1-क्लिक में AdventureLog डिप्लॉय करें।
इंटरैक्टिव मैप्स, यात्रा कार्यक्रम और पूर्ण डेटा स्वामित्व के साथ सेल्फ-होस्टेड यात्रा ट्रैकर और ट्रिप प्लानर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AdventureLog के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AdventureLog एक ओपन-सोर्स यात्रा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो पिछली एडवेंचर को डॉक्यूमेंट करने और भविष्य की यात्राओं की योजना बनाने के लिए है। SvelteKit और Django के साथ PostGIS सपोर्ट से बना, यह डेस्टिनेशन को विज़ुअलाइज़ करने के लिए एक इंटरैक्टिव विश्व मैप को विस्तृत यात्रा योजना उपकरण के साथ जोड़ता है, जिसमें मल्टी-डे यात्रा कार्यक्रम, फ्लाइट, आवास और गतिविधि चेकलिस्ट शामिल हैं।
कमर्शियल ट्रैवल ऐप्स के विपरीत जो आपकी यात्राओं को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, AdventureLog पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड है—आपके फोटो, लोकेशन हिस्ट्री और पर्सनल ट्रैवल नोट्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। सहयोगी फीचर्स परिवारों और ट्रैवल ग्रुप को एक साथ प्लान शेयर करने और यादों को डॉक्यूमेंट करने की अनुमति देते हैं, जबकि एनालिटिक्स समय के साथ विज़िट किए गए देशों और क्षेत्रीय एक्सप्लोरेशन स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक करते हैं।
AdventureLog की मुख्य विशेषताएं
संवादात्मक विश्व मानचित्र
विश्व मानचित्र पर उन सभी गंतव्यों की कल्पना करें जहाँ आप गए हैं, जिससे आपको तुरंत और संतोषजनक तस्वीर मिलेगी कि आपकी यात्राएँ आपको कितनी दूर ले गई हैं।
बहु-दिवसीय यात्रा योजना
उड़ानों, आवास और गतिविधियों के साथ पूर्ण यात्रा कार्यक्रम बनाएं, जो दिन-प्रतिदिन व्यवस्थित हों, ताकि आपकी यात्रा योजना स्प्रेडशीट और नोट्स में बिखरने के बजाय एक ही जगह पर हो।
विस्तृत एडवेंचर लॉगिंग
प्रत्येक गंतव्य को तारीखों, विवरणों, व्यक्तिगत रेटिंग और फोटो अपलोड के साथ दर्ज करें, जिससे एक विस्तृत यात्रा डायरी बने जो हर यात्रा के साथ बढ़ती जाए।
यात्रा एनालिटिक्स
घूमने गए देशों, खोजे गए क्षेत्रों और तय की गई कुल दूरी जैसे आँकड़ों को ट्रैक करें, अपनी यात्रा के इतिहास को सार्थक व्यक्तिगत मील के पत्थरों में बदलें।
सहयोगात्मक यात्राएँ
परिवार या यात्रा साथियों के साथ रोमांच साझा करें और यात्राओं की सह-योजना बनाएं, जिससे सभी यात्रा कार्यक्रमों और यादों के साथ तालमेल बिठाए रखें, और इसके लिए किसी तीसरे पक्ष के समूह नियोजन टूल पर निर्भर न रहना पड़े।
आपको AdventureLog को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।