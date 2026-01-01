Baby Buddy को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
व्यापक बेबी ट्रैकिंग ऐप जो माता-पिता और देखभाल करने वालों को फीडिंग, नींद, डायपर और विकास की निजी तौर पर निगरानी करने में मदद करता है।
Baby Buddy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Baby Buddy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
बेबी बडी एक निजता-केंद्रित बेबी ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो माता-पिता और देखभाल करने वालों को शिशुओं के लिए दैनिक गतिविधियों, विकास माप और स्वास्थ्य जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करता है। फीडिंग शेड्यूल, डायपर बदलना, नींद के पैटर्न, वजन और ऊंचाई के माप, और दवा के रिकॉर्ड सभी एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कैप्चर किए जाते हैं जिसे व्यस्त पेरेंटिंग पलों के दौरान त्वरित प्रविष्टि के लिए डिज़ाइन किया गया है। विज़ुअल चार्ट और रिपोर्ट पैटर्न की पहचान करना और बाल रोग विशेषज्ञों के साथ डेटा साझा करना आसान बनाते हैं।
बेबी बडी को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके बच्चे के विकास और स्वास्थ्य के बारे में अंतरंग विवरण कभी भी तीसरे पक्ष के सर्वर या विज्ञापन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते हैं। कई देखभाल करने वाले — माता-पिता, दादा-दादी, और बेबीसिटर — सभी किसी भी डिवाइस से गतिविधि लॉग कर सकते हैं, जिससे घर को सिंक्रनाइज़ रखा जा सकता है, बिना किसी ऐसे व्यावसायिक ऐप पर निर्भर किए जो सेवा बंद कर सकता है या अपनी निजता नीति बदल सकता है।
Baby Buddy की मुख्य विशेषताएं
कई देखभालकर्ताओं की पहुँच
माता-पिता, दादा-दादी/नाना-नानी, और बेबीसिटर सभी एक साथ किसी भी डिवाइस से गतिविधि लॉग कर सकते हैं, जिससे हर कोई बच्चे की मौजूदा दिनचर्या और ज़रूरतों के बारे में एक ही जानकारी पर बना रहता है।
व्यापक गतिविधि ट्रैकिंग
फीडिंग सेशन, डायपर बदलने, नींद के समय, टमी टाइम, स्नान, और भी बहुत कुछ बिल्ट-इन टाइमर के साथ रिकॉर्ड करें ताकि व्यस्त पलों के दौरान भी लॉगिंग में कुछ सेकंड ही लगें।
वृद्धि और स्वास्थ्य रिकॉर्ड
समय के साथ वज़न, ऊंचाई और सिर की परिधि की निगरानी विज़ुअल चार्ट के ज़रिए करें, जिन्हें आप बाल चिकित्सा नियुक्तियों पर सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं।
पैटर्न रिपोर्ट
विज़ुअल रिपोर्टें दूध पिलाने की आवृत्ति के रुझान, नींद की अवधि के पैटर्न और डायपर की संख्या को उजागर करती हैं, जिससे माता-पिता को दिनचर्या की पहचान करने और असामान्यताओं को जल्दी पहचानने में मदद मिलती है।
पूरी डेटा गोपनीयता
सभी रिकॉर्ड आपके अपने सर्वर पर रहते हैं - कोई तीसरे पक्ष का डेटा साझा नहीं, कोई विज्ञापन प्रोफाइल नहीं, और यदि कोई व्यावसायिक सेवा बंद हो जाती है तो पहुंच खोने का कोई जोखिम नहीं।
आपको Baby Buddy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।