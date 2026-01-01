Artalk एक सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम है जिसमें एक परफ़ॉर्मेंट Go सर्वर और एक न्यूनतम वैनिला JavaScript विजेट शामिल है जिसे किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग पर एक सिंगल स्क्रिप्ट टैग के साथ एम्बेड किया जा सकता है। क्लाउड-आधारित कमेंट प्लेटफ़ॉर्म के विपरीत, Artalk सभी कमेंट्स, यूज़र डेटा और मॉडरेशन हिस्ट्री को आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं, कोई डेटा हार्वेस्टिंग नहीं, और कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं।

बैकएंड आउट ऑफ द बॉक्स SQLite को सपोर्ट करता है जिसमें ट्रैफ़िक बढ़ने पर MySQL या PostgreSQL में वैकल्पिक माइग्रेशन का विकल्प है। मॉडरेशन टूल्स, ईमेल नोटिफिकेशन्स, सोशल लॉगिन, स्पैम फ़िल्टरिंग, CAPTCHA, और एक पूर्ण एडमिन साइडबार सभी इसमें शामिल हैं। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका कमेंट डेटा आपकी रिटेंशन और प्राइवेसी पॉलिसीज़ का पालन करता है, न कि किसी प्लेटफ़ॉर्म की सेवा की शर्तों का।