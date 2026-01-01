1-क्लिक में Artalk डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम जिसमें Go बैकएंड और एक 40 KB का JavaScript विजेट है जो किसी भी वेबसाइट पर एम्बेड होता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Artalk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Artalk एक सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम है जिसमें एक परफ़ॉर्मेंट Go सर्वर और एक न्यूनतम वैनिला JavaScript विजेट शामिल है जिसे किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग पर एक सिंगल स्क्रिप्ट टैग के साथ एम्बेड किया जा सकता है। क्लाउड-आधारित कमेंट प्लेटफ़ॉर्म के विपरीत, Artalk सभी कमेंट्स, यूज़र डेटा और मॉडरेशन हिस्ट्री को आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं, कोई डेटा हार्वेस्टिंग नहीं, और कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं।
बैकएंड आउट ऑफ द बॉक्स SQLite को सपोर्ट करता है जिसमें ट्रैफ़िक बढ़ने पर MySQL या PostgreSQL में वैकल्पिक माइग्रेशन का विकल्प है। मॉडरेशन टूल्स, ईमेल नोटिफिकेशन्स, सोशल लॉगिन, स्पैम फ़िल्टरिंग, CAPTCHA, और एक पूर्ण एडमिन साइडबार सभी इसमें शामिल हैं। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका कमेंट डेटा आपकी रिटेंशन और प्राइवेसी पॉलिसीज़ का पालन करता है, न कि किसी प्लेटफ़ॉर्म की सेवा की शर्तों का।
Artalk की मुख्य विशेषताएं
किसी भी साइट पर एम्बेड करें
एक अकेला 40 KB जावास्क्रिप्ट स्निपेट किसी भी वेबसाइट या स्थिर ब्लॉग को आपके Artalk इंस्टेंस से जोड़ता है — किसी फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी या बिल्ड स्टेप की आवश्यकता नहीं है।
बहु-साइट प्रबंधन
एक Artalk इंस्टेंस प्रति साइट अलग-अलग एडमिन खातों, मॉडरेशन कतारों और सूचना सेटिंग्स के साथ कई साइटों पर टिप्पणियों को प्रबंधित करता है।
स्पैम और कैप्चा
बिल्ट-इन Akismet, Tencent, और Aliyun स्पैम फ़िल्टरिंग इंटीग्रेशन, साथ ही इमेज, स्लाइड, reCAPTCHA, hCaptcha, और Turnstile CAPTCHA विकल्प कमेंट सेक्शन को बॉट्स से सुरक्षित रखते हैं।
सामाजिक लॉगिन
टिप्पणी करने वाले GitHub, Google, Discord और 20 अन्य OAuth प्रदाताओं के माध्यम से प्रमाणित करते हैं, जिससे टिप्पणियों को वास्तविक पहचान से जोड़ते हुए परेशानी कम होती है।
एडमिन साइडबार
एक अंतर्निहित साइडबार साइट एडमिन को कमेंट इंटरफ़ेस छोड़े बिना टिप्पणियों की समीक्षा करने, उन्हें स्वीकृत करने, पिन करने और हटाने, उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने और पेज के आंकड़े देखने की सुविधा देता है।
आपको Artalk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।