1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Bichon डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड Rust ईमेल आर्काइवर IMAP, OAuth2, और पूर्ण-पाठ खोज के साथ दीर्घकालिक मेलबॉक्स संरक्षण के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bichon के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bichon Rust में लिखा गया एक ओपन-सोर्स ईमेल आर्काइविंग सर्वर है। यह IMAP अकाउंट्स से जुड़ता है, UID-आधारित सिंक का उपयोग करके मैसेज को धीरे-धीरे डाउनलोड करता है, एक टैंटिवी फुल-टेक्स्ट सर्च इंडेक्स बनाता है, और आर्काइव किए गए मेल को खोजने, ब्राउज़ करने और एक्सपोर्ट करने के लिए एक एम्बेडेड वेबयूआई के साथ एक क्लीन REST API प्रदान करता है।
अपने खुद के VPS पर Bichon को सेल्फ-होस्ट करने से हर आर्काइव किया गया मैसेज, अटैचमेंट और क्रेडेंशियल आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहता है। अकाउंट क्रेडेंशियल AES-256-GCM के साथ रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होते हैं, OAuth 2.0 टोकन अपने आप रीफ्रेश होते हैं, और कई मेलबॉक्स एक साथ डाउनलोड किए जाते हैं — जिससे Bichon प्रति-मेलबॉक्स शुल्क के बिना कमर्शियल ईमेल आर्काइविंग सेवाओं का एक तेज़, निजी विकल्प बन जाता है।
Bichon की मुख्य विशेषताएं
फुल-टेक्स्ट खोज
टैंटिवी-संचालित इंडेक्सिंग संदेशों के मुख्य भाग, हेडर और अटैचमेंट में फेसेटेड फिल्टर और थ्रेड ग्रुपिंग के साथ मिलीसेकंड में परिणाम देता है।
IMAP और OAuth2 सिंक
पासवर्ड (PLAIN/LOGIN) या OAuth 2.0 (XOAUTH2) प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी IMAP सर्वर से जुड़ता है, जिसमें Gmail और Microsoft खातों के लिए स्वचालित टोकन रीफ्रेश की सुविधा है।
इंक्रीमेंटल आर्काइविंग
यूआईडी-आधारित इंक्रीमेंटल सिंक प्रत्येक पास पर केवल नए संदेश डाउनलोड करता है, जिससे कई समवर्ती मेलबॉक्सों में बैंडविड्थ और स्टोरेज का उपयोग कम रहता है।
एन्क्रिप्टेड क्रेडेंशियल
सभी IMAP और OAuth क्रेडेंशियल, डिप्लॉयमेंट के समय सेट किए गए एन्क्रिप्शन पासवर्ड से व्युत्पन्न कुंजी का उपयोग करके, AES-256-GCM के साथ स्थिर अवस्था में एन्क्रिप्टेड होते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता RBAC
रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल आपको साझा अभिलेखागार के लिए अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को प्रति-खाता अनुमतियाँ देने की सुविधा देता है, साथ ही एक्सेस इवेंट्स का एक पूर्ण ऑडिट लॉग भी प्रदान करता है।
आपको Bichon को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।