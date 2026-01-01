FileGator एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल मैनेजर है जो आपके सर्वर पर फ़ाइलों को अपलोड करने, डाउनलोड करने, व्यवस्थित करने और साझा करने के लिए एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है। बिना किसी डेटाबेस निर्भरता के एक फ्लैट-फ़ाइल आर्किटेक्चर पर निर्मित, यह एक साधारण JSON फ़ाइल में संग्रहीत उपयोगकर्ता खातों और अनुमतियों के साथ एक एकल हल्के सेवा के रूप में चलता है। रोल-आधारित एक्सेस आपको एडमिन, उपयोगकर्ता और गेस्ट अकाउंट बनाने की सुविधा देता है — प्रत्येक के पास फ़ाइलों को पढ़ने, लिखने, अपलोड करने, डाउनलोड करने, नाम बदलने, हटाने और संग्रहीत करने के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य अनुमतियाँ होती हैं।

अपने VPS पर FileGator को सेल्फ-होस्ट करने से सभी फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, जिसमें कोई स्टोरेज कोटा, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क और आपके डेटा तक कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं होता है। यह न्यूनतम संसाधनों पर चलता है, जिससे फ़ाइल प्रबंधन के लिए एक पूर्ण सर्वर समर्पित किए बिना इसे अन्य सेवाओं के साथ आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है।