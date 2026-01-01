AirTrail पर 69% तक की छूट

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एक इंटरैक्टिव विश्व मानचित्र पर अपनी विमानन यात्राओं को लॉग करने, विज़ुअलाइज़ करने और विश्लेषण करने के लिए एक ओपन-सोर्स व्यक्तिगत उड़ान जर्नल।

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599 /माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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AMD EPYC प्रोसेसर्स
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप AirTrail के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

AirTrail एक ओपन-सोर्स पर्सनल फ़्लाइट ट्रैकिंग वेब ऐप है जो आपको हर फ़्लाइट रिकॉर्ड करने, इंटरैक्टिव वर्ल्ड मैप पर अपने रूट्स को विज़ुअलाइज़ करने और अपनी यात्रा के इतिहास के बारे में आंकड़े एक्सप्लोर करने देता है। यह MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt और JetLog जैसी लोकप्रिय सेवाओं से फ़्लाइट डेटा इम्पोर्ट करने का समर्थन करता है, जिससे पहले दिन से ही एक पूरा लॉग बनाना आसान हो जाता है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट हर घर के सदस्य को एक ही इंस्टेंस पर एक अलग निजी फ़्लाइट जर्नल बनाए रखने देता है।

अपने खुद के VPS पर AirTrail को सेल्फ-होस्ट करने से आपका यात्रा इतिहास निजी और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के और बिना किसी थर्ड-पार्टी सेवा के आपके डेटा को बनाए रखने के। रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र स्वचालित रूप से ओनर-लेवल एक्सेस प्राप्त करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

AirTrail की मुख्य विशेषताएं

इंटरैक्टिव विश्व मैप

आपके द्वारा यात्रा किए गए प्रत्येक मूल और गंतव्य को जोड़ने वाली मार्ग रेखाओं के साथ, हर उड़ान को विश्व मानचित्र पर अंकित देखें।

उड़ान हिस्ट्री आयात

MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog, और byAir से मौजूदा लॉग इंपोर्ट करें, ताकि आपका इतिहास तुरंत भर जाए।

यात्रा आँकड़े

उड़ान भरी गई दूरी, यात्रा किए गए देशों, उपयोग किए गए हवाई अड्डों, एयरलाइंस और हवा में बिताए गए समय के कुल योग और विवरण देखें।

बहु-उपयोगकर्ता समर्थन

एक AirTrail इंस्टेंस को परिवार या यात्रा साथियों के साथ साझा करें — प्रत्येक उपयोगकर्ता अपना निजी उड़ान लॉग और आंकड़े बनाए रखता है।

पब्लिक फ्लाइट शेयरिंग

एक साझा करने योग्य लिंक जनरेट करें ताकि दूसरे आपके इंटरैक्टिव फ़्लाइट मैप को बिना किसी खाते की आवश्यकता के ब्राउज़ कर सकें।

आपको AirTrail को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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An Otter Wiki

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