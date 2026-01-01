Baikal एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर है जो जाने-माने sabre/dav PHP लाइब्रेरी पर बना है। यह कैलेंडर, इवेंट्स, टास्क और कॉन्टैक्ट्स के लिए एक निजी जगह प्रदान करता है जो iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook और किसी भी अन्य क्लाइंट के साथ सिंक होते हैं जो मानक CalDAV और CardDAV प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं।

अपने खुद के VPS पर Baikal को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत और टीम का शेड्यूलिंग डेटा किसी थर्ड-पार्टी कैलेंडर सेवा के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। इसका फुटप्रिंट जानबूझकर छोटा रखा गया है — यह SQLite या MySQL द्वारा समर्थित एक सिंगल PHP कंटेनर है — इसलिए यह एक छोटे VPS पर आसानी से फिट हो जाता है, जबकि यह कई उपयोगकर्ताओं, साझा एड्रेस बुक और बिल्ट-इन एडमिन UI के माध्यम से विस्तृत एक्सेस कंट्रोल का समर्थन करता है।