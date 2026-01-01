बेबी बडी एक निजता-केंद्रित बेबी ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो माता-पिता और देखभाल करने वालों को शिशुओं के लिए दैनिक गतिविधियों, विकास माप और स्वास्थ्य जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करता है। फीडिंग शेड्यूल, डायपर बदलना, नींद के पैटर्न, वजन और ऊंचाई के माप, और दवा के रिकॉर्ड सभी एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कैप्चर किए जाते हैं जिसे व्यस्त पेरेंटिंग पलों के दौरान त्वरित प्रविष्टि के लिए डिज़ाइन किया गया है। विज़ुअल चार्ट और रिपोर्ट पैटर्न की पहचान करना और बाल रोग विशेषज्ञों के साथ डेटा साझा करना आसान बनाते हैं।

बेबी बडी को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके बच्चे के विकास और स्वास्थ्य के बारे में अंतरंग विवरण कभी भी तीसरे पक्ष के सर्वर या विज्ञापन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते हैं। कई देखभाल करने वाले — माता-पिता, दादा-दादी, और बेबीसिटर — सभी किसी भी डिवाइस से गतिविधि लॉग कर सकते हैं, जिससे घर को सिंक्रनाइज़ रखा जा सकता है, बिना किसी ऐसे व्यावसायिक ऐप पर निर्भर किए जो सेवा बंद कर सकता है या अपनी निजता नीति बदल सकता है।