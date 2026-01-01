यूनिवर्सल मीडिया सर्वर को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
वीडियो, संगीत और फ़ोटो को किसी भी संगत TV, कंसोल या प्लेयर पर स्ट्रीम करने के लिए एक ओपन-सोर्स DLNA-संगत मीडिया सर्वर।
Universal Media Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Universal Media Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
यूनिवर्सल मीडिया सर्वर एक ओपन-सोर्स, DLNA-संगत मीडिया सर्वर है जो वीडियो, संगीत और तस्वीरों को किसी भी संगत प्लेबैक डिवाइस पर स्ट्रीम करता है — जिसमें स्मार्ट टीवी, गेम कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर और मोबाइल ऐप शामिल हैं। यह FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth और VLC को प्रोसेसिंग बैकएंड के रूप में उपयोग करते हुए, लक्ष्य डिवाइस द्वारा असमर्थित प्रारूपों के लिए ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग को संभालता है।
एक बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस आपको किसी भी ब्राउज़र से मीडिया फ़ोल्डर, ट्रांसकोडिंग प्रोफाइल और कनेक्टेड डिवाइस सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने देता है। किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है — यूनिवर्सल मीडिया सर्वर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है और मेटाडेटा कैश स्वचालित रूप से बनाता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी मीडिया ट्रैफ़िक को आपके नियंत्रण में रखता है।
Universal Media Server की मुख्य विशेषताएं
DLNA और UPnP स्ट्रीमिंग
वीडियो, ऑडियो और इमेज को किसी भी DLNA या UPnP-संगत डिवाइस — स्मार्ट टीवी, कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर और मोबाइल ऐप पर स्ट्रीम करता है।
तत्काल ट्रांसकोडिंग
मीडिया को ऐसे फॉर्मेट में स्वचालित रूप से परिवर्तित करता है जिसे लक्ष्य डिवाइस FFmpeg, MEncoder, VLC, और अन्य बंडल किए गए ट्रांसकोडर का उपयोग करके सपोर्ट करता है।
वेब प्रबंधन इंटरफ़ेस
एक ब्राउज़र-आधारित एडमिन इंटरफ़ेस से कमांड-लाइन एक्सेस के बिना मीडिया फ़ोल्डर, डिवाइस प्रोफ़ाइल और ट्रांसकोडिंग सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें।
व्यापक फॉर्मेट सहायता
लगभग हर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट को हैंडल करता है, जिसमें MKV, AVI, MP4, FLAC और अन्य शामिल हैं, साथ ही हर डिवाइस के लिए स्वचालित कोडेक डिटेक्शन भी है।
डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है
कॉन्फ़िगरेशन और मेटाडेटा कैश स्थानीय फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं — सर्वर चलाने के लिए किसी अलग डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको Universal Media Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।