Apache Answer एक ओपन-सोर्स प्रश्नोत्तर प्लेटफॉर्म है जिसे Go और React के साथ बनाया गया है, जिसे टीमों और समुदायों को एक खोज योग्य, व्यवस्थित प्रश्न-और-उत्तर इंटरफ़ेस के माध्यम से ज्ञान साझा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य फ़ोरम के विपरीत, हर तत्व — टैगिंग, प्रतिष्ठा, मॉडरेशन उपकरण और प्लगइन सिस्टम — संरचित ज्ञान को कैप्चर करने और पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।

Apache Answer को सेल्फ-होस्ट करने से आपके संगठन का आंतरिक ज्ञान आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जो प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग लागत और तीसरे पक्ष के डेटा एक्सेस से मुक्त है। जैसे-जैसे आपका समुदाय बढ़ता है, आप SaaS प्रदाता के फीचर रोडमैप या मूल्य निर्धारण स्तरों से बाधित हुए बिना कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन और स्केलिंग को नियंत्रित करते हैं।