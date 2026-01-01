यूनिवर्सल मीडिया सर्वर एक ओपन-सोर्स, DLNA-संगत मीडिया सर्वर है जो वीडियो, संगीत और तस्वीरों को किसी भी संगत प्लेबैक डिवाइस पर स्ट्रीम करता है — जिसमें स्मार्ट टीवी, गेम कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर और मोबाइल ऐप शामिल हैं। यह FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth और VLC को प्रोसेसिंग बैकएंड के रूप में उपयोग करते हुए, लक्ष्य डिवाइस द्वारा असमर्थित प्रारूपों के लिए ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग को संभालता है।

एक बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस आपको किसी भी ब्राउज़र से मीडिया फ़ोल्डर, ट्रांसकोडिंग प्रोफाइल और कनेक्टेड डिवाइस सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने देता है। किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है — यूनिवर्सल मीडिया सर्वर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है और मेटाडेटा कैश स्वचालित रूप से बनाता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी मीडिया ट्रैफ़िक को आपके नियंत्रण में रखता है।