एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में FileGator डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड मल्टी-यूज़र फ़ाइल मैनेजर, रोल-आधारित अनुमतियों, आर्काइव सपोर्ट और मीडिया प्रीव्यू के साथ — किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
FileGator के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FileGator के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FileGator एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल मैनेजर है जो आपके सर्वर पर फ़ाइलों को अपलोड करने, डाउनलोड करने, व्यवस्थित करने और साझा करने के लिए एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है। बिना किसी डेटाबेस निर्भरता के एक फ्लैट-फ़ाइल आर्किटेक्चर पर निर्मित, यह एक साधारण JSON फ़ाइल में संग्रहीत उपयोगकर्ता खातों और अनुमतियों के साथ एक एकल हल्के सेवा के रूप में चलता है। रोल-आधारित एक्सेस आपको एडमिन, उपयोगकर्ता और गेस्ट अकाउंट बनाने की सुविधा देता है — प्रत्येक के पास फ़ाइलों को पढ़ने, लिखने, अपलोड करने, डाउनलोड करने, नाम बदलने, हटाने और संग्रहीत करने के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य अनुमतियाँ होती हैं।
अपने VPS पर FileGator को सेल्फ-होस्ट करने से सभी फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, जिसमें कोई स्टोरेज कोटा, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क और आपके डेटा तक कोई थर्ड-पार्टी एक्सेस नहीं होता है। यह न्यूनतम संसाधनों पर चलता है, जिससे फ़ाइल प्रबंधन के लिए एक पूर्ण सर्वर समर्पित किए बिना इसे अन्य सेवाओं के साथ आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है।
FileGator की मुख्य विशेषताएं
बहु-उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
एडमिन, यूज़र और गेस्ट अकाउंट बनाएं, जिनमें हर ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र अनुमतियां हों — यह नियंत्रित करते हुए कि कौन फ़ाइलों को अलग-अलग पढ़, अपलोड, डाउनलोड, नाम बदल, डिलीट और आर्काइव कर सकता है।
डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं है।
सभी उपयोगकर्ता खाते और कॉन्फ़िगरेशन फ्लैट JSON फ़ाइलों में संग्रहीत होते हैं, जिससे डेटाबेस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और डिप्लॉयमेंट सरल और पोर्टेबल रहता है।
आर्काइव प्रबंधन
ब्राउज़र के माध्यम से ज़िप आर्काइव बनाएं और निकालें, SSH या कमांड-लाइन टूल्स के बिना, जिससे बड़ी संख्या में फ़ाइल ट्रांसफर और बैकअप आसान हो जाते हैं।
सार्वजनिक शेयर लिंक
फ़ाइलों या फ़ोल्डरों के लिए सार्वजनिक डाउनलोड लिंक जनरेट करें ताकि बाहरी प्राप्तकर्ता सर्वर पर किसी खाते की आवश्यकता के बिना विशिष्ट सामग्री तक पहुँच सकें।
मीडिया प्रीव्यू
ब्राउज़र में सीधे छवियों, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट फ़ाइलों का पूर्वावलोकन करें — साझा करने से पहले सही फ़ाइल की पुष्टि करने के लिए डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको FileGator को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।