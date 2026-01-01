ट्रेलबेस को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स Firebase विकल्प, जिसमें टाइप-सेफ API, रियलटाइम सब्सक्रिप्शन, ऑथ और एडमिन UI एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल में हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TrailBase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TrailBase एक सब-मिलीसेकंड, सिंगल-एक्सेक्यूटेबल Firebase विकल्प है जो Rust, SQLite और Wasmtime पर बना है। इसमें टाइप-सेफ REST और रियलटाइम API, OAuth2 प्रोवाइडर्स के साथ JWT-आधारित ऑथेंटिकेशन, कस्टम सर्वर लॉजिक के लिए एक बिल्ट-इन WebAssembly रनटाइम, और एक पॉलिश किया हुआ एडमिन डैशबोर्ड एक ही बाइनरी में पैक किया गया है — ताकि एक पूरा बैकएंड बिना किसी बाहरी डेटाबेस के एक सिंगल प्रोसेस के रूप में शिप हो सके।
अपने खुद के VPS पर TrailBase को सेल्फ-होस्ट करना यूज़र रिकॉर्ड्स, ऐप्लिकेशन डेटा और ऑथ टोकन को आपके पूरे कंट्रोल में रखता है, प्रति-रिक्वेस्ट BaaS प्राइसिंग को खत्म करता है, और लोकल SQLite स्टोरेज की वजह से आपको अनुमानित लेटेंसी देता है। TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin और C# के लिए क्लाइंट SDKs इसे वेब और मोबाइल ऐप्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान बनाते हैं।
TrailBase की मुख्य विशेषताएं
टाइप-सुरक्षित APIs
एडमिन UI में कलेक्शन को परिभाषित करें और ट्रेलबेस (TrailBase) JSON स्कीमा के साथ टाइप-सेफ REST एंडपॉइंट्स को स्वचालित रूप से जनरेट करता है, जिससे कमजोर हाथ से लिखे CRUD कोड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
रीयलटाइम सब्सक्रिप्शन
पुश-आधारित रीयल-टाइम API क्लाइंट्स को रिकॉर्ड परिवर्तनों की सदस्यता लेने और बिना पोलिंग के सिंक में रहने देते हैं, जो सहयोगी और लाइव-अपडेटिंग ऐप्स के लिए आदर्श है।
WebAssembly रनटाइम
JavaScript, Rust, या Go में लिखे गए कस्टम सर्वर-साइड लॉजिक को सैंडबॉक्स किए गए WASM घटकों के रूप में चलाएं, सर्वर को रीबिल्ड या रीस्टार्ट करने की आवश्यकता के बिना।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
ईमेल/पासवर्ड साइन-अप के साथ-साथ गूगल और डिस्कॉर्ड जैसे OAuth2 प्रोवाइडर JWT और रीफ्रेश टोकन का उपयोग करके तुरंत काम करते हैं — किसी अलग पहचान सेवा की आवश्यकता नहीं है।
एडमिन डैशबोर्ड
एक बंडल किया गया वेब UI आपको SQL या REST कॉल को मैन्युअल रूप से लिखे बिना टेबल प्रबंधित करने, रिकॉर्ड ब्राउज़ करने, प्रमाणीकरण कॉन्फ़िगर करने और लॉग का निरीक्षण करने की सुविधा देता है।
एकल बाइनरी SQLite पर
सब कुछ एक ही रस्ट एक्सेक्यूटेबल से चलता है, जो SQLite द्वारा समर्थित है, जिससे डिप्लॉयमेंट सरल रहते हैं और क्वेरी एक अलग डेटाबेस सर्वर के बिना तेज़ रहती हैं।
आपको TrailBase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।