Bichon Rust में लिखा गया एक ओपन-सोर्स ईमेल आर्काइविंग सर्वर है। यह IMAP अकाउंट्स से जुड़ता है, UID-आधारित सिंक का उपयोग करके मैसेज को धीरे-धीरे डाउनलोड करता है, एक टैंटिवी फुल-टेक्स्ट सर्च इंडेक्स बनाता है, और आर्काइव किए गए मेल को खोजने, ब्राउज़ करने और एक्सपोर्ट करने के लिए एक एम्बेडेड वेबयूआई के साथ एक क्लीन REST API प्रदान करता है।

अपने खुद के VPS पर Bichon को सेल्फ-होस्ट करने से हर आर्काइव किया गया मैसेज, अटैचमेंट और क्रेडेंशियल आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहता है। अकाउंट क्रेडेंशियल AES-256-GCM के साथ रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होते हैं, OAuth 2.0 टोकन अपने आप रीफ्रेश होते हैं, और कई मेलबॉक्स एक साथ डाउनलोड किए जाते हैं — जिससे Bichon प्रति-मेलबॉक्स शुल्क के बिना कमर्शियल ईमेल आर्काइविंग सेवाओं का एक तेज़, निजी विकल्प बन जाता है।