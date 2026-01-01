1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Bar Assistant डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड कॉकटेल रेसिपी मैनेजर जो आपकी बार इन्वेंटरी को ट्रैक करता है और आपको बताता है कि आप अभी कौन से ड्रिंक्स बना सकते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bar Assistant के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bar Assistant कॉकटेल के शौकीनों और घर पर कॉकटेल बनाने वालों के लिए एक सेल्फ-होस्टेड वेब ऐप्लिकेशन है जो अपनी सामग्री की सूची को प्रबंधित करना चाहते हैं और उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर रेसिपी खोजना चाहते हैं। यह एक साधारण रेसिपी बुक से कहीं बढ़कर है जो सामग्री के विकल्प, वैकल्पिक घटकों और पैरेंट-चाइल्ड सामग्री संबंधों को बुद्धिमानी से ध्यान में रखता है — जिससे आप अपनी मौजूदा इन्वेंट्री से स्टोर जाए बिना अधिकतम कॉकटेल बना सकते हैं।
इस टेम्पलेट में Salt Rim वेब इंटरफ़ेस, Bar Assistant API सर्वर, आपकी रेसिपी कलेक्शन में तुरंत पूर्ण-पाठ खोज के लिए Meilisearch और कैशिंग के लिए Redis शामिल हैं। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपके व्यक्तिगत रेसिपी नोट्स, कस्टम कॉकटेल क्रिएशन और सामग्री की इन्वेंट्री आपके अपने सर्वर पर रहती है, बजाय इसके कि वे किसी थर्ड-पार्टी ऐप में बंद रहें।
Bar Assistant की मुख्य विशेषताएं
सामग्री शेल्फ मिलान
बार असिस्टेंट को बताएं कि आपके कैबिनेट में क्या है और यह तुरंत दिखाता है कि आप कौन से कॉकटेल बना सकते हैं, जिसमें सामग्री के विकल्प का उपयोग करके स्मार्ट मैच भी शामिल हैं।
तेज़ पूर्ण-पाठ खोज
Meilisearch रेसिपीज़ में इंस्टेंट सर्च को सक्षम बनाता है, तैयारी की विधि, ABV, ग्लास के प्रकार, टैग्स और अन्य के आधार पर फिल्टरिंग करके ताकि आप तुरंत सही ड्रिंक ढूंढ सकें।
रेसिपी इंपोर्ट
कॉकटेल वेबसाइटों से सीधे रेसिपी प्राप्त करें या अपनी खुद की बनाएं, फिर उन्हें विभिन्न अवसरों या मौसमों के लिए थीम वाले संग्रहों में व्यवस्थित करें।
बहु-उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
एडमिन, मॉडरेटर, जनरल और गेस्ट भूमिकाएँ आपको दोस्तों या टीम के लिए एक साझा बार चलाने की सुविधा देती हैं, बिना सभी को समान स्तर की पहुँच दिए।
लचीले एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स
अपनी रेसिपी को JSON, YAML, XML, Markdown, या प्रिंट-रेडी पेज के रूप में निर्यात करें ताकि आपका संग्रह कभी भी किसी एक फॉर्मेट या प्लेटफॉर्म तक सीमित न रहे।
आपको Bar Assistant को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।