Baikal को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का स्व-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर, हर डिवाइस पर कैलेंडर, कार्यों और संपर्कों को सिंक करने के लिए।
Baikal के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Baikal के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Baikal एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर है जो जाने-माने sabre/dav PHP लाइब्रेरी पर बना है। यह कैलेंडर, इवेंट्स, टास्क और कॉन्टैक्ट्स के लिए एक निजी जगह प्रदान करता है जो iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook और किसी भी अन्य क्लाइंट के साथ सिंक होते हैं जो मानक CalDAV और CardDAV प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं।
अपने खुद के VPS पर Baikal को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत और टीम का शेड्यूलिंग डेटा किसी थर्ड-पार्टी कैलेंडर सेवा के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। इसका फुटप्रिंट जानबूझकर छोटा रखा गया है — यह SQLite या MySQL द्वारा समर्थित एक सिंगल PHP कंटेनर है — इसलिए यह एक छोटे VPS पर आसानी से फिट हो जाता है, जबकि यह कई उपयोगकर्ताओं, साझा एड्रेस बुक और बिल्ट-इन एडमिन UI के माध्यम से विस्तृत एक्सेस कंट्रोल का समर्थन करता है।
Baikal की मुख्य विशेषताएं
कैलडेव और कार्डडेव
iOS, macOS, Android, थंडरबर्ड, आउटलुक, DAVx5, और किसी भी अन्य CalDAV/CardDAV क्लाइंट के साथ मानक-अनुरूप कैलेंडर और संपर्क सिंक।
बहु-उपयोगकर्ता हिसाब किताब
अलग-अलग उपयोगकर्ता खाते बनाएँ जिनमें उनके अपने कैलेंडर, कार्य और पता पुस्तिकाएँ हों, जो सभी एक ही एडमिन वेब UI से प्रबंधित होते हैं।
साझा संग्रह
टीम शेड्यूलिंग और संपर्क सिंक के लिए विशिष्ट कैलेंडर या एड्रेस बुक को एक ही इंस्टेंस पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करें।
हल्का प्रभाव
एकल PHP कंटेनर जो SQLite या MySQL पर sabre/dav चला रहा है — इतना छोटा कि एक मामूली VPS पर अन्य सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के साथ चल सके।
एडमिन वेब यूआई
उपयोगकर्ताओं, कैलेंडर, एड्रेस बुक और कोर सर्वर सेटिंग्स को कॉन्फ़िग फ़ाइलों को संपादित करने के बजाय बिल्ट-इन ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड से प्रबंधित करें।
आपको Baikal को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।