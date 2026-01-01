1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Cap डिप्लॉय करें।
निजता-केंद्रित ओपन-सोर्स CAPTCHA विकल्प जो विज़ुअल पहेलियों के बजाय प्रूफ-ऑफ-वर्क का उपयोग करता है — कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई कुकीज़ नहीं, कोई बाहरी कॉल नहीं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cap के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
कैप एक हल्का ओपन-सोर्स CAPTCHA विकल्प है जो विज़ुअल पहेलियों के बजाय प्रूफ-ऑफ-वर्क का उपयोग करके फ़ॉर्म और API को बॉट्स से बचाता है। उपयोगकर्ताओं से ट्रैफ़िक लाइट या क्रॉसिंग की पहचान करने के लिए कहने के बजाय, कैप वेबअसेंबली में एक साइलेंट SHA-256 चुनौती चलाता है — वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए मिलीसेकंड में हल करता है, जबकि बॉट्स के लिए स्वचालित सबमिशन को कम्प्यूटेशनल रूप से महंगा बनाता है। कोई कुकी सेट नहीं की जाती है, कोई व्यवहार संबंधी डेटा एकत्र नहीं किया जाता है, और कोई भी अनुरोध आपके अपने सर्वर से बाहर नहीं जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर कैप को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी बॉट सुरक्षा पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जिसमें कोई प्रति-सत्यापन शुल्क नहीं होता है और Google reCAPTCHA या Cloudflare Turnstile जैसी सेवाओं पर कोई निर्भरता नहीं होती है। एक एडमिन डैशबोर्ड चुनौती विश्लेषण और साइट कुंजी प्रबंधन प्रदान करता है।
Cap की मुख्य विशेषताएं
प्रूफ-ऑफ-वर्क चुनौतियाँ
SHA-256 गणना WebAssembly में चुपचाप चलती है, जिससे बॉट सुरक्षा वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए अदृश्य हो जाती है, जबकि स्वचालित हमलों की लागत बढ़ जाती है।
शून्य ट्रैकिंग
कोई कुकीज़ सेट नहीं की जाती हैं, कोई व्यवहारिक फ़िंगरप्रिंट एकत्र नहीं किए जाते हैं, और कोई डेटा तीसरे पक्ष के सर्वर पर नहीं भेजा जाता है — डिज़ाइन के अनुसार पूरी तरह से GDPR-अनुकूल।
एडमिन डैशबोर्ड
बिल्ट-इन एनालिटिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से चुनौती पूर्णता दरों की निगरानी करें, साइट कुंजियों का प्रबंधन करें, और बॉट गतिविधि मेट्रिक्स की समीक्षा करें।
हल्का विजेट
क्लाइंट-साइड विजेट केवल लगभग 20KB का है, जो इसे एम्बेड करने वाली किसी भी साइट या एप्लिकेशन पर नगण्य पेज वेट जोड़ता है।
API-प्रथम डिज़ाइन
एक साधारण REST API के माध्यम से सर्वर-साइड चैलेंज टोकन को सत्यापित करें, जिससे Cap को किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
आपको Cap को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।