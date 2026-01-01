LobeChat एक पॉलिश किया हुआ, ओपन-सोर्स AI चैट फ्रेमवर्क है जिसके 75,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जो ChatGPT जैसा अनुभव प्रदान करता है और आपको अपनी पसंद के किसी भी LLM प्रोवाइडर से कनेक्ट करने देता है। यह OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama और दर्जनों अन्य को सपोर्ट करता है — यह सब एक एकीकृत इंटरफ़ेस से, जिसमें कन्वर्सेशन मैनेजमेंट, प्लगइन्स, फ़ाइल अपलोड और वॉयस सपोर्ट शामिल है।

LobeChat को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी API कीज़ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, कन्वर्सेशन डेटा कभी भी किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म द्वारा लॉग नहीं किया जाता है, और एक एक्सेस कोड आपके इंस्टेंस को प्राइवेट रखता है। हल्के क्लाइंट-ओनली आर्किटेक्चर को किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, और यह उसी VPS पर अन्य सेवाओं के साथ कुशलता से चलता है।