1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Duplicati डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स बैकअप क्लाइंट जो एक सरल वेब इंटरफ़ेस के साथ क्लाउड स्टोरेज और रिमोट सर्वर पर एन्क्रिप्टेड, इंक्रीमेंटल बैकअप बनाता है।
Duplicati के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Duplicati के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Duplicati एक मुफ्त, ओपन-सोर्स बैकअप क्लाइंट है जो इंक्रीमेंटल, डी-डुप्लिकेटेड और कंप्रेस्ड बैकअप को 20 से अधिक स्टोरेज बैकएंड — जिसमें Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, और SFTP और WebDAV जैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल शामिल हैं — पर भेजने से पहले डेटा को AES-256 के साथ एन्क्रिप्ट करता है। क्योंकि सब कुछ क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्टेड होता है, आपका डेटा थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर स्टोर होने पर भी प्राइवेट रहता है।
एक क्लीन वेब इंटरफेस बैकअप जॉब्स को कॉन्फ़िगर करना, रिटेंशन पॉलिसीज सेट करना, बैकअप इंटीग्रिटी को वेरिफाई करना और शेड्यूल्ड रन को मॉनिटर करना सीधा बनाता है। ब्लॉक-लेवल डी-डुप्लिकेशन और कंप्रेशन बड़े डेटा सेट के लिए भी स्टोरेज लागत को कम रखते हैं। VPS पर Duplicati को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक विश्वसनीय, हमेशा चालू रहने वाला बैकअप इंजन देता है जो पर्सनल कंप्यूटर के चालू रहने पर निर्भर किए बिना शेड्यूल्ड जॉब्स को लगातार चलाता है।
Duplicati की मुख्य विशेषताएं
AES-256 क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन
आपके सर्वर से निकलने से पहले सभी डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, ताकि थर्ड-पार्टी क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप पूरी तरह से निजी रहें।
20+ स्टोरेज बैकएंड
एक ही इंटरफ़ेस से Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV और कई अन्य गंतव्यों का समर्थन करता है।
वृद्धिशील और डुप्लीकेशन रहित
पहली बैकअप रन के बाद केवल बदले हुए ब्लॉक अपलोड करता है, जिससे बाद के कार्यों में स्टोरेज उपयोग और अपलोड बैंडविड्थ नाटकीय रूप से कम हो जाती है।
लचीली शेड्यूलिंग
स्टोरेज लागतों का प्रबंधन करने के लिए, प्रतिधारण नीतियों के साथ स्वचालित बैकअप विंडो कॉन्फ़िगर करें जो पुराने पुनर्स्थापना बिंदुओं को स्वचालित रूप से समाप्त कर देती हैं।
बैकअप सत्यापन
नियमित रूप से बैकअप की अखंडता का परीक्षण करता है, डेटा को पुनर्स्थापित और तुलना करके, ताकि रिकवरी समस्या बनने से पहले छिपी हुई खराबी का पता लगाया जा सके।
आपको Duplicati को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।