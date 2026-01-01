एक क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenEMR डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और चिकित्सा अभ्यास प्रबंधन प्रणाली, जिसका उपयोग दुनिया भर के क्लिनिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenEMR के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenEMR दुनिया का सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHR) और मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम है। छोटे क्लीनिकों से लेकर बड़े हेल्थकेयर संगठनों के लिए बनाया गया, यह रोगी पंजीकरण, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, शेड्यूलिंग, बिलिंग और रिपोर्टिंग के लिए उपकरणों का एक पूरा सूट प्रदान करता है — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म के भीतर।
अपने स्वयं के VPS पर OpenEMR को सेल्फ-होस्ट करना आपको संवेदनशील रोगी डेटा पर पूरा नियंत्रण देता है, गोपनीयता नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और मेडिकल रिकॉर्ड को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग शुल्क के बिना और एक सक्रिय वैश्विक समुदाय के साथ, OpenEMR महंगे प्रोप्राइटरी EHR सिस्टम्स का एक सिद्ध विकल्प है।
OpenEMR की मुख्य विशेषताएं
रोगी रिकॉर्ड्स प्रबंधन
जनसांख्यिकी, चिकित्सा इतिहास, प्रयोगशाला परिणाम, नुस्खे और नैदानिक नोट्स सहित रोगी के पूरे इतिहास को एक संरचित रिकॉर्ड में सहेजें और पुनः प्राप्त करें।
अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग
एक मल्टी-रिसोर्स शेड्यूलर के साथ प्रदाता कैलेंडर, रोगी की नियुक्तियाँ और बार-बार होने वाली विज़िट प्रबंधित करें, जो कई चिकित्सकों और स्थानों को संभालता है।
बिलिंग और कोडिंग
ICD-10 और CPT कोडिंग सपोर्ट के साथ बीमा दावों को जनरेट करें, भुगतानों को ट्रैक करें, और बिलिंग प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिए प्रेषणों का प्रबंधन करें।
नैदानिक निर्णय समर्थन
देखभाल के बिंदु पर दवा परस्पर क्रिया की चेतावनियाँ, एलर्जी अलर्ट और निवारक देखभाल अनुस्मारक प्रदर्शित करें ताकि सुरक्षित नैदानिक निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
ई-प्रिस्क्राइबिंग और लैब
फार्मेसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नुस्खे भेजें और मैन्युअल रूप से दोबारा दर्ज किए बिना संरचित लैब परिणाम सीधे रोगी के रिकॉर्ड में प्राप्त करें।
आपको OpenEMR को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।