिसे डेस्कटॉप ब्राउज़र और मोबाइल डिवाइस दोनों पर नेटिव महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉलेशन भी शामिल है।

यह डिप्लॉयमेंट VueTorrent को LinuxServer qBittorrent इमेज के साथ एक आधिकारिक तौर पर समर्थित Docker मॉड के माध्यम से बंडल करता है, ताकि एक सिंगल कंटेनर BitTorrent इंजन और आधुनिक इंटरफ़ेस दोनों को शिप कर सके। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग हमेशा-चालू सीडिंग, डेटासेंटर बैंडविड्थ और स्टैंडर्ड qBittorrent WebAPI के माध्यम से arr ऑटोमेशन स्टैक के साथ पूर्ण संगतता प्रदान करती है।