AdventureLog एक ओपन-सोर्स यात्रा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो पिछली एडवेंचर को डॉक्यूमेंट करने और भविष्य की यात्राओं की योजना बनाने के लिए है। SvelteKit और Django के साथ PostGIS सपोर्ट से बना, यह डेस्टिनेशन को विज़ुअलाइज़ करने के लिए एक इंटरैक्टिव विश्व मैप को विस्तृत यात्रा योजना उपकरण के साथ जोड़ता है, जिसमें मल्टी-डे यात्रा कार्यक्रम, फ्लाइट, आवास और गतिविधि चेकलिस्ट शामिल हैं।

कमर्शियल ट्रैवल ऐप्स के विपरीत जो आपकी यात्राओं को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, AdventureLog पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड है—आपके फोटो, लोकेशन हिस्ट्री और पर्सनल ट्रैवल नोट्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। सहयोगी फीचर्स परिवारों और ट्रैवल ग्रुप को एक साथ प्लान शेयर करने और यादों को डॉक्यूमेंट करने की अनुमति देते हैं, जबकि एनालिटिक्स समय के साथ विज़िट किए गए देशों और क्षेत्रीय एक्सप्लोरेशन स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक करते हैं।