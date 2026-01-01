एक क्लिक इंस्टॉलेशन में RAGflow डिप्लॉय करें।
उत्पादन-स्तर का RAG इंजन जिसमें गहन दस्तावेज़ पार्सिंग, नॉलेज ग्राफ़ पुनर्प्राप्ति और मल्टी-एलएलएम समर्थन शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RAGflow के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RAGflow एक उत्पादन-तैयार रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन इंजन है जो गहन दस्तावेज़ समझ पर आधारित है। बुनियादी RAG कार्यान्वयनों के विपरीत जो दस्तावेज़ों को सादे टेक्स्ट के रूप में मानते हैं, RAGflow इंडेक्सिंग से पहले तालिकाओं, आकृतियों और संरचित सामग्री के अर्थ को बनाए रखने के लिए PDF, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और इमेज की लेआउट-अवेयर पार्सिंग करता है।
अपने स्वयं के VPS पर RAGflow को स्वयं होस्ट करना आपके दस्तावेज़ों को निजी रखता है और आपको LLM प्रोवाइडर, चंकिंग रणनीतियों और रिट्रीवल पाइपलाइन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। अंतर्निहित नॉलेज ग्राफ़ और GraphRAG बैकएंड क्रॉस-डॉक्यूमेंट रीज़निंग को अनलॉक करते हैं जिसकी तुलना फ्लैट वेक्टर सर्च नहीं कर सकता।
RAGflow की मुख्य विशेषताएं
गहन दस्तावेज़ पार्सिंग
लेआउट-अवेयर एक्सट्रैक्शन पीडीएफ, वर्ड फ़ाइलों, स्प्रेडशीट और स्कैन की गई छवियों को संभालता है — तालिकाओं, आकृतियों और संरचना को संरक्षित करते हुए जिसे प्लेन-टेक्स्ट पार्सर नष्ट कर देते हैं।
नॉलेज ग्राफ पुनर्प्राप्ति
बिल्ट-इन GraphRAG और नॉलेज ग्राफ इंडेक्सिंग, क्रॉस-डॉक्यूमेंट रीजनिंग और रिलेशनशिप क्वेरीज़ को सक्षम करते हैं, जो फ्लैट वेक्टर सर्च के समर्थन से कहीं आगे है।
मल्टी-LLM समर्थन
OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, और 20 से अधिक अन्य प्रदाताओं से अपने दस्तावेज़ों को पुनः अनुक्रमणिका बनाए बिना कनेक्ट करें।
लचीली चंकिंग रणनीतियाँ
इष्टतम पुनर्प्राप्ति सटीकता के लिए प्रत्येक दस्तावेज़ प्रकार की संरचना से मेल खाने हेतु सामान्य, प्रश्नोत्तर, मैनुअल, तालिका और पेपर चंकिंग मोड में से चुनें।
बहु-उपयोगकर्ता पहुँच नियंत्रण
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ टीमों को नॉलेज बेस साझा करने देती हैं, जबकि संवेदनशील दस्तावेज़ संग्रहों को अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक प्रतिबंधित रखती हैं।
REST API और SDK
एक पूर्ण REST API और आधिकारिक Python SDK आपको RAGflow को अपने एप्लिकेशन में एम्बेड करने और दस्तावेज़ इनजेशन पाइपलाइन को स्वचालित करने की सुविधा देते हैं।
आपको RAGflow को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।