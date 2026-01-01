OpenEMR दुनिया का सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHR) और मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम है। छोटे क्लीनिकों से लेकर बड़े हेल्थकेयर संगठनों के लिए बनाया गया, यह रोगी पंजीकरण, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, शेड्यूलिंग, बिलिंग और रिपोर्टिंग के लिए उपकरणों का एक पूरा सूट प्रदान करता है — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म के भीतर।

अपने स्वयं के VPS पर OpenEMR को सेल्फ-होस्ट करना आपको संवेदनशील रोगी डेटा पर पूरा नियंत्रण देता है, गोपनीयता नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और मेडिकल रिकॉर्ड को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग शुल्क के बिना और एक सक्रिय वैश्विक समुदाय के साथ, OpenEMR महंगे प्रोप्राइटरी EHR सिस्टम्स का एक सिद्ध विकल्प है।