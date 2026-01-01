1-क्लिक में Ryot डिप्लॉय करें।
मीडिया खपत, फिटनेस गतिविधियों, किताबों और दैनिक आदतों के लिए स्व-होस्टेड ट्रैकर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ryot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ryot (रोल योर ओन ट्रैकर) आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाले मीडिया, आपके द्वारा पूरे किए गए वर्कआउट, आपके द्वारा पढ़ी गई किताबें और आपके द्वारा बनाई गई आदतों को ट्रैक करने के लिए एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यह TMDB, Audible और OpenLibrary जैसे स्रोतों से मेटाडेटा खींचता है ताकि आप टाइप करने के बजाय ट्रैक करने में समय बिताएं।
अपने स्वयं के VPS पर Ryot को होस्ट करना आपके सभी व्यक्तिगत डेटा को निजी रखता है — कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, और सेवा बंद होने का कोई जोखिम नहीं। आप पहले दिन से ही हर रिकॉर्ड के मालिक हैं।
Ryot की मुख्य विशेषताएं
मीडिया ट्रैकिंग
मूवी, टीवी शो, एनीमे, मंगा, पॉडकास्ट और वीडियो गेम को TMDB, IGDB और अन्य से स्वचालित मेटाडेटा के साथ लॉग करें।
फिटनेस लॉगिंग
समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए सेट्स, रेप्स और वज़न के साथ वर्कआउट और एक्सरसाइज़ रिकॉर्ड करें।
किताब और ऑडियोबुक ट्रैकिंग
OpenLibrary और Audible से प्राप्त मेटाडेटा के साथ पढ़ने और सुनने की प्रगति को ट्रैक करें।
आयात और निर्यात
बिल्ट-इन इम्पोर्टर्स का उपयोग करके Goodreads, Trakt, MyAnimeList और अन्य लोकप्रिय ट्रैकर्स से डेटा माइग्रेट करें।
API ऐक्सेस
कस्टम इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन बनाने के लिए एडमिन एक्सेस टोकन के साथ पूर्ण GraphQL API।
आपको Ryot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।