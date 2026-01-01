FlexGet को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
RSS फ़ीड्स, टोरेंट साइट्स और अन्य स्रोतों से मीडिया डाउनलोड और प्रबंधित करने के लिए एक शक्तिशाली ऑटोमेशन टूल।
FlexGet के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FlexGet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FlexGet RSS, टॉरेंट साइट्स, यूज़नेट इंडेक्सर्स और दर्जनों अन्य स्रोतों से सामग्री के लिए एक बहुउद्देशीय ऑटोमेशन टूल है। यह एपिसोड और मूवी मेटाडेटा प्राप्त करता है, आपकी गुणवत्ता नियमों के विरुद्ध रिलीज़ को फ़िल्टर करता है, आपकी मौजूदा लाइब्रेरी के विरुद्ध डुप्लीकेट हटाता है, और मिलान किए गए डाउनलोड को टॉरेंट क्लाइंट्स, यूज़नेट डाउनलोडर्स, या पोस्ट-प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट्स को सौंपता है — यह सब एक सिंगल डिक्लेरेटिव YAML कॉन्फ़िग से संचालित होता है।
VPS पर FlexGet को सेल्फ-होस्ट करना आपके ऑटोमेशन को हमेशा चालू रखता है ताकि फ़ीड्स कभी भी रिलीज़ विंडो को मिस न करें। यह Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd और व्यापक मीडिया-सर्वर स्टैक में शेड्यूलिंग ग्लू के रूप में प्लग इन होता है जो सब कुछ चालू रखता है।
FlexGet की मुख्य विशेषताएं
YAML-संचालित ऑटोमेशन
प्रत्येक फ़ीड, फ़िल्टर, ट्रांसफ़ॉर्म और डाउनलोड लक्ष्य को एक ही कॉन्फ़िग फ़ाइल में घोषित करें — जिसे वर्जन-कंट्रोल करना और विभिन्न इंस्टेंसों में दोहराना आसान है।
सैकड़ों इंटीग्रेशन
टोरेंट साइट्स, RSS फ़ीड्स, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, और भी बहुत कुछ के लिए बिल्ट-इन प्लगइन्स।
सीरीज़ और फ़िल्मों की खोज
प्रदाताओं में शो और फिल्मों को ट्रैक करता है, आपकी लाइब्रेरी से डुप्लीकेट हटाता है, और केवल उन्हीं रिलीज़ को प्राप्त करता है जो आपकी गुणवत्ता और भाषा नियमों से मेल खाती हैं।
वेब यूआई और REST API
कतारबद्ध कार्यों को ब्राउज़ करें, मैन्युअल रूप से रन ट्रिगर करें, और ब्राउज़र से इतिहास की जाँच करें — या JSON REST API के माध्यम से सब कुछ स्वचालित करें।
शेड्यूलिंग और ट्रिगर्स
क्रॉन-शैली के शेड्यूल, फ़ाइल-सिस्टम ट्रिगर और वेबहुक एंट्रीपॉइंट मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना कार्यों को स्वचालित रूप से चलते रहते हैं।
आपको FlexGet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।