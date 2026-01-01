RAGflow एक उत्पादन-तैयार रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन इंजन है जो गहन दस्तावेज़ समझ पर आधारित है। बुनियादी RAG कार्यान्वयनों के विपरीत जो दस्तावेज़ों को सादे टेक्स्ट के रूप में मानते हैं, RAGflow इंडेक्सिंग से पहले तालिकाओं, आकृतियों और संरचित सामग्री के अर्थ को बनाए रखने के लिए PDF, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और इमेज की लेआउट-अवेयर पार्सिंग करता है।

अपने स्वयं के VPS पर RAGflow को स्वयं होस्ट करना आपके दस्तावेज़ों को निजी रखता है और आपको LLM प्रोवाइडर, चंकिंग रणनीतियों और रिट्रीवल पाइपलाइन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। अंतर्निहित नॉलेज ग्राफ़ और GraphRAG बैकएंड क्रॉस-डॉक्यूमेंट रीज़निंग को अनलॉक करते हैं जिसकी तुलना फ्लैट वेक्टर सर्च नहीं कर सकता।