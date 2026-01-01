वन-क्लिक इंस्टॉलेशन में Friendica डिप्लॉय करें।
परिपक्व, स्व-होस्टेड फ़ेडिवर्से सोशल नेटवर्क जो Mastodon, Diaspora, ActivityPub, और बहुत कुछ के साथ फ़ेडरेट करता है।
Friendica के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Friendica के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Friendica फेडिवर्से में सबसे पुराने और सबसे अधिक इंटरऑपरेबल सेल्फ-होस्टेड सोशल नेटवर्क में से एक है। यह ActivityPub, Diaspora, और अपने स्वयं के DFRN प्रोटोकॉल पर एक साथ फेडरेट करता है — जिसका अर्थ है कि आपका Friendica इंस्टेंस Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora पॉड्स, और दर्जनों अन्य नेटवर्क से एक ही अकाउंट से जुड़ सकता है। नए प्लेटफॉर्म के विपरीत जो एक प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, Friendica को पूरे विकेन्द्रीकृत सोशल वेब पर अधिकतम फेडरेशन पहुंच के लिए विशेष रूप से बनाया गया था।
अपने स्वयं के VPS पर Friendica चलाने से आपको अपनी सोशल पहचान और डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है। आप नियम चुनते हैं, तय करते हैं कि किन नेटवर्क के साथ फेडरेट करना है, और सभी पोस्ट, कॉन्टैक्ट्स और मीडिया को अपने सीधे नियंत्रण में रखते हैं — बिना किसी विज्ञापन के और बिना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के जो कल गायब हो सकता है या अपनी शर्तें बदल सकता है।
Friendica की मुख्य विशेषताएं
सार्वभौमिक संघ
ActivityPub, Diaspora, और DFRN नेटवर्क से एक साथ जुड़ता है — एक ही अकाउंट से Mastodon, Misskey, Pixelfed, और Diaspora के यूज़र्स को फॉलो और इंटरैक्ट करें।
समृद्ध पोस्ट फॉर्मेट्स
लंबे पोस्ट को पूरे BBCode और Markdown फ़ॉर्मेटिंग, इनलाइन इमेज, फ़ाइल अटैचमेंट और पोल के साथ सपोर्ट करता है — जो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म की 500-कैरेक्टर की सीमा से कहीं ज़्यादा है।
गोपनीयता पर केंद्रित संपर्क
हर पोस्ट के लिए बारीक दर्शक नियंत्रण — सभी के साथ, विशिष्ट संपर्क समूहों के साथ, या व्यक्तियों के साथ साझा करें — जिससे आपको फेसबुक-शैली के समूह तंत्र के साथ मास्टोडॉन-स्तर की गोपनीयता मिलती है।
फोरम और ग्रुप चैनल
विषय-आधारित फ़ोरम खाते बनाएँ, जिनमें कोई भी फ़ेडिवर्से उपयोगकर्ता टैग कर सके, जिससे नेटवर्क सीमाओं के पार थ्रेडेड सामुदायिक चर्चाएँ सक्षम हो सकें।
इवेंट्स और कैलेंडर
RSVP और एक व्यक्तिगत कैलेंडर के साथ अंतर्निहित इवेंट निर्माण, जो फ़ेडरेटेड संपर्कों में सिंक होता है, बाहरी उपकरणों के बिना सामुदायिक समन्वय के लिए उपयोगी है।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
LDAP प्रमाणीकरण, S3 स्टोरेज, पुश नोटिफिकेशन, अतिरिक्त OAuth प्रोवाइडर और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्रॉस-पोस्टिंग के लिए आधिकारिक ऐड-ऑन के साथ Friendica का विस्तार करें।
आपको Friendica को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।