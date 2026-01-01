Apache Answer पर 69% तक की छूट

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599 /माह
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64% की छूट
KVM 1
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599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Apache Answer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache Answer एक ओपन-सोर्स प्रश्नोत्तर प्लेटफॉर्म है जिसे Go और React के साथ बनाया गया है, जिसे टीमों और समुदायों को एक खोज योग्य, व्यवस्थित प्रश्न-और-उत्तर इंटरफ़ेस के माध्यम से ज्ञान साझा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य फ़ोरम के विपरीत, हर तत्व — टैगिंग, प्रतिष्ठा, मॉडरेशन उपकरण और प्लगइन सिस्टम — संरचित ज्ञान को कैप्चर करने और पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।

Apache Answer को सेल्फ-होस्ट करने से आपके संगठन का आंतरिक ज्ञान आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जो प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग लागत और तीसरे पक्ष के डेटा एक्सेस से मुक्त है। जैसे-जैसे आपका समुदाय बढ़ता है, आप SaaS प्रदाता के फीचर रोडमैप या मूल्य निर्धारण स्तरों से बाधित हुए बिना कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन और स्केलिंग को नियंत्रित करते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache Answer की मुख्य विशेषताएं

संरचित प्रश्नोत्तर इंटरफ़ेस

एक विशेष रूप से निर्मित प्रश्न-उत्तर लेआउट, जिसमें रिच टेक्स्ट एडिटिंग और मार्कडाउन सपोर्ट शामिल है, सामान्य-उद्देश्य वाले फ़ोरम सॉफ़्टवेयर की तुलना में स्पष्ट प्रश्न और विस्तृत उत्तर लिखना आसान बनाता है।

टैगिंग और सर्च

सामग्री को एक व्यापक टैगिंग सिस्टम और उन्नत खोज फ़िल्टरिंग के साथ व्यवस्थित करें, ताकि टीम के सदस्य असंबद्ध चर्चाओं में स्क्रॉल किए बिना प्रासंगिक उत्तर ढूंढ सकें।

प्रतिष्ठा और गेमिफिकेशन

प्रतिष्ठा अंक, बैज और उपयोगकर्ता रैंकिंग सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और सबसे विश्वसनीय योगदानकर्ताओं को सामने लाते हैं, जिससे समय के साथ समग्र ज्ञान की गुणवत्ता में सुधार होता है।

प्लगइन सिस्टम

कार्यक्षमता का विस्तार करें और एक अंतर्निहित प्लगइन आर्किटेक्चर के माध्यम से बाहरी उपकरणों के साथ एकीकृत करें, जिससे प्लेटफॉर्म को कस्टम डेवलपमेंट के बिना आपकी टीम के मौजूदा वर्कफ़्लो के अनुसार अनुकूलित किया जा सके।

बहु-भाषा समर्थन

अंतर्निहित बहु-भाषा क्षमताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय टीमों और समुदायों का समर्थन करें, सहयोगात्मक ज्ञान साझाकरण से भाषा की बाधाओं को दूर करते हुए।

आपको Apache Answer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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