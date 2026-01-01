Duplicati एक मुफ्त, ओपन-सोर्स बैकअप क्लाइंट है जो इंक्रीमेंटल, डी-डुप्लिकेटेड और कंप्रेस्ड बैकअप को 20 से अधिक स्टोरेज बैकएंड — जिसमें Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, और SFTP और WebDAV जैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल शामिल हैं — पर भेजने से पहले डेटा को AES-256 के साथ एन्क्रिप्ट करता है। क्योंकि सब कुछ क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्टेड होता है, आपका डेटा थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर स्टोर होने पर भी प्राइवेट रहता है।

एक क्लीन वेब इंटरफेस बैकअप जॉब्स को कॉन्फ़िगर करना, रिटेंशन पॉलिसीज सेट करना, बैकअप इंटीग्रिटी को वेरिफाई करना और शेड्यूल्ड रन को मॉनिटर करना सीधा बनाता है। ब्लॉक-लेवल डी-डुप्लिकेशन और कंप्रेशन बड़े डेटा सेट के लिए भी स्टोरेज लागत को कम रखते हैं। VPS पर Duplicati को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक विश्वसनीय, हमेशा चालू रहने वाला बैकअप इंजन देता है जो पर्सनल कंप्यूटर के चालू रहने पर निर्भर किए बिना शेड्यूल्ड जॉब्स को लगातार चलाता है।