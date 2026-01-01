कैप एक हल्का ओपन-सोर्स CAPTCHA विकल्प है जो विज़ुअल पहेलियों के बजाय प्रूफ-ऑफ-वर्क का उपयोग करके फ़ॉर्म और API को बॉट्स से बचाता है। उपयोगकर्ताओं से ट्रैफ़िक लाइट या क्रॉसिंग की पहचान करने के लिए कहने के बजाय, कैप वेबअसेंबली में एक साइलेंट SHA-256 चुनौती चलाता है — वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए मिलीसेकंड में हल करता है, जबकि बॉट्स के लिए स्वचालित सबमिशन को कम्प्यूटेशनल रूप से महंगा बनाता है। कोई कुकी सेट नहीं की जाती है, कोई व्यवहार संबंधी डेटा एकत्र नहीं किया जाता है, और कोई भी अनुरोध आपके अपने सर्वर से बाहर नहीं जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर कैप को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी बॉट सुरक्षा पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जिसमें कोई प्रति-सत्यापन शुल्क नहीं होता है और Google reCAPTCHA या Cloudflare Turnstile जैसी सेवाओं पर कोई निर्भरता नहीं होती है। एक एडमिन डैशबोर्ड चुनौती विश्लेषण और साइट कुंजी प्रबंधन प्रदान करता है।