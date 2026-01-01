Bar Assistant कॉकटेल के शौकीनों और घर पर कॉकटेल बनाने वालों के लिए एक सेल्फ-होस्टेड वेब ऐप्लिकेशन है जो अपनी सामग्री की सूची को प्रबंधित करना चाहते हैं और उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर रेसिपी खोजना चाहते हैं। यह एक साधारण रेसिपी बुक से कहीं बढ़कर है जो सामग्री के विकल्प, वैकल्पिक घटकों और पैरेंट-चाइल्ड सामग्री संबंधों को बुद्धिमानी से ध्यान में रखता है — जिससे आप अपनी मौजूदा इन्वेंट्री से स्टोर जाए बिना अधिकतम कॉकटेल बना सकते हैं।

इस टेम्पलेट में Salt Rim वेब इंटरफ़ेस, Bar Assistant API सर्वर, आपकी रेसिपी कलेक्शन में तुरंत पूर्ण-पाठ खोज के लिए Meilisearch और कैशिंग के लिए Redis शामिल हैं। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपके व्यक्तिगत रेसिपी नोट्स, कस्टम कॉकटेल क्रिएशन और सामग्री की इन्वेंट्री आपके अपने सर्वर पर रहती है, बजाय इसके कि वे किसी थर्ड-पार्टी ऐप में बंद रहें।