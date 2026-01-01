1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LobeChat डिप्लॉय करें।
आधुनिक ओपन-सोर्स AI चैट इंटरफ़ेस जो OpenAI, Anthropic, Ollama, और 20+ अन्य LLM प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है।
LobeChat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LobeChat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LobeChat एक पॉलिश किया हुआ, ओपन-सोर्स AI चैट फ्रेमवर्क है जिसके 75,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जो ChatGPT जैसा अनुभव प्रदान करता है और आपको अपनी पसंद के किसी भी LLM प्रोवाइडर से कनेक्ट करने देता है। यह OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama और दर्जनों अन्य को सपोर्ट करता है — यह सब एक एकीकृत इंटरफ़ेस से, जिसमें कन्वर्सेशन मैनेजमेंट, प्लगइन्स, फ़ाइल अपलोड और वॉयस सपोर्ट शामिल है।
LobeChat को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी API कीज़ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, कन्वर्सेशन डेटा कभी भी किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म द्वारा लॉग नहीं किया जाता है, और एक एक्सेस कोड आपके इंस्टेंस को प्राइवेट रखता है। हल्के क्लाइंट-ओनली आर्किटेक्चर को किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, और यह उसी VPS पर अन्य सेवाओं के साथ कुशलता से चलता है।
LobeChat की मुख्य विशेषताएं
20+ LLM प्रदाता
OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama और अन्य से कनेक्ट करें, बिना ऐप्स स्विच किए या अलग-अलग इंटरफ़ेस को मैनेज किए।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
बिल्ट-इन प्लगइन सिस्टम के माध्यम से वेब सर्च, कोड एग्जीक्यूशन, इमेज जनरेशन और अन्य क्षमताओं के साथ चैट को विस्तारित करें।
फ़ाइल और विजन समर्थन
बातचीत के भीतर सीधे विज़न-सक्षम मॉडल द्वारा विश्लेषण के लिए दस्तावेज़ और छवियाँ अपलोड करें।
अनुकूलित AI सहायक
विशिष्ट कार्यों या वर्कफ़्लो के लिए अनुकूलित सिस्टम प्रॉम्प्ट और मॉडल पैरामीटर के साथ पुन: प्रयोज्य एआई पर्सोना बनाएं।
वॉयस इंटरेक्शन
किसी भी कनेक्टेड LLM प्रोवाइडर के साथ हैंड्स-फ्री बातचीत के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट का उपयोग करें।
आपको LobeChat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।