RustFS एक उच्च-प्रदर्शन, वितरित ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम है जो पूरी तरह से Rust में निर्मित है। यह Rust की मेमोरी सुरक्षा गारंटी और असाधारण प्रदर्शन के साथ पूर्ण Amazon S3 API संगतता प्रदान करता है, जो पारंपरिक समाधानों से बेहतर है। डेटा लेक्स, AI/ML पाइपलाइन और बड़े डेटा वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया, RustFS डेटा हानि से बचाने और दीर्घकालिक डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इरेज़र कोडिंग और बिट्रॉट डिटेक्शन का उपयोग करता है।

अपने स्वयं के VPS पर RustFS को स्वयं होस्ट करने से आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाता है — कोई प्रति-GB शुल्क नहीं, कोई इग्रेस शुल्क नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। अंतर्निहित वेब कंसोल आपको अतिरिक्त टूलिंग की आवश्यकता के बिना बकेट प्रबंधित करने, एक्सेस नीतियों को कॉन्फ़िगर करने और स्टोरेज उपयोग की निगरानी करने की अनुमति देता है।