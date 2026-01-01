AirTrail एक ओपन-सोर्स पर्सनल फ़्लाइट ट्रैकिंग वेब ऐप है जो आपको हर फ़्लाइट रिकॉर्ड करने, इंटरैक्टिव वर्ल्ड मैप पर अपने रूट्स को विज़ुअलाइज़ करने और अपनी यात्रा के इतिहास के बारे में आंकड़े एक्सप्लोर करने देता है। यह MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt और JetLog जैसी लोकप्रिय सेवाओं से फ़्लाइट डेटा इम्पोर्ट करने का समर्थन करता है, जिससे पहले दिन से ही एक पूरा लॉग बनाना आसान हो जाता है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट हर घर के सदस्य को एक ही इंस्टेंस पर एक अलग निजी फ़्लाइट जर्नल बनाए रखने देता है।

अपने खुद के VPS पर AirTrail को सेल्फ-होस्ट करने से आपका यात्रा इतिहास निजी और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के और बिना किसी थर्ड-पार्टी सेवा के आपके डेटा को बनाए रखने के। रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र स्वचालित रूप से ओनर-लेवल एक्सेस प्राप्त करता है।