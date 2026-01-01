RustFS को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें
AI वर्कलोड, डेटा लेक्स और क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशन के लिए Rust में निर्मित S3-कम्पैटिबल वितरित ऑब्जेक्ट स्टोरेज।
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आप RustFS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RustFS एक उच्च-प्रदर्शन, वितरित ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम है जो पूरी तरह से Rust में निर्मित है। यह Rust की मेमोरी सुरक्षा गारंटी और असाधारण प्रदर्शन के साथ पूर्ण Amazon S3 API संगतता प्रदान करता है, जो पारंपरिक समाधानों से बेहतर है। डेटा लेक्स, AI/ML पाइपलाइन और बड़े डेटा वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया, RustFS डेटा हानि से बचाने और दीर्घकालिक डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इरेज़र कोडिंग और बिट्रॉट डिटेक्शन का उपयोग करता है।
अपने स्वयं के VPS पर RustFS को स्वयं होस्ट करने से आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाता है — कोई प्रति-GB शुल्क नहीं, कोई इग्रेस शुल्क नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। अंतर्निहित वेब कंसोल आपको अतिरिक्त टूलिंग की आवश्यकता के बिना बकेट प्रबंधित करने, एक्सेस नीतियों को कॉन्फ़िगर करने और स्टोरेज उपयोग की निगरानी करने की अनुमति देता है।
RustFS की मुख्य विशेषताएं
S3 API संगत
किसी भी S3-कम्पैटिबल क्लाइंट, SDK या टूल के साथ काम करता है — कोड में बदलाव किए बिना मौजूदा वर्कफ़्लो को माइग्रेट करें।
इरेज़र कोडिंग
डेटा को कई वॉल्यूम में रिडंडेंसी के साथ वितरित करता है ताकि स्टोरेज बरकरार रहे भले ही व्यक्तिगत ड्राइव विफल हो जाएं।
वेब प्रबंधन कंसोल
बकेट बनाने, एक्सेस कीज़ प्रबंधित करने, लाइफसाइकिल नीतियां सेट करने और स्टोरेज उपयोग की निगरानी करने के लिए ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस।
उच्च परफॉर्मेंस
मेमोरी सुरक्षा और गति के लिए रस्ट में निर्मित — बेंचमार्क छोटे-ऑब्जेक्ट वर्कलोड के लिए विकल्पों की तुलना में 2.3 गुना अधिक थ्रूपुट दिखाते हैं।
इवेंट नोटिफिकेशन
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पाइपलाइन के साथ एकीकृत करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने और हटाने जैसे बकेट इवेंट्स पर वेबहुक ट्रिगर करें।
पहचान एकीकरण
एंटरप्राइज़ सिंगल साइन-ऑन और मल्टी-टेनेंट डिप्लॉयमेंट के लिए OIDC/OpenID Connect और OpenStack Keystone का समर्थन करता है।
आपको RustFS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।