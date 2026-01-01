1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Saltcorn डिप्लॉय करें।
डेटाबेस-संचालित वेब और मोबाइल ऐप्स को बिना बैकएंड कोड लिखे बनाने के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड एप्लिकेशन बिल्डर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Saltcorn के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Saltcorn डेटाबेस-आधारित वेब और मोबाइल ऐप्लिकेशंस को विज़ुअली बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म है। टेबल्स डिफाइन करें, रिच फील्ड टाइप कॉन्फ़िगर करें, ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर में लेआउट डिज़ाइन करें, एक्शन्स और वर्कफ्लो अटैच करें, और Saltcorn बैकएंड, ऑथेंटिकेशन, REST API और रेंडरिंग को संभालता है — किसी ग्लू कोड की आवश्यकता नहीं है।
अपने खुद के VPS पर Saltcorn को सेल्फ-होस्ट करना ग्राहक डेटा, आंतरिक रिकॉर्ड और अपलोड की गई फाइलों को किसी SaaS वेंडर के डेटाबेस के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। आप रिटेंशन, इंटीग्रेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन और ऐक्सेस रोल्स को नियंत्रित करते हैं, और आपकी टीम या ऑडियंस बढ़ने पर आप प्रति-यूज़र प्राइसिंग से बचते हैं। यह डिप्लॉयमेंट PostgreSQL और डेटाबेस और अपलोड की गई फाइलों दोनों के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ आता है।
Saltcorn की मुख्य विशेषताएं
दृश्य लेआउट बिल्डर
Craft.js द्वारा संचालित ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के साथ सूची, संपादन और दृश्य डिज़ाइन करें, जिसमें फ़ील्ड, एक्शन और एम्बेडेड कंपोनेंट्स को बिना टेम्पलेटिंग कोड के मिलाया जा सकता है।
संबंधात्मक तालिकाएँ
अपने डेटा को टाइप किए गए कॉलम, फॉरेन कीज़, कैलकुलेटेड फ़ील्ड्स और कंस्ट्रेंट्स के साथ एक सच्चे PostgreSQL-समर्थित स्कीमा में मॉडल करें, न कि एक फ्लैट स्प्रेडशीट में।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
नए फ़ील्ड प्रकारों, थीम, इंटीग्रेशन, प्रमाणीकरण प्रदाताओं और बाहरी डेटा स्रोतों के लिए कम्युनिटी प्लगइन्स सीधे एडमिन UI से इंस्टॉल करें।
कार्यप्रवाह और कार्यवाहियाँ
रिकॉर्ड बदलने पर, कस्टम सेवाओं के बिना व्यावसायिक तर्क को स्वचालित करने के लिए सर्वर-साइड क्रियाओं, निर्धारित कार्यों, वेबहुक और ब्लॉकली-आधारित वर्कफ़्लो को ट्रिगर करें।
भूमिका-आधारित पहुँच
उपयोगकर्ता भूमिकाओं और प्रति-दृश्य अनुमतियों को परिभाषित करें ताकि आंतरिक एडमिन, ग्राहक खाते और सार्वजनिक विज़िटर प्रत्येक को केवल वही डेटा दिखाई दे जो उन्हें दिखना चाहिए।
मोबाइल और ऑफ़लाइन
अपने साल्टकॉर्न स्कीमा और व्यूज़ से कैपेसिटर-आधारित मोबाइल ऐप्स जनरेट करें, जिसमें ऑफ़लाइन डेटा केंद्रीय PostgreSQL स्टोर में वापस सिंक हो।
आपको Saltcorn को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।