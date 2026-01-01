FlexGet RSS, टॉरेंट साइट्स, यूज़नेट इंडेक्सर्स और दर्जनों अन्य स्रोतों से सामग्री के लिए एक बहुउद्देशीय ऑटोमेशन टूल है। यह एपिसोड और मूवी मेटाडेटा प्राप्त करता है, आपकी गुणवत्ता नियमों के विरुद्ध रिलीज़ को फ़िल्टर करता है, आपकी मौजूदा लाइब्रेरी के विरुद्ध डुप्लीकेट हटाता है, और मिलान किए गए डाउनलोड को टॉरेंट क्लाइंट्स, यूज़नेट डाउनलोडर्स, या पोस्ट-प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट्स को सौंपता है — यह सब एक सिंगल डिक्लेरेटिव YAML कॉन्फ़िग से संचालित होता है।

VPS पर FlexGet को सेल्फ-होस्ट करना आपके ऑटोमेशन को हमेशा चालू रखता है ताकि फ़ीड्स कभी भी रिलीज़ विंडो को मिस न करें। यह Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd और व्यापक मीडिया-सर्वर स्टैक में शेड्यूलिंग ग्लू के रूप में प्लग इन होता है जो सब कुछ चालू रखता है।