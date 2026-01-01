Saltcorn डेटाबेस-आधारित वेब और मोबाइल ऐप्लिकेशंस को विज़ुअली बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म है। टेबल्स डिफाइन करें, रिच फील्ड टाइप कॉन्फ़िगर करें, ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर में लेआउट डिज़ाइन करें, एक्शन्स और वर्कफ्लो अटैच करें, और Saltcorn बैकएंड, ऑथेंटिकेशन, REST API और रेंडरिंग को संभालता है — किसी ग्लू कोड की आवश्यकता नहीं है।

अपने खुद के VPS पर Saltcorn को सेल्फ-होस्ट करना ग्राहक डेटा, आंतरिक रिकॉर्ड और अपलोड की गई फाइलों को किसी SaaS वेंडर के डेटाबेस के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। आप रिटेंशन, इंटीग्रेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन और ऐक्सेस रोल्स को नियंत्रित करते हैं, और आपकी टीम या ऑडियंस बढ़ने पर आप प्रति-यूज़र प्राइसिंग से बचते हैं। यह डिप्लॉयमेंट PostgreSQL और डेटाबेस और अपलोड की गई फाइलों दोनों के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ आता है।