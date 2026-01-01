Baikal पर 69% तक की छूट

Baikal को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।

हल्का स्व-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर, हर डिवाइस पर कैलेंडर, कार्यों और संपर्कों को सिंक करने के लिए।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
799 /माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Baikal को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।

Baikal के लिए एक VPS प्लान चुनें

सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Baikal के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Baikal एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर है जो जाने-माने sabre/dav PHP लाइब्रेरी पर बना है। यह कैलेंडर, इवेंट्स, टास्क और कॉन्टैक्ट्स के लिए एक निजी जगह प्रदान करता है जो iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook और किसी भी अन्य क्लाइंट के साथ सिंक होते हैं जो मानक CalDAV और CardDAV प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं।

अपने खुद के VPS पर Baikal को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत और टीम का शेड्यूलिंग डेटा किसी थर्ड-पार्टी कैलेंडर सेवा के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। इसका फुटप्रिंट जानबूझकर छोटा रखा गया है — यह SQLite या MySQL द्वारा समर्थित एक सिंगल PHP कंटेनर है — इसलिए यह एक छोटे VPS पर आसानी से फिट हो जाता है, जबकि यह कई उपयोगकर्ताओं, साझा एड्रेस बुक और बिल्ट-इन एडमिन UI के माध्यम से विस्तृत एक्सेस कंट्रोल का समर्थन करता है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Baikal की मुख्य विशेषताएं

कैलडेव और कार्डडेव

iOS, macOS, Android, थंडरबर्ड, आउटलुक, DAVx5, और किसी भी अन्य CalDAV/CardDAV क्लाइंट के साथ मानक-अनुरूप कैलेंडर और संपर्क सिंक।

बहु-उपयोगकर्ता हिसाब किताब

अलग-अलग उपयोगकर्ता खाते बनाएँ जिनमें उनके अपने कैलेंडर, कार्य और पता पुस्तिकाएँ हों, जो सभी एक ही एडमिन वेब UI से प्रबंधित होते हैं।

साझा संग्रह

टीम शेड्यूलिंग और संपर्क सिंक के लिए विशिष्ट कैलेंडर या एड्रेस बुक को एक ही इंस्टेंस पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करें।

हल्का प्रभाव

एकल PHP कंटेनर जो SQLite या MySQL पर sabre/dav चला रहा है — इतना छोटा कि एक मामूली VPS पर अन्य सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के साथ चल सके।

एडमिन वेब यूआई

उपयोगकर्ताओं, कैलेंडर, एड्रेस बुक और कोर सर्वर सेटिंग्स को कॉन्फ़िग फ़ाइलों को संपादित करने के बजाय बिल्ट-इन ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड से प्रबंधित करें।

आपको Baikal को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

Apache Answer

Apache Answer

टीम ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण के लिए ओपन-सोर्स Q&A प्लेटफॉर्म।

डिप्लॉय करें
Artalk

Artalk

गो बैकएंड और एम्बेड करने योग्य जेएस विजेट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम

डिप्लॉय करें
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।