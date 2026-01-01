Ryot (रोल योर ओन ट्रैकर) आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाले मीडिया, आपके द्वारा पूरे किए गए वर्कआउट, आपके द्वारा पढ़ी गई किताबें और आपके द्वारा बनाई गई आदतों को ट्रैक करने के लिए एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यह TMDB, Audible और OpenLibrary जैसे स्रोतों से मेटाडेटा खींचता है ताकि आप टाइप करने के बजाय ट्रैक करने में समय बिताएं।

अपने स्वयं के VPS पर Ryot को होस्ट करना आपके सभी व्यक्तिगत डेटा को निजी रखता है — कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, और सेवा बंद होने का कोई जोखिम नहीं। आप पहले दिन से ही हर रिकॉर्ड के मालिक हैं।