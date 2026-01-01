TrailBase एक सब-मिलीसेकंड, सिंगल-एक्सेक्यूटेबल Firebase विकल्प है जो Rust, SQLite और Wasmtime पर बना है। इसमें टाइप-सेफ REST और रियलटाइम API, OAuth2 प्रोवाइडर्स के साथ JWT-आधारित ऑथेंटिकेशन, कस्टम सर्वर लॉजिक के लिए एक बिल्ट-इन WebAssembly रनटाइम, और एक पॉलिश किया हुआ एडमिन डैशबोर्ड एक ही बाइनरी में पैक किया गया है — ताकि एक पूरा बैकएंड बिना किसी बाहरी डेटाबेस के एक सिंगल प्रोसेस के रूप में शिप हो सके।

अपने खुद के VPS पर TrailBase को सेल्फ-होस्ट करना यूज़र रिकॉर्ड्स, ऐप्लिकेशन डेटा और ऑथ टोकन को आपके पूरे कंट्रोल में रखता है, प्रति-रिक्वेस्ट BaaS प्राइसिंग को खत्म करता है, और लोकल SQLite स्टोरेज की वजह से आपको अनुमानित लेटेंसी देता है। TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin और C# के लिए क्लाइंट SDKs इसे वेब और मोबाइल ऐप्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान बनाते हैं।