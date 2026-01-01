Friendica फेडिवर्से में सबसे पुराने और सबसे अधिक इंटरऑपरेबल सेल्फ-होस्टेड सोशल नेटवर्क में से एक है। यह ActivityPub, Diaspora, और अपने स्वयं के DFRN प्रोटोकॉल पर एक साथ फेडरेट करता है — जिसका अर्थ है कि आपका Friendica इंस्टेंस Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora पॉड्स, और दर्जनों अन्य नेटवर्क से एक ही अकाउंट से जुड़ सकता है। नए प्लेटफॉर्म के विपरीत जो एक प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, Friendica को पूरे विकेन्द्रीकृत सोशल वेब पर अधिकतम फेडरेशन पहुंच के लिए विशेष रूप से बनाया गया था।

अपने स्वयं के VPS पर Friendica चलाने से आपको अपनी सोशल पहचान और डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है। आप नियम चुनते हैं, तय करते हैं कि किन नेटवर्क के साथ फेडरेट करना है, और सभी पोस्ट, कॉन्टैक्ट्स और मीडिया को अपने सीधे नियंत्रण में रखते हैं — बिना किसी विज्ञापन के और बिना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के जो कल गायब हो सकता है या अपनी शर्तें बदल सकता है।